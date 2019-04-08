20 снимков, после просмотра которых хочешь не хочешь, а поверишь в судьбу

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В жизни каждого бывают совпадения, которые заставляют сказать: «Это судьба». Например, когда 4 соседки забеременели в промежутке 4 месяцев и родили 4 мальчиков, кто-то решил прибраться на местном пляже и нашел деньги среди мусора, мгновенно получив вознаграждение за свои старания, а чья-то удачливость позволила выиграть в лотерею отличный байк.

Герои подборки AdMe.ru начали сомневаться в логичности этого мира, ведь то, что с ними случилось, больше похоже на предопределение свыше.

«Вечером перед ультразвуком, на котором мы должны были узнать пол ребенка, мы с женой заказали китайскую еду. Вот наши предсказания»

«Девочка». «Дочка».

«Моя сестра встретила парня, у которого уже была такая татуировка. Совпадение или настоящая любовь?»

«Вдохновленные флешмобом по уборке мусора, мы с девушкой пошли убирать наш местный пляж и нашли $ 50. Мгновенная карма»

«Мы поженились через 11 дней после знакомства, у нас даже нет фото со свадьбы. Спустя 33 года в браке мы все еще любим друг друга»

«Вчера добирался до автобусной станции и зачем-то положил кошелек вот так. Ехал с двумя пересадками, прошел пешком половину города, но не потерял его. Я везунчик»

«Мы с отцом поехали на работу, дорога заняла пару миль. Когда я вышел из машины, то увидел ключи на бампере. Должен сказать, он везунчик!»

«Нашел этого маленького парня в заброшенном здании, пока катался на велосипеде. Я как раз хотел завести собаку. Должно быть, это судьба»

Это скретч-карта с мгновенной лотереей: стираешь — узнаешь результат. Все строчки оказались выигрышными

Когда ты уставший родитель и сама судьба бережет тебя от случайно разбитых окон

Парень выиграл байк, купив лотерейный билет за $ 50

«Нашел $ 15 в шортах, которые купил вчера»

«Мы — 4 соседки, все забеременели в промежутке 4 месяцев (сентябрь-декабрь). Каждый месяц мы делали групповое фото. У нас родилось 4 мальчика»

Когда ты не только сильный игрок, но и большой везунчик

«Мой дрон упал в озеро. Незнакомец нашел его через 18 месяцев, вытащил изображения с SD-карты, посмотрел адрес, нашел мой номер телефона, позвонил и отправил его мне домой!»

«Это я и мой лучший друг Стиви в 1984 году. Мы родились в один день, наши мамы стали лучшими подругами в роддоме в 1980 году»

«Моя Honda Accord умерла. Случайно увидел объявление: „Honda Accord бесплатно“, размещенное 10 минут назад. Не поверил, но позвонил. Ее хозяин переезжал в другой штат и не мог забрать машину. В тот же вечер я получил авто в отличном состоянии!»

«Покупал микроволновку в „Эльдорадо“, консультант рекомендовал взять акционную. Пока оформляли чеки, предложили покрутить колесо, испытать удачу. Мне выпала 100 %-ная скидка! Вернули деньги, заплатил ₽ 1»

«Работаю водителем в Dominos в Вашингтоне, купил машину 2 месяца назад, убирался в ней сегодня и нашел эти чеки. Предыдущий хозяин машины тоже работает в Dominos, но в Джорджии»

«Когда мне было 12, я случайно поймал огромного палтуса, пока гостил у дедушки. Через несколько месяцев после этого бабушка прислала мне газету с новостями: оказалось, я побил рекорд, поймав эту рыбу»

«Я потеряла в океане кольцо, которое муж подарил мне на годовщину. Разместила объявление с просьбой помочь, ни на что особо не надеясь. Откликнулся мужчина, у которого был металлоискатель. И он нашел его!»

Бонус: когда повезло с ангелом-хранителем

Какие судьбоносные встречи, ситуации были в вашей жизни?