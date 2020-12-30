20 фото с подвохом, которые способны заморочить голову даже самым внимательным

Порою наш мозг любит подшутить над нами, и мы видим то, чего на самом деле нет. И речь не про мистику, а про обман зрения, например такой, как парейдолия. Многие пользователи сети часто делятся такими снимками-обманками, при просмотре которых без объяснения иногда не понять, что это.

Мы в AdMe.ru уверены, что от бдительного взора наших читателей ничего не спрячешь. И они смогут, как и мы, почти везде найти, в чем подвох у фото ниже.

«Мой рахат-лукум из розовой воды выглядит как филе свежей рыбы»

«На моем яблоке есть силуэт верблюда»

«Вот такой иней образовался на верхушке ветряка»

«Вот так выглядят ледяные реки в Исландии сверху»

«Какая страшная у вас колбаса»

«Новое фото Луны от NASA. А на деле забытая в мультиварке вода из-под риса»

«Из-за отражения капибара выглядит так, будто на ней одежда»

«Облупившаяся краска на баке с пропаном делает его похожим на глобус»

А вот и Человек-паук

«Сегодня на прогулке увидел этого монстра»

«Мой спонжик после смывания макияжа выглядит как Фредди Меркьюри»

«Эти мокасины похожи на двух смеющихся старичков»

«Этот халапеньо так похож на тираннозавра»

«Задняя сторона микрофона выглядит так, будто он держится за голову и кричит»

«Вот так мое полотенце обернулось вокруг остального белья при стирке»

«Из-за неисправности клеевой машины получилась эта гроздь ягодок»

«Гусеница, которую я нашел в своем саду, выглядит как ветка»

Прямо перст судьбы на плите

«Сосулька, похожая на позвоночник»

«У моей собаки на спине есть силуэт кошки, и у них, кажется, один и тот же хвост»