20+ тертых калачей в вопросах экономии рассказали, почему им ничего не влетает в копеечку
Сегодняшняя подборка — про людей, настолько преисполнившихся в умении экономить, что они из спичек и желудей могут сотворить любой предмет, который на полках магазина стоил бы в 10 раз дороже. Они знают секреты, благодаря которым еда хранится дольше. А есть и такие, для которых нет понятия «мусор», есть только «материал».
Нас в AdMe.ru очень воодушевляют фотографии пользователей, которые настолько нестандартно мыслят, что экономия стала для них своеобразным творчеством.
1. «Взяла старую веревку с кошачьего дерева, чтобы сделать для кошек когтеточку. Теперь мой ободранный диван прослужит еще несколько лет»
2. «Как сделать зеркало а-ля скандинавский шик: купить дешевенькое зеркало без оправы и заклеить края золотым декоративным скотчем»
3. «Увидела идею в интернете и сделала светильник из старого подноса и руки от манекена»
4. «Благодаря дешевому красителю для текстиля мой рюкзак стал как новенький»
5. «Растопила все использованные рождественские свечи и сделала из них одну. Теперь я готова к следующим зимним праздникам»
6. «Если вы думаете, что ваш тюбик с тональным кремом пуст, разрежьте его, и вас ждет сюрприз»
7. «Мой папа построил курятник своими силами из старых поддонов, сэкономив сотни евро»
8. «Мы с женой думаем, что делаем игрушки ничуть не хуже, чем на заводе»
9. «Сделал себе заглушку от сквозняков из всего, что было в доме: из трикотажной пряжи, старых колготок и утеплителя»
10. «Сделала упаковку для подарка из календарей прошлых годов»
11. «Я разрезаю замороженную пиццу и перекладываю кусочки в контейнер. Так можно контролировать порции и есть столько, сколько хочется»
12. Лайфхак: если вы съели только половину авокадо, поместите вторую в емкость с лимонным или лаймовым соком, и она не потемнеет
13. «„Это будет стоить $ 2 000“, — сказал плиточник. „Не больше $ 200“, — подумал я и сделал все вот этими руками»
14. «Моя скромная свадьба: платье стоило $ 100, туфли — $ 20, жениху купили только пиджак. Мы заплатили $ 200 фотографу и 10 $ за букет невесты»
15. «Ребята, вы же в курсе этого трюка с джинсами? Больше никаких проблем с молнией, и долгая жизнь вашим штанам обеспечена»
16. «На заказ подобная подставка под телевизор стоила бы $ 250. Но мы купили 2 сосновые доски и ножки за $ 68»
17. «Не могла позволить себе деревянную тумбочку, поэтому просто использовала морилку, чтобы ламинированное покрытие выглядело как древесина»
18. «Хотела купить новые весы, потому что мои пожелтели от солнца. Но я закрасила желтизну черной краской, и они преобразились»
19. «Оставила подставку из старой посудомойки. Она отлично подошла для хранения кастрюль в ящике под плитой»
20. «Переделала старое одеяло в забавные штанишки»
21. «Сделал из старого велосипеда вешалку для рубашек»
Какие крутые приемы используете вы, чтобы сэкономить на ремонте или покупках?
Фото на превью Kaz_fry / Reddit
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