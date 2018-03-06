20 зрелых мужчин, способных претендовать на титул иконы стиля
Тематические аккаунты в интернете пестрят показательными примерами того, как удачно, а бывает и не очень, зрелые мужчины создают свой стиль. Недавно известный комик и шоумен Джош Островский в рамках Нью-Йоркской недели моды устроил показ, на котором дефилировали не профессиональные модели, а среднестатистические отцы в типичных для них образах. По словам организатора мероприятия, именно папам по-настоящему неважно мнение окружающих, вот почему их стиль бесподобен.
AdMe.ru собрал наиболее интересные фото, демонстрирующие уникальность и неповторимость «отцовских» образов. Может быть, и вам захочется позаимствовать некоторые смелые идеи или, наоборот, предпринять профилактические меры, касающиеся выбора стиля на будущее. А в конце статьи вас ждет видео с отрывком из упомянутого выше нетипичного модного показа.
1. Иногда, чтобы быть стильным, достаточно всего одной детали, например фартука
2. Меховые жилетки всегда должны быть в моде, тем более что некоторым они особенно идут
3. Шорты с завышенной талией — базовая вещь мужского гардероба
4. Хороший костюм, надо брать
5. Мужчины тоже любят носить экстравагантную обувь
6. Это и называется «яркий и запоминающийся образ»
7. Не зря имиджмейкеры говорят, что над домашним образом тоже нужно работать
8. К безбашенным выходным в Диснейленде готов
9. Луи Виттон — наше все
10. Нет свитера — нет проблем. Зато чувство стиля всегда на месте
11. Ох уж этот хендмейд и вторая жизнь для старых футболок
12. Галстук и рубашка — все по дресс-коду
13. Классический черный — всегда беспроигрышный вариант
14. «Смешение принтов — мой конек»
15. Рыбалка не повод одеваться как попало
16. Олимп уже не тот
17. «Люблю, когда все в одной гамме»
18. В подземке тоже своя мода
19. Кто сказал, что «леопард» старит?
20. То чувство, когда ты самый стильный на горе
Бонус
Несмотря на нередко встречающуюся несуразность в выборе одежды, смелости и непоколебимости модных папочек можно позавидовать. Тем более что в большинстве случаев они выглядят неподражаемо мило.
А какой из вышеприведенных образов показался вам наиболее стильным?
Фото на превью jerryoftheday / instagram, fashiondads_ / instagram