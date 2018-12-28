20+ снимков, после просмотра которых вам понадобится протереть очки. Даже если у вас их нет

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Часто на фото попадают такие вещи, первый взгляд на которые обеспечивает вам взрыв мозга. Придется посмотреть как минимум еще раз, чтобы все встало на свои места.

Например, потолок московского метро с определенного ракурса удивительно похож на узорчатую тарелку.

AdMe.ru поделится лучшими примерами странных снимков, которые сломали сознание интернет-пользователям.

Недоверчивый автомобиль

Вы тоже видите тарелку с семенами граната? Но это потолок метро. Кто-то упустил связку шариков-сердечек

«Обнаружил Гринча, который живет в моем доме»

Эти стрелки направлены вверх или вниз?

Невидимая коробка салфеток

«Иногда крыша по соседству заставляет меня чувствовать, что я живу на окраине Каира»

Отражение рулевого колеса выглядит как планета в небе

«Похоже, яичница хмуро смотрит на меня»

Это одно фото, хотя из-за столба кажется, что два

«Я увидел это озеро в форме рыбы за окном самолета»

«Моя собака на замерзшем озере после небольшого дождя»

«Я разрезал перец, и похоже, что он улыбается»

Этот винный уксус испортился и выглядит как маленькие блины, плавающие в сиропе

Паук сидит в углу, но похоже, что это край куба

Солнце выглядит так, будто поднимается изнутри здания

«Эта вода, которую я пролил на работе, похожа на кабана, стоящего на скале»

Выброшенная обертка — вылитый Барт Симпсон

«Я сфотографировал ворона в середине прыжка, и это похоже на плохой фотошоп»

Огромная голова крокодила в небе

«Я раньше не замечал эту статую кошки в своей стене»

Это трещина в столе, а не мотылек

Фото выглядит как два разных снимка

Пламя оживает

«Я нашел камень, похожий на кусок мяса»

«Этот шоколадный круассан, который я сделал, выглядит как грустный ламантин»

Был сильный снегопад, и кажется, что эта машина просто исчезла без следа

Пирог треснул, и это похоже на символ «Пи»

Этот кусочек бетона выглядит как Стальной Гигант

Какое из этих фото показалось вам самым обманчивым?

Фото на превью riesp / reddit

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