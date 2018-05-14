20 совпадений, которые доказывают, что у Вселенной есть чувство юмора
Иногда мир вообще без участия человека способен вытворять чудеса. И они выражаются вовсе не в представлениях фокусников, а в совпадениях, которые встречаются сплошь и рядом: в супермаркетах, на давно исследованных улицах, в путешествиях и даже дома.
AdMe.ru подобрал для вас 20 фотографий, которые доказывают, что сдвиги в матрице все-таки случаются.
Упаковки от разных брендов сложились в идеальную картинку
«Случайно потратил $ 7,11 в 7 часов 11 минут в супермаркете, который называется „7-11“»
«Решил, что сильно не выспался, когда увидел их на остановке»
«Мое мороженое идеально совпало с нарядами этих двоих, которые тоже совпали»
«Неожиданно обнаружил, что мой чехол практически сливается со столом»
«Нашел на земле кусочек ткани, который слишком похож на мужчину в шляпе и пальто»
И такое бывает
«У меня и моей девушки есть удивительно похожие детские фото»
Какое совпадение!
Drinkwater в буквальном переводе — «пить воду».
Сыр-хамелеон
Как-то неудачно все совпало
«Не уверен, что я должен делать прямо сейчас». «Не следуйте за машиной». «Держитесь слева».
«Головной убор моего преподавателя настолько слился с доской, что я сначала не поверил своим глазам»
Как будто эти собаки специально искали асфальт под свой окрас
«Дизайн моих шлепанцев идеально совпал с видом на пляж, возле которого я отдыхал»
«Мой блокнот слился с моей рубашкой»
«Луч так идеально попал в шарик, что кажется, будто тот светится»
«Этот кусочек бекона принял форму свиньи после жарки»
Кажется, что это не голубые буквы, а прорези, через которые видно небо
«Купили этот диван на веранду без предварительных замеров»
10-центовая монетка идеально вошла в кольцо
А какие впечатляющие совпадения вам встречались в последнее время?
Фото на превью Ezeoth / Reddit