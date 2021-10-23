20 сочных фото, которые насквозь пропитаны осенним настроением
Вот и настало то время, когда шапка решает, насколько модно мы выглядим и какой будет прическа сегодня. По утрам становится все холоднее, выползать из-под одеяла ну совсем не хочется. Но ради осеннего волшебства, которое происходит за окном, мы стоически терпим все неудобства, надеваем ту самую шапку, теплый свитер и идем любоваться осенними пейзажами.
Мы в AdMe.ru искренне считаем, что в красно-золотых деньках есть свое очарование. Уверены, что вы любите осень не меньше.
И так каждую осень. А чтобы добиться такого эффекта, лесники высадили лиственницу
Дом, как будто специально построенный для осени и Хеллоуина
«Специально купил фотоаппарат осенью, чтобы заснять все эти краски. И сразу влюбился в новое хобби»
«Мне очень нравятся теплые красочные осенние деньки. Но и в днях, когда листья покрыты ледяными кристалликами, есть своя магия»
Ночная подсветка в городе Токи
«Я сумел заснять двойную радугу за деревьями»
«Моя девушка и осеннее дерево. Нас с ней неимоверно вдохновляют старые пейзажи, свет на этих картинах и мифические сцены»
Осенняя ирония
«Лист».
Осень в Кашмире. Две эпохи, одна дорога
Сезон тыквенных пирогов можно считать открытым
Случайный кадр без фильтров и фотошопа
- Пока не открыла полностью и не пригляделась, думала, что это рисунок! © malvinka13 / Pikabu
Золото на черном в Челябинской области
После такой прогулки невозможно быть в плохом настроении
«Вчера ходила в поход. И я так счастлива, что сделала это»
«Одно из моих любимых фото. Всего через несколько месяцев после того, как я сделал снимок, шторм размыл эту дорожку к морю»
Трамвайчик в осень
Осенние пейзажи — это просто готовые открытки
Одной ногой еще в лете
«Переехал в новую квартиру и понял, что осенью по вечерам здесь начинается волшебство»
Поднимите руку, если любите осень
А у вас есть любимые осенние фото? Делитесь ими в комментариях.
Фото на превью albonymus / Reddit
Поделиться этой статьёй