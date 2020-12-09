20+ советов от профессионалов своего дела, за которые они обычно берут деньги
Профессиональные сообщества хранят за семью печатями тайны, позволяющие их бизнесу процветать из года в год. Некоторая «утечка информации» поможет потенциальным клиентам сэкономить.
AdMe.ru наткнулся на истории специалистов, щедро поделившихся своими секретами, которые пригодятся тем, кто не любит разбрасываться деньгами.
Работник салона красоты
- Я работала во многих салонах и спа более 10 лет. Никогда не говорите нам, что вы невеста. Обычная прическа стоит $ 85, а свадебная — $ 150, а еще мы настаиваем на пробной прическе (еще $ 150). Стоимость каждой услуги для невесты увеличивается почти вдвое, а результат будет тем же. © usernamekayreddit / Reddit
- Я мастер по отращиванию ногтей. Для тех, кто хочет длинные ногти, мой рецептик: ломтик красного перца, ломтик имбиря, 1 ч. л. ложка соли, щепотка соды, все смешать и залить кипятком, настоять 2 часа и перелить это все в бутылочку со спреем. 3 раза в день брызгать на ногти. Результат не заставит себя ждать. © Анастасия Ковалёва / YouTube
- Лак для волос удаляет краску для волос с одежды, если сразу распылить его на пятно. © etherealgal / Reddit
Продавец одежды и обуви
- Cледующий раз, прежде чем надеть туфли, смажьте их внутри кремом Nivea в проблемных местах. © Helciunia / Twitter
- Как-то давно, еще будучи студенткой, работала в магазине одежды. Хочу поделиться с вами неким откровением и советом. Девушки, если вы купили платье, кофту или что-то другое, обязательно дома опустите его в воду и посмотрите, что получится. Прежде чем вы купите совершенно «новое» платье, его померяет человек 100 за день, кто-то напялит на давно не мытое тело, у кого-то проблемы с кожей, прыщи по всему телу, кто-то на него наступит, кто-то сморкнется... Если повезет, продавец отпарит изделие горячим воздухом и повесит обратно, а вы его надеваете сразу после магазина... © Подслушано у девушек / VK
- Кожаная обувь: никакой воды, никакого крема, никаких щеток. Они разрушают заводское покрытие кожи. Купили новую обувь — трижды с интервалом минут в 15 обработали водоотталкивающим спреем. Начинаем носить. Если обувь испачкалась — чистим только пеной очищающей, после нее — снова водоотталкивающий спрей. Обувь всегда как новая. © Lucky-chel / AdMe
Стоматолог
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Я стоматолог. Когда я учился в стоматологической школе, ко мне однажды подошла сотрудница известного производителя зубных паст и сказала, что все их пасты абсолютно одинаковы, а единственная разница — это упаковка. Так что, будь то отбеливание, защита десен или что-то еще, это все одна и та же паста. Исключением является паста для чувствительных зубов: как правило, она содержит дополнительный активный ингредиент, который помогает при чувствительности. Не покупайте дорогую зубную пасту, если вы думаете, что она лучше для ваших зубов. Просто покупайте то, что вам больше нравится. © therock21 / Reddit
Работники продуктовой отрасли
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Чем слабее прожарка кофе, тем больше в нем кофеина, а не наоборот. Я часто слышу, как люди говорят: «Я возьму кофе слабой обжарки, я же не хочу не спать всю ночь, ха-ха». Помните: кофеин находится в зернах с самого начала. Чем больше вы их обжариваете, тем больше кофеина сгорает, поскольку он находится в натуральных маслах бобов. © djpiraterobot / Reddit
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Одним из моих клиентов был завод по розливу молока. Я был несколько удивлен тем, что они разливали одно и то же молоко в упаковки с пометками «органическое» и «неорганическое». Оказывается, все их молоко органическое, но, чтобы не упустить рынок неорганического молока, они просто разливают его в разные бутылки и указывают различные цены. © Atworkwasalreadytake / Reddit
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Если вы покупаете орехи или зерно, то знайте, что контейнеры для их хранения редко чистят. Скорее всего, их просто изредка ополаскивают. Когда я возглавил наш оптовый отдел, в нем не было расписания очистки или процедуры дезинфекции. В контейнерах были колонии бабочек / насекомых и плесень. Наш магазин открылся почти 5 лет назад. © Scrubbadubdoug / Reddit
Строители и ремонтники
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В большинстве случаев, когда смартфон не заряжается, в USB-порту застревает мусор. Просто возьмите иглу или тонкий пинцет и прочистите его. © striknini / Reddit
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Если ваши окна или раздвижные двери трудно открывать и закрывать, в 9 случаях из 10 мы наносим обычное средство для мытья посуды на рельсы, и они отлично работают. Проходит 5 минут, и мы выставляем счет в $ 150. Просто используйте жидкость для мытья посуды. © Lyckadese / Reddit
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Человек, который приходит к вам домой, чтобы сделать ремонт, обычно сам решает, какой счет вам выписать. Ежеминутный контроль за процессом, который будет восприниматься профессионалом как недоверие к качеству его работы, увеличит конечную стоимость. Грубое обращение с ним стоит дополнительных затрат. Будьте добры к нему, и вы сэкономите много денег. © coolreg214 / Reddit
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Люди пытаются поклеить обои сами. Пузыри в этом деле явление частое. Но исправимое. Для этого нам потребуются обойный клей и шприц. Делаем небольшой разрез в районе пузыря и заполняем его. После этого сухой тряпкой разгоняем клей по всему пузырю. © Школа ремонтника / YouTube
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Если вам кажется, что механик сомневается в цене, всегда спрашивайте, сколько часов нужно на работу. Разделите сумму на количество часов, которое, по его словам, потребуется для работы. Если сумма завышенная, найдите другого мастера. © Sweets0114 / Reddit
Массажист
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Я массажист, и самый большой наш секрет — это растяжка. Если вы делаете ее правильно, вы избавитесь от 90 % проблем, но никого не учат, как правильно растягиваться. Суть растяжки заключается в том, чтобы делать движение, противоположное тому, что делают мышцы, когда они задействованы. Смысл этой манипуляции состоит в том, чтобы облегчить боль и улучшить кровообращение в необходимой области. Если у вас болит передняя часть ноги, вам нужно растянуть ее заднюю часть. Если у вас болит передняя часть руки, растяните ее сзади. © silverhide4546 / Reddit
Водопроводчик
- Если в доме не оказалось средства для прочистки труб, можно использовать обычный стиральный порошок. Его нужно засыпать в раковину, немного разбавив горячей водой. Подходит для пищевого и грязевого жирного засора. Идеально оставить на ночь. © Karud Karudov / YouTube
- Не существует бумажных полотенец, которые растворяются в воде. Трубы засорятся очень быстро, и придется платить водопроводчику. Выбрасывайте бумажные полотенца в мусор, а в унитаз только туалетную бумагу. © strategicallusionary / Reddit
Сотрудник отеля
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Ресепшионисты в отелях часто имеют карт-бланш для изменения тарифов, типов номеров и так далее, если вы бронируете напрямую. Часто мы просто повышаем уровень номера для гостей, которые нам нравятся. Дайте чаевые на стойке регистрации. Идите в свой номер и в течение нескольких минут придумайте что-нибудь, касающееся комнаты (слишком близко или слишком далеко от лифта, хотите другой вид и так далее). И любезно попросите другой номер. В лучшем случае они повысят уровень вашего номера, в худшем — вы зарекомендуете себя очень приятным гостем, и сотрудники будут очень внимательны к вам. © MomDidntLoveMe / Reddit
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Перед заселением именинника в отель ему поставят кусочек торта в номер. Но если вы бронируете номер через контрагента, а не напрямую, то, скорее всего, о вашем дне рождения команда отеля узнает только после заселения. © Coolice6661 / Pikabu
Продавец и владелец магазина косметики
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Не наносите тестеры прямо на лицо. Ни один тестер не является достаточно чистым. Пользуясь ими, вы подвергаете свою кожу опасности заражения. Я видела, как дети (и взрослые) чихают на тестеры и уходят, как будто ничего не произошло. Многие люди случайно роняют продукты на пол и кладут их обратно, даже если на полу есть грязь. Многие наносят блески и помады прямо из тюбика на губы. Один и тот же продукт для губ может использоваться 10–15 клиентами в течение дня. Использование тестеров на самом деле заставляет задуматься о глазной инфекции или герпесе (к нам приходили клиенты и говорили, что им пришлось пройти через такие вещи). Вы не знаете, кто на самом деле моет руки после посещения туалета. А поскольку мой магазин располагался в торговом центре, многие люди, должно быть, не делали этого. © notworth_knowing / Reddit
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На профессиональных кистях для макияжа можно сэкономить, купив их в художественном магазине. Например, кисть 8-го размера отлично подойдет для маскировки темных кругов под глазами. Если нужна крутая кисть для губ, попросите 6-й размер, синтетику, плоскую, овальную. Она будет абсолютно идентична профессиональной кисти для губ. © Elena Krygina / YouTube
Каким профессиональным советом могли бы поделиться вы? И какой бы вам пригодился?