20+ снимков-обманок, на которых запечатлено вдвое больше, чем кажется на первый взгляд

Носок, похожий на кричащего человека, и инопланетный кот с 3 ушами — яркие примеры иллюзий, которые заставляют нас на миг «зависнуть». К сожалению, их не всегда удается запечатлеть. Но некоторые удачливые пользователи сети все-таки сумели это сделать. И такие странноватые и завораживающие фотографии еще раз убеждают нас в том, что воображение делает жизнь более яркой и непредсказуемой.

Мы в AdMe.ru обожаем такие залипательные фото, и после подобных статей мы и сами внимательнее смотрим по сторонам, стремясь поймать неожиданную деталь. А в конце вас ждет бонус: украшение с бриллиантами, в котором нет ни одного бриллианта.

Как мощна его лапища!

Кажется, этому носку несладко пришлось в жизни

Маленькие кораллы на пляже выглядят как попкорн

Инопланетный кот

Вот и огурцы пошли

Голодный монстр

Ну почему эти игровые фигурки не желейные конфетки?

«Кусочек салфетки на полу в моем спортзале похож на человека»

Кажется, эти сиденья испугались тираннозавра

Будто это один кот с длинной рыжей лапой

Единственная в мире летающая улитка!

«Наклейки на манго в местном супермаркете делают их похожими на птичек»

Лужа или портал в другое измерение?

Будущее наступило

«Пятно воды на моем ноже выглядит как роза»

Облако задумалось

А это напоминает дракона

Дерево-мыслитель — древняя олива из Италии

«Сфотографировала двоюродную сестру и ее жениха на их свадьбе»

Кажется, что этот флаг парит в воздухе

Найден самый милый в мире помидорчик!

Бонус: в этом украшении начала XIX века нет ни одного драгоценного камня, оно полностью сделано из стали. Такие вещи могли стоить не меньше драгоценностей