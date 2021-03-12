20+ соискателей, которые думали, что наглость — это второе счастье. Но не прокатило
Собеседование — это тот еще стресс, во всяком случае для большинства. Как одеться, что будут спрашивать, возьмут или «мы перезвоним вам позже»? Но погодите-ка, а вы задумывались, как эта же ситуация выглядит со стороны эйчаров?
Мы в AdMe.ru прочитали рассказы менеджеров о самых ужасных собеседованиях в их жизни. Да, таким соискателям только и остается указать на дверь. Но бывает, что человека с плохим резюме берут на работу вместо кандидата-фаворита — об этом бонус в конце статьи.
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Когда я работала менеджером в банке, один из кандидатов во время собеседования неожиданно поднес палец к моему лицу и сказал: «На этом моменте я тебя прерву». Ну я выбрала того парня, который не тыкал мне пальцем в лицо. © Iamstillalice / Reddit
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Как не пройти собеседование на айтишника: сказать интервьюеру, что у проблемы нет решения (хотя это буквально 3 строки кода). Это вопрос на разогрев. © nashidau / Reddit
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Когда я был управляющим рестораном, самое худшее, что кто-то мог сделать, — это принести резюме в обеденный час пик. Если вы не можете понять, что так делать нельзя, то ваше резюме отправится прямиком в мусорное ведро. © CalLil6 / Reddit
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Парень не смог ответить на первые два вопроса, а потом он просто рассмеялся над третьим. Я прекратил интервью и дал понять, что это произошло из-за его некомпетентности. Я вежливо спросил, есть ли у него какие-нибудь вопросы, и он такой: «Работа оплачивается наличкой или на карту?» Нет, сэр, вы никогда не получите от нас денег, никогда! © thriftingretail / Reddit
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Ваш автоответчик. Хотя фраза «Оставь сообщение по звуковому сигналу или проваливай» довольно забавна, это также может изменить сообщение, которое я собирался оставить, с «Можете ли вы перезвонить мне, чтобы обсудить ожидания по зарплате?» на «С сожалением сообщаю вам, что мы решили взять другого кандидата». © dijon_snow / Reddit
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К нам устраивался парень. Зря он сказал мне, будущему начальнику, что он знает больше, чем я. И произнес это самым снисходительном тоном, который я когда-либо слышал за 15 лет своей карьеры. До этого момента мне нравилась его уверенность и знания, но он зашел слишком далеко. © Emmyisme / Reddit
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Когда я работала в отделе кадров, одна соискательница за 40 представила 40-страничный список «достижений из женского общества». Она получила эти награды 20 лет назад. Излишне говорить, что мы ее не взяли. © Downvote_me_dumb*** / Reddit
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Я вел собеседование для сотрудников кол-центра. Одна дама постоянного говорила про болезнь ее матери. Сначала это и правда вызывало сочувствие, но затем даже технические вопросы о работе в системе каким-то образом возвращались к ее матери. © givemepasta1 / Reddit
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Один парень слышал, что у нас «работают одни красотки». Он сказал, что пришел к нам устраиваться только ради них. © castironskilletmilk / Reddit
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Парень был немного грубоват, но казалось, что он подойдет в качестве дизайнера. Он все испортил, сказав: «Через 6 недель я переверну эту компанию». У нас была небольшая успешная фирма, нам хотелось, чтобы кандидат вписался, а не «перевернул» нас. © wivsi / Reddit
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Мы набирали стажеров после колледжа. Пришла веселая болтушка, и все шло хорошо, пока я не спросила: «Как вы справляетесь с дедлайнами?» Она: «Ну я стараюсь, но, если вижу, что не укладываюсь, я просто притворяюсь больной». © Zem_42 / Reddit
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На кандидате были солнцезащитные очки и шлепанцы. Работа была в СМИ / ИТ, так что мы не требовали многого, но все же это интервью. Я хочу видеть глаза, а не пальцы ног. © ToManyTabsOpen / Reddit
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Если хотите, чтобы вас не взяли, ведите себя по-хамски. Обсудите или перебейте меня. Я женщина-менеджер, такое случается чаще, чем вы думаете, и почти всегда с мужчинами. Я провела интервью очень быстро, потому что просто не могла закончить предложение. Кроме того, будьте грубы с нашей стойкой регистрации. И наоборот, если вы нравитесь на ресепшен, это большой плюс в вашу пользу. © ciararose / Reddit
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Мне пришло резюме, в тексте которого соискатель использовал 21 шрифт. © SylkoZakurra/ Reddit
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Парень пришел устраиваться в мою фирму и стал ныть секретарше, что интервьюер опаздывает. Очевидно, что это была не ее вина и что говорить так было неприемлемо. Начальство даже не стало заморачиваться: его попросили уйти. © Ashilta / Reddit
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Один парень заливался соловьем о том, что чудесно подходит для этой должности. Он думал, мы возьмем его. Нахал даже не подозревал, что наш менеджер узнал его! Этот проныра уже проходил здесь стажировку и исчез через неделю, притворившись больным. Не представляю, как этот умник мог сказать, что никогда не работал на нас, и избежать наказания за это. © givemepasta1 / Reddit
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У нас хотела работать девушка «с открытым графиком». Она объяснила, что у нее учеба, спорт, а еще она волонтер. Но! Дважды в неделю она свободна после 17 (мы закрываемся в 19:00). Знаете, я что-то не стала нанимать ее на работу. © lorgskyegon / Reddit
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Мой папа — менеджер по контролю качества в дорожной компании. Однажды к нему пришел парень с действительно хорошей квалификацией. Он сказал: «Ты можешь уволить всех своих подчиненных, потому что я единственный, кто тебе действительно нужен». Интервью длилось 5 секунд. © Chewhuahuas / Reddit
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Одна девушка прислала резюме на розовой блестящей бумаге и сбрызнула его духами. Я даже не стала его читать. Думаю, в этой конторе и по сей день на моем столе находят блестки от ее письма. © rusalkarusalka / Reddit
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Опоздать на собеседование, отчитываться по телефону перед мамочкой о трудоустройстве; сказать мне, что пришел сюда, только чтобы и дальше получать пособие по безработице. © Montanapat89 / Reddit
Бонус: на все случаи найдется исключение. Резюме ужасно, кандидат кажется посмешищем, но после личной встречи работодатели хватают его с руками и ногами. Вот как это бывает
- До колледжа мой отец работал на ферме и разводил свиней. Он почему-то подумал, что это подходящий опыт для включения его в свое резюме финансиста. Видимо, его позвали на собеседование, чтобы посмеяться и посмотреть, что это за свиновод, решивший стать экономистом. Но он произвел на них такое сильное впечатление, что они взяли его вместо кандидата, который был в приоритете! © Pulpics / Reddit
А какие «волшебные» кандидаты приходили устраиваться в место, где работаете вы?