20 простых советов, которые помогли людям наладить личную жизнь

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Большинство из нас мечтают построить гармоничный и крепкий брак, чтобы жилось, как в сказке, «долго и счастливо». К сожалению, не всем парам это удается и многие семьи распадаются уже через несколько лет. Но есть и такие, кому удалось сохранить любовь и уважение, даже несмотря на прошедшие годы. Некоторые из них поделились в сети советами, которые помогли им сохранить брак или, наоборот, спастись от токсичных отношений.

AdMe.ru уверен: иногда хороший совет может спасти разрушающиеся отношения и помочь найти выход из неприятного положения.

1.

Мой муж обожал играть на гитаре, у него даже была своя рок-группа. Но после рождения дочери меня стало раздражать, что он постоянно зависает с друзьями, пока моя жизнь напоминает День сурка. Однажды я никак не хотела его отпускать на репетицию. Тогда он сказал: «Извини, я должен идти. Я ведь всегда играл на гитаре и буду это делать. У нас есть целая жизнь, чтобы быть вместе». Я могла бы обидеться, но вместо этого всерьез обдумала его слова. Я спросила себя: «А что делала я до рождения ребенка?» В тот вечер я приняла решение: найти то, что будет мне интересно. С тех пор я многому научилась, занялась бизнесом, исполнила давние мечты и даже отыграла больше 20 концертов с мужем. Мы все еще учимся балансировать между совместной жизнью и индивидуальностью. Без проблем не бывает. Но мы знаем, что самое главное — продолжать любить друг друга и работать над собой. © Cara Leopard / Quora

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3.

Однажды папа дал мне совет, которому я стараюсь следовать до сих пор. «Сынок, в море много рыбы. Ты будешь постоянно встречать потенциальных партнеров. Найди того, с кем ты захочешь построить будущее. Тогда ты будешь счастлив». Нас окружает огромное количество красивых людей, и каждый раз, когда жизнь меняется, мы оказываемся в новом «море». Поэтому перед тем, как вступить в серьезные отношения, определись, кто ты и каким человеком хочешь быть. Я старался много работать над собой и не вступать в отношения с девушками, если не видел вариантов дальнейшего развития этих отношений. Я женат уже 20 лет. Несмотря на все трудности, через которые нам пришлось пройти, сегодня я счастливее, чем в день своей свадьбы. Все благодаря моей чудесной жене. Даже если у нас возникают проблемы и разногласия, я никогда не бросаю ее. © V King / Quora

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5.

В старших классах моей школы училась девушка. Она и один молодой бизнесмен любили друг друга, как в сказке, а окончив колледж, решили немедленно пожениться. Оба были счастливы. Спустя некоторое время я узнала, что они расстались, поскольку хотели переехать по работе в разные города, а отношения на расстоянии не могли себе даже представить. Моя тетя сказала на это: «Ваше поколение никогда не будет ценить расстояние. Вы никогда не узнаете, что чувствуешь, когда пропускаешь звонок и ждешь следующего 24 часа. Вы думаете, что все, что есть для отношений на расстоянии, — это WhatsApp. Если хочется продолжать отношения, нужно ценить и уважать друг друга. Даже если мешает расстояние, не уходи. Найди причину остаться». © Unnati Bagga / Quora

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Иногда в жизни случаются вещи, которые невозможно исправить: смерть любимых, финансовый кризис, тяжелые болезни. Такие события меняют динамику отношений, потому что сильно влияют на одного из партнеров. Он так или иначе перестает быть тем человеком, которым был раньше. Самое лучшее, что мы можем сделать для своего партнера, — поддержать его, и к этому нужно морально готовиться заранее. © Ricardo McCrimmon / Quora

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9.

Я много работал, а дома должен был помогать жене с домашними делами и ребенком. Мне это казалось несправедливым, и я решил обратиться за советом к отцу. Они с мамой были женаты 63 года, так что он кое-что смыслил в любви. Я сказал, что хочу разделить обязанности поровну, ведь это разумно и честно. Мой отец покачал головой и сказал: «Не существует никакого „поровну“. В один день придется пожертвовать ради партнера всем своим временем и силами, но это непременно окупится: в другой день партнер сделает то же самое ради тебя. Если ты не ценишь партнера настолько, чтобы ставить его счастье выше твоего, ты не заслуживаешь, чтобы он делал это ради тебя». Мы женаты уже 44 года, у нас 3 сыновей и 3 внуков. © Paul Langness / Quora

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11.

Моя бабушка говорила: «Никогда не вступай в брак с тем, кого ты не видел в ярости. Тебе нужно знать, что он делает, когда злится, и сможешь ли ты справляться с этим годами». Однажды, вскоре после того, как она согласилась выйти за дедушку замуж, они отправились в 4-дневный поход. Она намеренно положила с собой еды только на 2 дня и только на второй день сказала об этом дедушке. Затем она стала наблюдать, как он справляется со своей яростью. Он закричал, но быстро смог усмирить гнев и успокоился. В тот момент она поняла, что проведет с ним остаток жизни и будет счастлива. Так и случилось: они прожили в браке 50 лет, до смерти дедушки. © Joel Bushart / Quora

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Школьницей я часто влюблялась в мальчишек, но не знала, отвечают ли они взаимностью. Мама говорила: «Расслабься. Если ты нравишься кому-то, ты сразу узнаешь об этом». Но мне казалось, что мы живем с мужчинами в разных мирах: их сложно понимать. Вечно пыталась разгадать смысл тайных сигналов, которые они мне посылали. Как тут вообще можно было расслабиться? На первом свидании с моим нынешним партнером он спросил, когда мы снова увидимся. Я не угадывала, что он испытывает, потому что он сам говорил об этом и показывал поведением. Если бы я могла вернуться в прошлое, я бы посоветовала себе не тратить время на мужчин, которых «сложно понимать». Их не было сложно понимать — я просто была им неинтересна. Твой человек обязательно даст тебе знать, что хочет быть рядом. А если нет, двигайся дальше. © Jaya Pillai / Quora

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8 марта мы поехали с подругами и мужем кататься на лошадях. Муж постоянно помогал: накрывал на стол, заваривал чай, мыл посуду и даже починил сломанный замок у меня на ботинке. Когда он вышел на улицу, одна подруга задала вопрос, который поставил меня в тупик: «Ты его так воспитала?» А другая сказала: «Да нет, это в честь праздника». А я растерялась и не знала, что ответить. Воспитала? Да я вообще ничего такого не делала. Я была собой и просто жила. Как и он. Мы заботимся друг о друге, вместе делаем уборку, уважаем личное пространство и интересы друг друга. Воспитывают собак. Ну или лошадей. А взрослого человека воспитать или выдрессировать под себя невозможно. © Toyira1 / Pikabu

16.

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18.

Однажды на занятиях мой преподаватель сказал: «Ключевая вещь, которую нужно применять в отношениях, чтобы они не разрушились, — слушать». После этого, когда мы с парнем начинали говорить, я смотрела ему в глаза, слушала и задавала вопросы, если что-то не понимала. С тех пор мы стали по-настоящему близки. Когда партнер пытается сказать что-то, рассказывает историю, делится переживаниями от прошедшего дня, даже если это не очень важно, слушайте. Вы начинаете лучше понимать близких, когда прислушиваетесь к ним. А если понять невозможно, задайтесь вопросом: слушаете ли вы их на самом деле? © Christina Ford / Quora

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20.

Папа вошел в комнату с мрачным выражением лица. Я учился в старшей школе и был до беспамятства влюблен в девушку, которая... как бы это лучше сказать... была сумасшедшей. Но мне было все равно. Я был влюблен. Точнее мои бурлящие гормоны заставляли меня так думать. Папа видел фотографии этой девушки и знал, что она неадекватная, хотя лично ни разу с ней не встречался. Он похлопал меня по спине и сказал: «Слушай, приятель. Я знаю, ты влюблен, но позволь дать тебе один совет. Никогда не влюбляйся в красивые сиськи. Когда вам будет сорок, они все равно опустятся до колен. Лучше полюби прекрасную личность, а потом дай ей денег на красивые сиськи». © Austin Gillis / Quora