20+ снимков, которые расскажут, что такое роковая ошибка
Каждый из нас когда-либо совершал ошибку, не думая о последствиях. Часто это просто мелкие оплошности, но есть люди, глядя на поступки которых хочется воскликнуть: «Не делай этого!» Например, когда на ваших глазах кто-то делает лунку, вырубая лед прямо под собой. Или чистит клавиатуру мощным пылесосом.
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Вот поэтому нельзя оставлять непоседливого 2-летнего ребенка в одной комнате с ноутбуком
Даже очаровательные олени могут быть опасными, если голодны
Видимо, это был первый рабочий день. И, вероятно, последний
Жизненный урок через 3... 2... 1
А что, отличное место для лунки. И для моржевания тоже
«Кто-то в местном магазине совершил очень дорогую ошибку»
«Это дверь в моей школе»
Круговая диаграмма и печать в оттенках серого — не самая лучшая идея
Что ж, после такого остается только умыть руки
«Пожалуйста, не трогайте».
Если там что-то и есть, то это точно не любовь
«Любовь в воздухе».
Отличная противоскользящая плитка. Хорошо положили
Вот почему так важно читать объявления
«Не высохшая желтая краска. Смотрите, куда наступаете. Спасибо».
Это будет самая дорогая и сложная автомойка в его жизни
«Мой нетрезвый приятель пытался приготовить еду в 3 часа ночи»
«Кажется, меня скоро уволят»
«Мой пес заперся в машине, а мама осталась снаружи»
«Друг положил на ковер горячую сковороду, не зная, что ковер растает»
Кому-то придется купить новое зарядное устройство
«Решил почистить клавиатуру пылесосом»
«„2 кг. Не так уж и много, я точно смогу съесть это буррито“, — сказал он, уверенно глядя в меню. Ох, как сильно он ошибался»
«Мужчина думал, что поляризационная пленка на телевизоре — это защитная наклейка, и попытался ее снять»
А вам случалось быть свидетелем феерических ошибок? Каких именно?
Фото на превью Just_Dark / reddit