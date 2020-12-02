20+ снимков, на которых все решает задний план (А на некоторых и передний)
С тех пор как в мире появились телефоны с камерами, фото стали получаться намного круче, ведь подловить «тот самый момент» теперь намного проще. И иногда люди, животные и даже погодные явления превращают обычные снимки в шедевры. Не верите? Посмотрите нашу подборку до конца.
AdMe.ru перерыл весь интернет в поисках удачных кадров, и мы надеемся, что вы пополните нашу коллекцию своими фотографиями.
Этот котик сделал наш день
Хороший мальчик оттягивает все внимание на себя
«Голубь залетел в дом, когда подруга сестры занималась йогой»
Мы тоже хотели бы обладать такой невозмутимостью
Когда вы просто пытаетесь сделать селфи в неформальном наряде
Не беспокойтесь, ни одна собачка не пострадала
Чайки — это вам не шутки
Надеемся, эта встреча прошла без последствий
Как тревожно это выглядит!
«Это Аладдин. Он король близлежащего ранчо. А это моя вчерашняя попытка сделать с ним селфи. Он явно не очень обрадовался»
Она увидела возможность и воспользовалась ею
«Мой отец сделал это фото, когда я упал на сестру»
«А награда за лучшую фотобомбу достается... Бруно!»
На этом снимке прекрасно все
И еще один шмель, который захотел себя увековечить
Все котики прекрасны
Фотобомба уровня «бог»
Не стоит мериться фотогеничностью с хаски
Единственное фото с фестиваля
Когда сестра берет и делает фотку лучше
Скажите: «Сы-ы-ы-р»
А вы знали, что дельфины умеют летать?
И собачки тоже
Так выглядит зависть
И у Джиллиан Андерсон получаются шикарные снимки
А вы любите делать снимки такого плана?
Фото на превью GillianA / twitter