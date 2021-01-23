20+ сообщений, которые могут прислать только лучшие друзья

Хотя любую информацию сейчас можно найти в интернете, а залатать душевные раны поможет хороший психолог, большинство из нас до сих пор первым делом обращается к друзьям — спросить совета, поделиться новостями или просто поплакаться. С появлением технологий все это перешло в формат сообщений, а переписки с близкими стали настоящим кладезем абсурдных шуток, искрометных историй и самых неожиданных откровений.