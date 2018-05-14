20 совпадений, которые доказывают, что у Вселенной есть чувство юмора

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда мир вообще без участия человека способен вытворять чудеса. И они выражаются вовсе не в представлениях фокусников, а в совпадениях, которые встречаются сплошь и рядом: в супермаркетах, на давно исследованных улицах, в путешествиях и даже дома.

AdMe.ru подобрал для вас 20 фотографий, которые доказывают, что сдвиги в матрице все-таки случаются.

Упаковки от разных брендов сложились в идеальную картинку

«Случайно потратил $ 7,11 в 7 часов 11 минут в супермаркете, который называется „7-11“»

«Решил, что сильно не выспался, когда увидел их на остановке»

«Мое мороженое идеально совпало с нарядами этих двоих, которые тоже совпали»

«Неожиданно обнаружил, что мой чехол практически сливается со столом»

«Нашел на земле кусочек ткани, который слишком похож на мужчину в шляпе и пальто»

И такое бывает

«У меня и моей девушки есть удивительно похожие детские фото»

Какое совпадение!

Drinkwater в буквальном переводе — «пить воду».

Сыр-хамелеон

Как-то неудачно все совпало

«Не уверен, что я должен делать прямо сейчас». «Не следуйте за машиной». «Держитесь слева».

«Головной убор моего преподавателя настолько слился с доской, что я сначала не поверил своим глазам»

Как будто эти собаки специально искали асфальт под свой окрас

«Дизайн моих шлепанцев идеально совпал с видом на пляж, возле которого я отдыхал»

«Мой блокнот слился с моей рубашкой»

«Луч так идеально попал в шарик, что кажется, будто тот светится»

«Этот кусочек бекона принял форму свиньи после жарки»

Кажется, что это не голубые буквы, а прорези, через которые видно небо

«Купили этот диван на веранду без предварительных замеров»

10-центовая монетка идеально вошла в кольцо

А какие впечатляющие совпадения вам встречались в последнее время?