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20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги

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Секонд-хенд — это всегда лотерея. Бывает, что ничего не попадается на глаза, а бывает, что в горе ненужных другим вещей можно отыскать настоящий эксклюзив.

Мы в AdMe.ru всегда радуемся за более удачливых покупателей и любим рассматривать их находки.

«Когда покупала эту лампу, думала, что светиться будут только точки. Но когда ее включила, была в шоке»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© Hannah Marie / facebook

«Брошь, которая выглядит точно так же, как и моя татуировка»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© Rebecca Matzen / facebook

«Не могу поверить в то, что я нашла „оригинал“ картины Леонардо да Винчи в местном секонд-хенде»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© Tayla Glason / facebook

«Костюм от Christian Dior... И да, я знаю, что выгляжу в нем как банан»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© ellie_notts / reddit

«Каждый из этих маленьких призраков обошелся мне всего в $ 1»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© Linda Arfuso Golikidis / facebook

«Бабочка, которая идеально подошла моему коту»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© Christina Tolisano / facebook

«Купил эту вафельницу за $ 15, а когда пришел домой, увидел, что на Аmazon она стоит почти $ 500»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© chuckusmaximus / reddit

«Посмотрите на наши чайнички в виде динозавров. Они стоили копейки. Кто бы мог отказаться?»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© Lucy Gardner / facebook

«Лучшее, на что я могла потратить $ 7»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© keri92s / reddit

«Этот бегемотик стоил мне $ 1»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© Jennifer Cox Diedrich / facebook

«Винтажное платье в стиле эпохи Возрождения, которое обошлось мне в $ 12»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© Sharon Ipes / facebook

«Не могу поверить, что схватила эту прелесть раньше всех»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© Courtney Bergman / facebook

«Когда увидела эту лампу, поняла, что она должна стать моей»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© Jodi Corey / facebook

«Всего $ 3,5»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© elizmore1 / reddit

«Тарелки с рентгеновским снимком змеи»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© George McCarthy / facebook

«Купила наряд за $ 6»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© fluffmcstuffins / reddit

«Ничто в мире не делает меня настолько счастливой, как эта занавеска для душа»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© Dana Bobana / facebook

«$ 7 за юбку мечты»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© alienhead143 / reddit

«Эта миниатюрная библиотека — самая крутая вещь, которую я видела»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© Alice Milson / facebook

«Нашел этот удивительный египетский гобелен за $ 0,5. На нем была бирка с ценой $ 450»

20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
© bubbler123 / reddit

Вам удавалось купить что-то крутое за копейки?

202114
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