20+ сообщений, которые могут прислать только лучшие друзья
Хотя любую информацию сейчас можно найти в интернете, а залатать душевные раны поможет хороший психолог, большинство из нас до сих пор первым делом обращается к друзьям — спросить совета, поделиться новостями или просто поплакаться. С появлением технологий все это перешло в формат сообщений, а переписки с близкими стали настоящим кладезем абсурдных шуток, искрометных историй и самых неожиданных откровений.
Мы в AdMe.ru уверены, что только с лучшими друзьями делимся самым сокровенным. Например, признанием, почему в зимнюю пору предпочитаем желтый лак для ногтей.
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А ваши друзья часто выдают подобные перлы? Какое их последнее сообщение заставило вас смеяться до колик?