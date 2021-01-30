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20+ собак, которые нам кого-то сильно напоминают. Постойте, мы, кажется, поняли кого

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Каждое домашнее животное уникально. Но стоит только повнимательнее на него посмотреть, и тут же обнаруживаешь поразительное сходство с героем мультфильма или даже знаменитостью. Пользователи сети не упустили шанса поделиться своими собачками и их известными двойниками, а мы с трудом можем различить, где же на самом деле кто.

Мы в AdMe.ru все еще приглядываемся к фотографиям и спешим показать вам примеры с собаками и их знаменитыми близнецами, от которых мы приходим в восторг.

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А на кого похожи ваши питомцы?

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