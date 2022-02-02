20 снов, которые настолько впечатлили читателей AdMe.ru, что они их на всю жизнь запомнили

Люди проводят во сне примерно треть своей жизни. Кто-то погружается в объятия Морфея и не видит никаких сновидений. Другие, закрыв глаза и похрапывая, попадают в загадочные ситуации, путешествуют по миру и даже узнают будущее.

Мы в AdMe.ru обожаем нетривиальные истории, поэтому с удовольствием почитали о снах наших подписчиков, которые невозможно стереть из памяти. А из нашего бонуса вы узнаете о сновидении, в котором человеку открылся секрет счастья.

Когда моя беременность была под угрозой, врачи думали: прерывать или нет. Во сне ко мне пришла голубоглазая светловолосая девочка и сказала: «Мамочка, все хорошо, я обещаю хорошо учиться». Про то, что последнее обещание она не выполнила, мы в шутку с моей голубоглазой 25-летней дочуркой-блондинкой вспоминаем иногда и сейчас и вместе смеемся. © Елена Бондаренко / Facebook

Мне приснился незнакомый город, синие автобусы и море. Мы стоим, обнявшись крепко-крепко. Я вижу, как на нас идет цунами, и знаю, что нас сейчас не станет! Я смотрю в последний раз ему в лицо и понимаю, что это судьба. Спустя лет 10 в реальной жизни я переехала жить в Италию. Уже знаю, где именно то место у моря. Тут синие автобусы и, самое главное, когда 20 лет назад я познакомилась с моим будущим мужем, я его узнала! Это он и был во сне. Надеюсь, что этот сон не сбудется до конца или у него есть другое значение. © Aksana Kulish / Facebook

У меня был пес и прожил он 17 лет. За все эти годы я ни разу его не видела во сне. И вот я прихожу вечером с работы, а его больше нет. В ту же ночь я вижу сон, как он молодой бежит мне навстречу. Я присела, а он начал меня облизывать, и от этого я проснулась. Наверное, так он со мной попрощался. Больше я его не видела никогда. © Лилия Лонская / Facebook

25 лет тому назад мне приснился сон, что я бегло разговариваю на английском языке. Но в школе я учила немецкий и никогда не планировала учить какой-либо другой язык. Через 4 года случайно встретила подругу из студенческой жизни. Стали общаться каждый день. В один из вечеров она мне предложила подать в брачное агентство анкету для знакомства. Она так сильно настаивала, что я решилась. Начала учить язык в 35 лет, через 4 года встретила своего мужа. Сейчас живу в Австралии. С подругой до сих пор вспоминаем все это. Мой сон был вещим, но без подруги я никогда бы его не осуществила. © Veronika Koshevaya Luiz / Facebook

Снился сон, что я в театре в гардеробе. Мне выдают номерок. А я загадываю: какой там номер — такого числа родится моя дочь. Сбылось. © Татьяна Дубинченко / Facebook

Мне приснилось, что мой ухажер меня кормит в ресторане жареной рыбой, причем кормит со своей вилки. Прочитала, что такой сон предвещает свадьбу. Я усомнилась, так как ничего такого даже и не предполагала, а через день он мне сделал предложение! Ну, каково?! © Natalia Juarez / Facebook

23 года назад приснилось красивое прозрачное озеро, на дне — кораллы. Я шла вдоль берега и разглядывала рыб. Все рыбы были какие-то серые или невзрачные, и только одна рыбка необычайной красоты. Я весь свой сон потратила на то, чтобы ее поймать и забрать домой. Цель была достигнута, рыбка оказалась у меня в руках, и я проснулась. Через несколько дней я узнала о беременности, и у меня родилась дочь. © Anna Pronicheva / Facebook

Сон: прихожу я домой, захожу в ванную и такое ощущение, что чего-то не хватает. Смотрю, и точно — нет стиральной машины. Через полгода я разводился с женой. Уже в реальности прихожу с работы домой, захожу в ванную и такое ощущение, что чего-то не хватает. Смотрю, и точно — нет стиральной машины. © Егор Федотов / Facebook

Приснилось, что в мою квартиру кто-то ломится так, что дверь трещит. Дверь распахнулась, смотрю: на пороге молоденький петушок с тонкой шейкой. Я его ногой отодвигаю, не пускаю в дом, а он все же запрыгивает! Рассказала сон коллегам, а они и говорят, мол, этот петушок означает жениха моей дочери. Я возмущаюсь: ребенку только 15 лет! Очень скоро моя дочь пошла в кино с мальчиком из нашей школы. И вот они вместе уже 36 лет, у меня внук и внучка. Брак счастливый! © Лариса Минакова Мясникова / Facebook

Я всегда была полненькая, такая пышечка. И вот мне снится: я худенькая, стройненькая и за ручку держу голубоглазого малыша со светлыми кудрями. Все так и было после того, как родила сына. Жаль, больше я не была стройняшкой даже во сне. © Лора Пахомис / Facebook

Меня во сне позвала моя подруга Мери: «Алла, мне надо с тобой поговорить». На следующий день я ей звоню, говорю, мол, ты мне хочешь что-то рассказать? В ответ тишина, а после паузы я слышу: «Откуда ты знаешь?» Оказалось, она только узнала, что у нее рак. Я помогала ей со всеми просьбами, но через 1,5 месяца ее не стало. Но даже в последний день мы смогли попрощаться. Она как бы ждала моего визита в хоспис, а сразу же после моего ухода мне позвонили и сказали, что ее больше нет. Мы были очень близкими подругами. Мне кажется, что люди, которые от души любят друг друга, имеют особенную связь. © Alla Rada / Facebook

Как-то мне приснился сон, что я мужчина и нахожусь в Венеции. Вокруг век XVII или XVIII. Я в этом городе никогда не была, но несколько лет спустя, когда смотрела какую-то документалку о Венеции, узнала канал и здания вокруг него на видео. Я загуглила местность и, к своему удивлению, обнаружила, что свободно передвигаюсь по каналам в режиме 360 градусов, понимая, куда повернуть, и узнаю места, которые видела во сне. © Olga Kosareva Polyviou / Facebook

Один сон помог мне поступить в институт. Для экзамена по литературе дали большой список книг, за лето я прочитала не все. Незадолго до экзамена мне приснилось, что я плаваю в солнечную погоду в каком-то озере и начинаю тонуть. Вокруг меня разные книги, и одна, в старинном кожаном переплете с золотистой надписью «А. П. Чехов, рассказ „Ионыч“», подплывает мне под руки. Я хватаюсь за нее и выплываю на берег. После сна я уделила этому рассказу особенное внимание. Прихожу на экзамен, тяну билет, а там — что вы думаете? — «Ионыч». Конечно, я была рада и ответила на 5. © Katya Schmidt / Facebook

Однажды мне приснился вещий сон. Во сне мой любимый муж сказал мне, что я ему больше не нужна и он от меня уходит. Такого ужаса я никогда еще не испытывала! Проснулась в холодном поту. А когда через 2 года он действительно ушел от меня, я была искренне рада. © Марина Голубева / Facebook

Родила дочку. И мы всей семьей не имели представления о том, как ее назвать. Все прежние придуманные нами имена ну совершенно ей не подходили! И вот я в роддоме, уже 3-я ночь, завтра выписка, надо идти регистрировать новорожденную. Снится мне девочка, светленькая и голубоглазая, как моя дочь, и говорит: «Привет! Я Марта!» Наутро я уже называла дочку этим именем. Ни капли сомнения, она истинная Марта! © Мария Юмаева / Facebook

В первую ночь, когда не стало мамы, во сне я увидел маленькую девочку. Я подошел к ней и понял, что это моя мама. Она звала меня к себе: «Сыночек, идем со мной». Я начал двигаться за ней, уже видел белый яркий свет и в какой-то момент понял, что это дорога в другой мир. Что-то заставило меня остановиться. И тогда девочка (мама) повернулась ко мне, начала быстро расти и превратилась в уродливую каракатицу, которая стала орать мне в уши: «Трус! Идем со мной, или я пойду за Семой!» (Сема — это мой старший брат.) Каракатица замахнулась на меня своим огромным кулачищем, и я в ужасе проснулся, весь мокрый от холодного пота. Звенел телефон, звонил мой старший брат Семен и просил срочно встретиться. Ровно через год его не стало. Рак. Прошло уже 25 лет, но этот сон я не забуду никогда. © Леонид Хайкин / Facebook

Я уже была знакома с этим парнем, но мы не встречались. Приснился сон, будто мы идем за руку по базару и мне так хорошо, счастливо. И тогда я ему сама позвонила. Вместе четверть века, так же ходим за руку. Счастлива. © Наталія Андреєва / Facebook

После операции у меня до истерики болел шов. Единственным желанием было выспаться. Во сне я очень ясно услышала голос мамы, которой уже давно не было в живых: «Доченька, ты поспи, а я рукой твой шов прикрою». Я спала в ту ночь как младенец. И после этого сна пошла на поправку. © Анжелика Волковинская / Facebook

Папа лежал в больнице, был введен в искусственную кому, каждый день я к нему приезжала. Однажды под утро мне приснилось, что пришла навещать его. И все как наяву, только папа в сознании, улыбается, выглядит хорошо, благодарит за то, что прихожу к нему. Проснулась оттого, что почувствовала тепло его рук (во сне он взял меня за руку). Вечером папа ушел в другой мир, так и не очнувшись. Это было в мой день рождения. © Nathalie Menshikov / Facebook

У меня 7 лет не получалось забеременеть. И мне приснился сон, что я родила девочку и мы не знаем, как ее назвать. Она подошла к нам и сказала, чтобы ее назвали София. В итоге у меня родился долгожданный ребенок, но мальчик. Если потом будет еще и девочка, то думать над именем уже не нужно. © Алина Клапина / Facebook

Бонус: иногда сны кажутся настолько важными, что их хочется не просто запомнить на всю жизнь, но и записать

Приснилось, что мой кот Барсик стал говорить по-человечески. Сидим мы с ним на диване, беседуем. И он такой: «За то, что ты хорошая хозяйка, я тебе раскрою главный секрет счастья. Ты же знаешь, что мы, кошки, умеем наслаждаться жизнью». Шепчет мне на ухо всего 3 слова, и я понимаю: это же гениально! Надо запомнить! И повторяю вслух, повторяю. Записываю их в полусне в телефон. Засыпаю довольная. Утром первым делом лезу в заметки и читаю рецепт счастья от кота Барсика: «Носи крыжовник рысью». Да, именно так, что бы это ни значило. © Мария Лакомкина / Facebook

А какой незабываемый сон помните вы?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.