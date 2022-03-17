20+ случайных совпадений, которые доказывают, что у жизни отличное чувство юмора

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Иногда в жизни случаются такие совпадения, в которые довольно сложно поверить. И от этого они вызывают дикий восторг и желание запечатлеть ситуацию на фото. Например, когда утки случайно становятся в ряд в одинаковой позе или когда кто-то, не сговариваясь, надевает одинаковые наряды.

Мы в AdMe.ru откопали на просторах интернета снимки, на которых все сложилось идеально, как кусочки пазла.

1. «Эта тарелка идеально подошла к топу моей дочери»

2. «Картина? Какая картина?»

3. «Сегодня на работе нашла свечи, расцветка которых совпала с моим лаком на ногтях»

4. «Нашла эту бусинку, когда подметала пол. Подумала: „Ой, мой браслет порвался“. Но оказалось, что он целый»

Может, кто-то взял ваш браслет, порвал его, а затем заменил бусину без вашего ведома? Потому что все это как-то странно. © slvrcofe21 / Reddit

Практически невозможно, так как я ношу его почти 24/7 с тех пор, как купила его. Если я и снимаю браслет, когда готовлю или принимаю душ, то он всегда лежит рядом со мной на столе. К слову, я его не снимаю, даже когда сплю... Так что, должно быть, тут постарались инопланетяне. © missmxxn / Reddit



5. «Сегодня мы с моим учителем физкультуры случайно одинаково оделись»

6. Почти идеальное совпадение

7. «Диван, который продается в комиссионном магазине, подходит к моему пальто»

8. «Немного поджарила кунжут, и, когда перестала крутить сковороду, получился Pac-Man»

9. «Случайно оказался на мосту в нужное время суток, когда тень от перил совпала с разделителем дорожки»

10. «Сегодня одежда моей подруги точно соответствовала этому стакану для кофе»

11. Посмотрите, как совпали эти линии

12. Собака слилась воедино с ковриком

13. «Номерок моего заказа совпал с номерком на рекламной вывеске»

14. «Мой друг недавно купил дом и даже не рассчитывал, что его диван впишется в новую гостиную»

15. «Рисунок на одежде моей тещи случайно повторил узор на полу ресторана»

16. Ванная комната в ресторане

17. «На одном из пляжей я нашла тот кусочек, что справа. А спустя 2 месяца на том же пляже — тот, что слева»

18. «Сегодня мой друг случайно оделся как манекен на уличном рынке»

19. Эти 3 машины расположены как цвета на светофоре

20. «Утром собиралась на работу и не могла найти свою рубашку»

21. Выглядит как глюк в матрице

22. Какой длинный кот!

23. «Заворачивал подарок, и края бумаги случайно идеально совпали»

24. «Мои тапочки оказались одного цвета с ковриком»

25. «Я просто разрезал 2 разных перца и вдруг заметил, что они идеально подходят друг к другу»

26. «Кто здесь?»