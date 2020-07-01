20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги

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Секонд-хенд — это всегда лотерея. Бывает, что ничего не попадается на глаза, а бывает, что в горе ненужных другим вещей можно отыскать настоящий эксклюзив.

Мы в AdMe.ru всегда радуемся за более удачливых покупателей и любим рассматривать их находки.

«Когда покупала эту лампу, думала, что светиться будут только точки. Но когда ее включила, была в шоке»

«Брошь, которая выглядит точно так же, как и моя татуировка»

«Не могу поверить в то, что я нашла „оригинал“ картины Леонардо да Винчи в местном секонд-хенде»

«Костюм от Christian Dior... И да, я знаю, что выгляжу в нем как банан»

«Каждый из этих маленьких призраков обошелся мне всего в $ 1»

«Бабочка, которая идеально подошла моему коту»

«Купил эту вафельницу за $ 15, а когда пришел домой, увидел, что на Аmazon она стоит почти $ 500»

«Посмотрите на наши чайнички в виде динозавров. Они стоили копейки. Кто бы мог отказаться?»

«Лучшее, на что я могла потратить $ 7»

«Этот бегемотик стоил мне $ 1»

«Винтажное платье в стиле эпохи Возрождения, которое обошлось мне в $ 12»

«Не могу поверить, что схватила эту прелесть раньше всех»

«Когда увидела эту лампу, поняла, что она должна стать моей»

«Всего $ 3,5»

«Тарелки с рентгеновским снимком змеи»

«Купила наряд за $ 6»

«Ничто в мире не делает меня настолько счастливой, как эта занавеска для душа»

«$ 7 за юбку мечты»

«Эта миниатюрная библиотека — самая крутая вещь, которую я видела»

«Нашел этот удивительный египетский гобелен за $ 0,5. На нем была бирка с ценой $ 450»