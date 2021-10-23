20 сочных фото, которые насквозь пропитаны осенним настроением

Вот и настало то время, когда шапка решает, насколько модно мы выглядим и какой будет прическа сегодня. По утрам становится все холоднее, выползать из-под одеяла ну совсем не хочется. Но ради осеннего волшебства, которое происходит за окном, мы стоически терпим все неудобства, надеваем ту самую шапку, теплый свитер и идем любоваться осенними пейзажами.

Мы в AdMe.ru искренне считаем, что в красно-золотых деньках есть свое очарование. Уверены, что вы любите осень не меньше.

И так каждую осень. А чтобы добиться такого эффекта, лесники высадили лиственницу

Дом, как будто специально построенный для осени и Хеллоуина

«Специально купил фотоаппарат осенью, чтобы заснять все эти краски. И сразу влюбился в новое хобби»

«Мне очень нравятся теплые красочные осенние деньки. Но и в днях, когда листья покрыты ледяными кристалликами, есть своя магия»

Ночная подсветка в городе Токи

«Я сумел заснять двойную радугу за деревьями»

«Моя девушка и осеннее дерево. Нас с ней неимоверно вдохновляют старые пейзажи, свет на этих картинах и мифические сцены»

Осенняя ирония

«Лист».

Осень в Кашмире. Две эпохи, одна дорога

Сезон тыквенных пирогов можно считать открытым

Случайный кадр без фильтров и фотошопа

Пока не открыла полностью и не пригляделась, думала, что это рисунок! © malvinka13 / Pikabu

Золото на черном в Челябинской области

После такой прогулки невозможно быть в плохом настроении

«Вчера ходила в поход. И я так счастлива, что сделала это»

«Одно из моих любимых фото. Всего через несколько месяцев после того, как я сделал снимок, шторм размыл эту дорожку к морю»

Трамвайчик в осень

Осенние пейзажи — это просто готовые открытки

Одной ногой еще в лете

«Переехал в новую квартиру и понял, что осенью по вечерам здесь начинается волшебство»

Поднимите руку, если любите осень