20+ соискателей, которые думали, что наглость — это второе счастье. Но не прокатило

Парень не смог ответить на первые два вопроса, а потом он просто рассмеялся над третьим. Я прекратил интервью и дал понять, что это произошло из-за его некомпетентности. Я вежливо спросил, есть ли у него какие-нибудь вопросы, и он такой: «Работа оплачивается наличкой или на карту?» Нет, сэр, вы никогда не получите от нас денег, никогда! © thriftingretail / Reddit

Ваш автоответчик. Хотя фраза «Оставь сообщение по звуковому сигналу или проваливай» довольно забавна, это также может изменить сообщение, которое я собирался оставить, с «Можете ли вы перезвонить мне, чтобы обсудить ожидания по зарплате?» на «С сожалением сообщаю вам, что мы решили взять другого кандидата». © dijon_snow / Reddit