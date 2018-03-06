20 зрелых мужчин, способных претендовать на титул иконы стиля

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Тематические аккаунты в интернете пестрят показательными примерами того, как удачно, а бывает и не очень, зрелые мужчины создают свой стиль. Недавно известный комик и шоумен Джош Островский в рамках Нью-Йоркской недели моды устроил показ, на котором дефилировали не профессиональные модели, а среднестатистические отцы в типичных для них образах. По словам организатора мероприятия, именно папам по-настоящему неважно мнение окружающих, вот почему их стиль бесподобен.

AdMe.ru собрал наиболее интересные фото, демонстрирующие уникальность и неповторимость «отцовских» образов. Может быть, и вам захочется позаимствовать некоторые смелые идеи или, наоборот, предпринять профилактические меры, касающиеся выбора стиля на будущее. А в конце статьи вас ждет видео с отрывком из упомянутого выше нетипичного модного показа.

1. Иногда, чтобы быть стильным, достаточно всего одной детали, например фартука

2. Меховые жилетки всегда должны быть в моде, тем более что некоторым они особенно идут

3. Шорты с завышенной талией — базовая вещь мужского гардероба

4. Хороший костюм, надо брать

5. Мужчины тоже любят носить экстравагантную обувь

6. Это и называется «яркий и запоминающийся образ»

7. Не зря имиджмейкеры говорят, что над домашним образом тоже нужно работать

8. К безбашенным выходным в Диснейленде готов

9. Луи Виттон — наше все

10. Нет свитера — нет проблем. Зато чувство стиля всегда на месте

11. Ох уж этот хендмейд и вторая жизнь для старых футболок

12. Галстук и рубашка — все по дресс-коду

13. Классический черный — всегда беспроигрышный вариант

14. «Смешение принтов — мой конек»

15. Рыбалка не повод одеваться как попало

16. Олимп уже не тот

17. «Люблю, когда все в одной гамме»

18. В подземке тоже своя мода

19. Кто сказал, что «леопард» старит?

20. То чувство, когда ты самый стильный на горе

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