20 снимков из старых фотоальбомов, которые вызывают улыбку с примесью ностальгии

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Каждый из нас знает, как приятно иногда достать старые фотоальбомы и на пару часов отключиться от реальности, погрузившись в воспоминания. Чаще всего на каждый кадр была одна попытка, поэтому не все снимки получались идеальными. Но именно это придает им такой шарм сегодня.

Герои этой статьи не побоялись показать интернету себя в те годы, а мы в AdMe.ru показываем вам эти искренние и теплые фото.

«Мама говорила, что я пожалею об этом фото, когда вырасту... Никаких сожалений, мам!»

«Это я в 2004-м, когда все, что я видел, — это „Бойцовский клуб“ и „Матрица“. А еще я тащился по группе Prodigy»

«Этот робот-альбинос справа — я»

«Мой папа всегда считал, что мне неописуемо идет эта стрижка. Фото со 2-го класса. И кстати, я девочка»

«Мое фото с выпускного»

«В 14 лет я пожертвовал своим папой на этом фото, чтобы прифотошопить Бритни Спирс»

«Я был настолько крут, что и словами не описать»

«Недавно мама перебирала фото и нашла этот шедевр. Кажется, это был кот фотографа»

«Толко посмотрите на мой зимний наряд из 2004 года»

«Я в 1993 году в самодельном костюме единорога»

«Мы с папой решили сделать фотографию в планке, чтобы потом оформить ее как рождественскую открытку»

«Я на свой 8-й день рождения, когда мне подарили приставку, о которой я мечтала»

«Вот каким я был где-то в 8-м классе»

«Нетрудно догадаться, кто мне нравился в 13 лет»

«В 2005-м я думала, что это смотрится невероятно круто»

«Тогда это казалось отличной идеей»

«Мы с братом подготовились к водному бою»

«Я с мамой в 1992-м»

«Я была уверена, что похожа на Чеширского Кота»

«Это я в 2006-м стараюсь быть максимально брутальным»

Мы с удовольствием посмотрели бы и на другие фото родом из детства и молодости, поэтому просим вас прикрепить свои снимки из старых фотоальбомов!