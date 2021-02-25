20+ тертых калачей в вопросах экономии рассказали, почему им ничего не влетает в копеечку

Сегодняшняя подборка — про людей, настолько преисполнившихся в умении экономить, что они из спичек и желудей могут сотворить любой предмет, который на полках магазина стоил бы в 10 раз дороже. Они знают секреты, благодаря которым еда хранится дольше. А есть и такие, для которых нет понятия «мусор», есть только «материал».

Нас в AdMe.ru очень воодушевляют фотографии пользователей, которые настолько нестандартно мыслят, что экономия стала для них своеобразным творчеством.

1. «Взяла старую веревку с кошачьего дерева, чтобы сделать для кошек когтеточку. Теперь мой ободранный диван прослужит еще несколько лет»

2. «Как сделать зеркало а-ля скандинавский шик: купить дешевенькое зеркало без оправы и заклеить края золотым декоративным скотчем»

3. «Увидела идею в интернете и сделала светильник из старого подноса и руки от манекена»

4. «Благодаря дешевому красителю для текстиля мой рюкзак стал как новенький»

5. «Растопила все использованные рождественские свечи и сделала из них одну. Теперь я готова к следующим зимним праздникам»

6. «Если вы думаете, что ваш тюбик с тональным кремом пуст, разрежьте его, и вас ждет сюрприз»

7. «Мой папа построил курятник своими силами из старых поддонов, сэкономив сотни евро»

8. «Мы с женой думаем, что делаем игрушки ничуть не хуже, чем на заводе»

9. «Сделал себе заглушку от сквозняков из всего, что было в доме: из трикотажной пряжи, старых колготок и утеплителя»

10. «Сделала упаковку для подарка из календарей прошлых годов»

11. «Я разрезаю замороженную пиццу и перекладываю кусочки в контейнер. Так можно контролировать порции и есть столько, сколько хочется»

12. Лайфхак: если вы съели только половину авокадо, поместите вторую в емкость с лимонным или лаймовым соком, и она не потемнеет

13. «„Это будет стоить $ 2 000“, — сказал плиточник. „Не больше $ 200“, — подумал я и сделал все вот этими руками»

14. «Моя скромная свадьба: платье стоило $ 100, туфли — $ 20, жениху купили только пиджак. Мы заплатили $ 200 фотографу и 10 $ за букет невесты»

15. «Ребята, вы же в курсе этого трюка с джинсами? Больше никаких проблем с молнией, и долгая жизнь вашим штанам обеспечена»

16. «На заказ подобная подставка под телевизор стоила бы $ 250. Но мы купили 2 сосновые доски и ножки за $ 68»

17. «Не могла позволить себе деревянную тумбочку, поэтому просто использовала морилку, чтобы ламинированное покрытие выглядело как древесина»

18. «Хотела купить новые весы, потому что мои пожелтели от солнца. Но я закрасила желтизну черной краской, и они преобразились»

19. «Оставила подставку из старой посудомойки. Она отлично подошла для хранения кастрюль в ящике под плитой»

20. «Переделала старое одеяло в забавные штанишки»

21. «Сделал из старого велосипеда вешалку для рубашек»