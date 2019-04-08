20+ снимков, которые расскажут, что такое роковая ошибка

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Каждый из нас когда-либо совершал ошибку, не думая о последствиях. Часто это просто мелкие оплошности, но есть люди, глядя на поступки которых хочется воскликнуть: «Не делай этого!» Например, когда на ваших глазах кто-то делает лунку, вырубая лед прямо под собой. Или чистит клавиатуру мощным пылесосом.

Лучшие необдуманные поступки года — на AdMe.ru. За каждый из них хочется дать герою утешительную шоколадную медаль и погладить по голове.

Вот поэтому нельзя оставлять непоседливого 2-летнего ребенка в одной комнате с ноутбуком

Даже очаровательные олени могут быть опасными, если голодны

Видимо, это был первый рабочий день. И, вероятно, последний

Жизненный урок через 3... 2... 1

А что, отличное место для лунки. И для моржевания тоже

«Кто-то в местном магазине совершил очень дорогую ошибку»

«Это дверь в моей школе»

Круговая диаграмма и печать в оттенках серого — не самая лучшая идея

Что ж, после такого остается только умыть руки

«Пожалуйста, не трогайте».

Если там что-то и есть, то это точно не любовь

«Любовь в воздухе».

Отличная противоскользящая плитка. Хорошо положили

Вот почему так важно читать объявления

«Не высохшая желтая краска. Смотрите, куда наступаете. Спасибо».

Это будет самая дорогая и сложная автомойка в его жизни

«Мой нетрезвый приятель пытался приготовить еду в 3 часа ночи»

«Кажется, меня скоро уволят»

«Мой пес заперся в машине, а мама осталась снаружи»

«Друг положил на ковер горячую сковороду, не зная, что ковер растает»

Кому-то придется купить новое зарядное устройство

«Решил почистить клавиатуру пылесосом»

«„2 кг. Не так уж и много, я точно смогу съесть это буррито“, — сказал он, уверенно глядя в меню. Ох, как сильно он ошибался»

«Мужчина думал, что поляризационная пленка на телевизоре — это защитная наклейка, и попытался ее снять»

А вам случалось быть свидетелем феерических ошибок? Каких именно?