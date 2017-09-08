20+ сообразительных детей, которые максимально облегчили себе жизнь

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Вы замечали, какие сейчас смышленые дети? Им трудно что-то запретить — они всегда найдут выход из любой ситуации и сделают это с максимально творческим подходом. AdMe.ru очень повеселили проделки маленьких гениев. Кто знает, может это будущие изобретатели и мы еще услышим о них?

1. Мой сын сделал домашний кинотеатр, теперь и я хочу такой же!

2. Мой сын сказал, что технически он не под дождем

3. Сейф с работающим замком своими руками. Спорим, что будет прятать туда дневник?

4. Современным детям не нужно «хендс фри»

5. И они знают, как не отвлекаться от самого важного

6. Спиннер из Лего. Зачем покупать вещи, когда можно сделать самому?

7. А вот это полезное изобретение для всех — капюшон с подушкой. Этот ребенок станет миллионером!

8. Мой ребенок не дотягивался до выключателя

9. Не получилось никуда поехать этим летом, но мой ребенок совсем не расстроился

10. Мой ребенок нашел полезное применение Лего

11. И двухъярусная кровать теперь тоже имеет особую функцию

12. Чтобы увидеть солнечное затмение, нужны специальные очки? У моего сына есть приспособление намного удобнее

13. Нет надувного матраса? Ничего страшного!

14. Домашний кинотеатр, но уже более мобильная версия

15. Эта малышка сама разобралась с датчиком воды и теперь слушает музыку, когда ей захочется

16. Запретили дочери брать книжку в ванну. Она пообещала, что с ней ничего не случится

17. Собственный дыхательный аппарат. Вот кто точно готов к любым ситуациям

18. Он еще слишком мал, чтобы залезть на диван, поэтому он придумал свой способ

19. Массажное кресло, которое можно возить с собой. Похоже, мой ребенок сильно устает

20. Когда нельзя залезать на кровать с едой

21. Мне было очень неудобно класть телефон рядом с кроватью, тогда мой братишка сделал для меня это

22. Мне очень нравится этот новый способ смотреть фильмы

23. Они уже рождаются с необходимыми знаниями

Бонус: Вот на что способны дети, когда не хочется возвращаться на уроки