20+ снимков, на которых все решает задний план (А на некоторых и передний)

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С тех пор как в мире появились телефоны с камерами, фото стали получаться намного круче, ведь подловить «тот самый момент» теперь намного проще. И иногда люди, животные и даже погодные явления превращают обычные снимки в шедевры. Не верите? Посмотрите нашу подборку до конца.

AdMe.ru перерыл весь интернет в поисках удачных кадров, и мы надеемся, что вы пополните нашу коллекцию своими фотографиями.

Этот котик сделал наш день

Хороший мальчик оттягивает все внимание на себя

«Голубь залетел в дом, когда подруга сестры занималась йогой»

Мы тоже хотели бы обладать такой невозмутимостью

Когда вы просто пытаетесь сделать селфи в неформальном наряде

Не беспокойтесь, ни одна собачка не пострадала

Чайки — это вам не шутки

Надеемся, эта встреча прошла без последствий

Как тревожно это выглядит!

«Это Аладдин. Он король близлежащего ранчо. А это моя вчерашняя попытка сделать с ним селфи. Он явно не очень обрадовался»

Она увидела возможность и воспользовалась ею

«Мой отец сделал это фото, когда я упал на сестру»

«А награда за лучшую фотобомбу достается... Бруно!»

На этом снимке прекрасно все

И еще один шмель, который захотел себя увековечить

Все котики прекрасны

Фотобомба уровня «бог»

Не стоит мериться фотогеничностью с хаски

Единственное фото с фестиваля

Когда сестра берет и делает фотку лучше

Скажите: «Сы-ы-ы-р»

А вы знали, что дельфины умеют летать?

И собачки тоже

Так выглядит зависть

И у Джиллиан Андерсон получаются шикарные снимки