20+ снимков-обманок, на которых запечатлено вдвое больше, чем кажется на первый взгляд
Носок, похожий на кричащего человека, и инопланетный кот с 3 ушами — яркие примеры иллюзий, которые заставляют нас на миг «зависнуть». К сожалению, их не всегда удается запечатлеть. Но некоторые удачливые пользователи сети все-таки сумели это сделать. И такие странноватые и завораживающие фотографии еще раз убеждают нас в том, что воображение делает жизнь более яркой и непредсказуемой.
Мы в AdMe.ru обожаем такие залипательные фото, и после подобных статей мы и сами внимательнее смотрим по сторонам, стремясь поймать неожиданную деталь. А в конце вас ждет бонус: украшение с бриллиантами, в котором нет ни одного бриллианта.
Как мощна его лапища!
Кажется, этому носку несладко пришлось в жизни
Маленькие кораллы на пляже выглядят как попкорн
Инопланетный кот
Вот и огурцы пошли
Голодный монстр
Ну почему эти игровые фигурки не желейные конфетки?
«Кусочек салфетки на полу в моем спортзале похож на человека»
Кажется, эти сиденья испугались тираннозавра
Будто это один кот с длинной рыжей лапой
Единственная в мире летающая улитка!
«Наклейки на манго в местном супермаркете делают их похожими на птичек»
Лужа или портал в другое измерение?
Будущее наступило
«Пятно воды на моем ноже выглядит как роза»
Облако задумалось
А это напоминает дракона
Дерево-мыслитель — древняя олива из Италии
«Сфотографировала двоюродную сестру и ее жениха на их свадьбе»
Кажется, что этот флаг парит в воздухе
Найден самый милый в мире помидорчик!
Бонус: в этом украшении начала XIX века нет ни одного драгоценного камня, оно полностью сделано из стали. Такие вещи могли стоить не меньше драгоценностей
А вам случалось делать подобные фото «с двойным дном»?
Фото на превью Jarteast / Reddit
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