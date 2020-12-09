20+ советов от профессионалов своего дела, за которые они обычно берут деньги

Не наносите тестеры прямо на лицо. Ни один тестер не является достаточно чистым. Пользуясь ими, вы подвергаете свою кожу опасности заражения. Я видела, как дети (и взрослые) чихают на тестеры и уходят, как будто ничего не произошло. Многие люди случайно роняют продукты на пол и кладут их обратно, даже если на полу есть грязь. Многие наносят блески и помады прямо из тюбика на губы. Один и тот же продукт для губ может использоваться 10–15 клиентами в течение дня. Использование тестеров на самом деле заставляет задуматься о глазной инфекции или герпесе (к нам приходили клиенты и говорили, что им пришлось пройти через такие вещи). Вы не знаете, кто на самом деле моет руки после посещения туалета. А поскольку мой магазин располагался в торговом центре, многие люди, должно быть, не делали этого. © notworth_knowing / Reddit