20+ доказательств того, что на собеседованиях порой случаются такие вещи, что хоть стой, хоть падай

Порой задача найти должность мечты превращается в настоящий квест. Чего только не приходится преодолевать соискателям в утомительном процессе устройства на работу: испытательные сроки, тренинги, собеседования и различные тесты, после которых все прочие трудности жизни на время теряют свою масштабность.

Мы в AdMe.ru знаем, что даже идеально спланированное собеседование в любой момент может полететь в тартарары. И наша подборка жизненных историй пользователей глобальной сети — неплохое тому доказательство.

Проходила собеседование в одной маленькой компании. Босс чуть ли не с порога сказал мне, что не хочет тратить на меня свое время. Потом попросил меня 45 минут подумать у него в кабинете о том, хочу ли я принять его предложение о работе, и сразу же вышел из комнаты. Вернулся он лишь спустя час и поинтересовался, каково же в итоге мое окончательное решение. © MetalKirby- / Reddit

— Вы так и не прислали свое резюме. Что ж, расскажите о ваших успехах на прежней работе.

— Я работал над системой противоракетной обороны «Горгона». Ее особенность заключается в том, что баллистические ракеты противника после запуска разворачиваются и летят домой. А еще...

Эйчар кашляет, машет руками, расплескав кофе, потом испуганно шепчет:

— Не нужно дальше ничего рассказывать! Я уверен, что мне не положено этого знать! У нас здесь издательский дом, вы точно ошиблись!

— Ну я же писатель-фантаст, а вы что подумали? © 33happy / Pikabu

— Я работал над системой противоракетной обороны «Горгона». Ее особенность заключается в том, что баллистические ракеты противника после запуска разворачиваются и летят домой. А еще... Эйчар кашляет, машет руками, расплескав кофе, потом испуганно шепчет: — Не нужно дальше ничего рассказывать! Я уверен, что мне не положено этого знать! У нас здесь издательский дом, вы точно ошиблись! — Ну я же писатель-фантаст, а вы что подумали? © 33happy / Pikabu Недавно ходила на собеседование в компанию, в которую очень хотела попасть. К слову, для этой должности очень нужна логика, мозги должны работать. Была готова к каверзным вопросам рекрутеров, перелопатила кучу информации о деятельности организации, вся на нервах пришла в офис. Встретил меня мужик — начальник отдела, куда надеялась устроиться. Смотрит хмуро. Достает планшет, врубает игру «2048» и выдает: «Я пойду кое-кого отругаю маленько, вернусь — должно быть не меньше 2048». Так быстро я эту игру еще не проходила. Приняли. © Подслушано / Ideer

Пошла на собеседование. Руководство все во мне устраивало до тех пор, пока не пошел разговор о семье. Узнав, что у меня есть ребенок (4 года), сразу начали задавать стандартные вопросы: «А если заболеет?» и пр. Получив в ответ, что это никоим образом не скажется на моей работе, так как есть кому присмотреть, выдали: «А вдруг вы к нам через месяц беременная вторым придете?» Вот сижу и думаю, что те девушки, которые у них работают, наверное, справку о бесплодии работодателям предоставляли. Ведь по этой логике, если один родился, то все — комбайном по производству детей становишься. © Подслушано / Ideer

Мне было 19 лет, когда я впервые поехала на работу за границу. Выхожу из автобуса, стою на автовокзале. Звоню менеджеру, которая помогала в поиске вакансий, так как языка данной страны я еще тогда не знала. Менеджер меня ошарашила: «Ксения, вы меня, конечно, извините, но работодатель отказался с вами сотрудничать. Он увидел фото вашего паспорта и год вашего рождения. Сказал, что в 19 лет у вас в голове одни гулянки и дискотеки, так что работника из вас не получится. До свидания». Я была в полном шоке: проехала 2 000 км, чтобы услышать, что у меня одни гулянки в голове. Пригрозила менеджеру судом, если она меня сейчас же не устроит на другую работу, потому что я заплатила большие деньги за всю поездку за границу и визу. Работу, слава богу, мне дали в другом месте. © Ксения Мотохина / Facebook

Однажды я сидел на собеседовании через стол от парня, принимающего окончательное решение о моем найме. Пока мы общались, я заметил, что он становится все ниже и ниже ростом, а потом бац — и я вдруг неожиданно для себя уставился в потолок. Оказалось, что я сломал стул. А потом у меня еще и шов разошелся на брюках. Что ж, хотя бы работу я все-таки получил. © Stan Hanks / Quora

Устраивалась на должность бухгалтера. Встретила меня юная особа — главбух. Дева была с глубоким декольте, в балетной пачке, в чулках в сетку и хамелеоновых босоножках. Крутилось передо мной это создание на стуле. В работе мне отказали: якобы мало опыта. Я спросила, сколько же опыта у нее. А она стала красная как рак и ничего не ответила. © Вероника Маврикиевна / Facebook

В пятницу созвонился с работодателем. Договорились о собеседовании в понедельник в 11 часов. В назначенное время приезжаю, звоню, мне говорят: «Поднимайся в офис». Поднимаюсь. Беседа:

— Опыт работы есть?

— Больше 10 лет.

— Отлично, вы нам подходите. В 15 часов будьте готовы выехать в Москву на работу. (А дело-то происходит в Екатеринбурге.)

— Как Москва, почему?

— Нам срочно нужно.

— Сколько по деньгам?

— Все норм, 1 800 смена, проезд за счет фирмы и проживание тоже.

— Спасибо, нет.

Вот такое было собеседование. Самое быстрое в моей жизни.

P. S. Как у работодателей происходит так все быстро? Езжай, а там разберешься. © Nikolashka45 / Pikabu

— Опыт работы есть? — Больше 10 лет. — Отлично, вы нам подходите. В 15 часов будьте готовы выехать в Москву на работу. (А дело-то происходит в Екатеринбурге.) — Как Москва, почему? — Нам срочно нужно. — Сколько по деньгам? — Все норм, 1 800 смена, проезд за счет фирмы и проживание тоже. — Спасибо, нет. Вот такое было собеседование. Самое быстрое в моей жизни. P. S. Как у работодателей происходит так все быстро? Езжай, а там разберешься. © Nikolashka45 / Pikabu Однажды я проходила собеседование на должность в отделе продаж. Мой интервьюер был очень сильно похож на моего бывшего (высокий, с красивой улыбкой), поэтому следующие полчаса я просто заикалась, улыбалась как дурочка и всячески старалась избежать зрительного контакта с ним. Я пыталась вообще на него не смотреть и все пялилась на стену позади него, из-за чего парень даже дважды посмотрел в ту сторону, силясь понять, нет ли там кого-нибудь. Он:

— Так, расскажи мне об одной из твоих самых больших жизненных ошибок.

Я (все еще глядя в стену):

— Ошибок? Пф-ф-ф, да нет их у меня.

Конечно же, собеседование я провалила, но если бы он только знал почему! © Sana Jafar / Quora

— Так, расскажи мне об одной из твоих самых больших жизненных ошибок. Я (все еще глядя в стену): — Ошибок? Пф-ф-ф, да нет их у меня. Конечно же, собеседование я провалила, но если бы он только знал почему! © Sana Jafar / Quora Меня спросили, готова ли я к переезду (дело было в Москве). Я сказала, что за пределы РФ — хоть сегодня. Интервьюер: «Вы что это, родину не любите?» — и отказал. © Alyona Andrianova / Facebook

Пришла на собеседование, с начальником нашли общий язык. Однако он посоветовал мне пообщаться с потенциальной коллегой, мол, вам работать в одном кабинете. Дама старше меня на 20 лет оказалась неприятной особой, пытавшейся унизить меня и доказать мне, что я плохой специалист. Подумав, я решила поискать коллектив поприятнее. И нашла! Плюс сразу взяли заместителем начальника и дали отличную зарплату. Работаю полгода, потребовался новый сотрудник. И угадайте, кто пришел ко мне на собеседование? © Подслушано / Ideer

Однажды во время интервью меня спросили: «Что бы вы сделали, если бы коллега начал сердито кричать на вас на посту медсестер перед другими сотрудниками и пациентами?» Я, не подумав, ляпнула: «Не знаю, наверное, заплакала бы». В общем, после этого мне никто не перезвонил. © TakeARideintheVan / Reddit

Проходил я как-то собеседование в одной известной компании. Меня сразу напрягло то, что разговаривать со мной собрались аж 5 сотрудников HR-отдела. «Ну да ничего», — подумал я. И тут началось: целый час меня мучили вопросами, абсолютно никак не относящимися к вакансии, на которую я претендовал, зато спрашивали про стиль руководства, что я буду делать при конфликте среди подчиненных, как я их буду контролировать и т. п. При этом менеджеры после каждого ответа загадочно улыбались и переглядывались. Казалось, что я участвовал в спектакле театра абсурда, где главным героем почему-то был я. Не выдержав, в конце собеседования я спросил: «А сколько у меня вообще будет подчиненных?» «Ни одного», — последовал ответ. Я в шоке. © Stalinone / Pikabu

Пару лет назад у меня состоялось презабавное интервью с эйчаром одной из компаний. Мне, к слову, тогда было 25 лет или около того.

— Так вы не женаты?

— Да, я пока еще не обзавелся своей семьей.

— И никогда раньше не состояли в браке?

— Э-э-э... Нет.

— А вы уверены, что никогда раньше не женились?

— Дружище... © Thegreatlettuce / Reddit

— Так вы не женаты? — Да, я пока еще не обзавелся своей семьей. — И никогда раньше не состояли в браке? — Э-э-э... Нет. — А вы уверены, что никогда раньше не женились? — Дружище... © Thegreatlettuce / Reddit Лет 10 назад меня на одном собеседовании пытали вопросами в стиле «Есть ли у вас финансовая подушка?», «На что живете?», «Есть ли собственное жилье?». Потому что зарплату там задерживали, оказывается, на 2 месяца. Заботливые. © Варвара Король / AdMe.ru

Я в своей компании, где на тот момент отработал 4 года, проходил собеседование на вакансию руководителя филиала. Встречу эту проводили 3 руководителя и эйчар. Сотрудница отдела кадров начала разговор, и первым же ее вопросом стало: «Вы не женаты, и у вас нет детей — вы что, женоненавистник?» Я аж растерялся. © Cheshire36 / Pikabu

Около 10 лет назад у меня было собеседование в 8:30. Из-за того что я провела всю ночь в спорах со своим теперь уже бывшим парнем, я была полностью опустошена и эмоционально подавлена. Собеседование прошло более-менее нормально, но, когда пришло время мне уходить, интервьюер вдруг зачем-то ко мне наклонился. Не знаю, почему я тогда это сделала, но я взяла и обняла его, а потом еще и по спине похлопала. Оказалось, джентльмен просто хотел открыть мне дверь, а я неправильно истолковала его намерения. Работу в итоге я так и не получила. © Dena Thurston / Quora

На одном из собеседований интервьюер прямо спросил меня о моем знаке зодиака. Когда я ему все-таки ответил, кадровик заявил, что мой гороскоп несовместим с политикой его компании. С тех пор прошло уже 10 лет, но это собеседование остается худшим за всю мою жизнь. © annieeeeeaw / Reddit

На собеседовании задали вопрос, чего я боюсь в жизни. Удивилась, но перечислила: болеть боюсь, за родных боюсь, нищеты боюсь и пр. Не взяли: «Вы не сказали, что боитесь потерять работу».

Потом как-то пришла поинтересоваться насчет работы в магазин одежды. Меня спросили: «Вы можете сейчас остаться до вечера, постажироваться?» Согласилась с условием, что позвоню домой и предупрежу родных, что задерживаюсь. Мне отказали, т. к. работа якобы должна быть на 1-м месте, а у меня на 1-м месте семья. © Тетя Света / Facebook

Потом как-то пришла поинтересоваться насчет работы в магазин одежды. Меня спросили: «Вы можете сейчас остаться до вечера, постажироваться?» Согласилась с условием, что позвоню домой и предупрежу родных, что задерживаюсь. Мне отказали, т. к. работа якобы должна быть на 1-м месте, а у меня на 1-м месте семья. © Тетя Света / Facebook Однажды на заре своей карьеры я металась в поисках работы. Увидела объявление с зарплатой от 20 тыс. (тогда это было очень нехило для молодого специалиста). Я подходила на эту должность по всем параметрам. Успешно прошла собеседование. Крылья мне обломала фраза «Ваша зарплата составит 8 тыс. в месяц». На мое удивленное восклицание «Но ведь в объявлении написано от 20!» мне ответили: «А кто сказал, что от 20 и выше? Мы имели в виду от 20 и ниже». Действительно. Об этом мне никто не сказал. © Подслушано / Ideer