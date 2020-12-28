20+ снеговиков, доказывающих, что у человеческого воображения нет предела

Самая ранняя запись о снеговике относится к 1408 году, когда флорентийский виноторговец Бартоломео дель Корацца (итал. Bartolomeo del Corazza) написал в своем дневнике о незабываемой снежной скульптуре высотой в 2 браккии (около 120 см). Однако с годами люди усовершенствовали их. Увидев такое чудо на улице, можно даже испугаться, а затем ахнуть и рассмеяться.

Мы в AdMe.ru покорены креативностью людей и хотим поделиться комичной подборкой со своими читателями. Мы уверены, что вам тоже есть чем поразить нас в комментариях.

«К нам пришла зима»

В города потихоньку заезжают зимние жители

«Улыбалась, когда люди фотографировали моих мини-снеговиков, смеясь»

Нет снега — не беда

«Мой сварливый снеговик»

«Внутри снеговика шахта, чтобы можно было подняться наверх. Строили мы его около 2 недель без всякой техники»

«Блаженный скрипач»

«Снеговик и лисовик»

«Сначала слепили одного снеговика, а потом поняли, что ему нужна семейка»

Летучая снегомышь

«Этого снеговика зовут Руперт»

«Слепили на работе, что же еще там делать в пятницу?»

«Сфоткал во дворе, разница в 1 день»

Снеговик, который приносит радость

«Шестиуровневый снеговик»

Вот такой красавец стоит во дворе

«Наткнулся во время прогулки с псом. Горд за рукастых соседей»

«Дело было вечером, дел было полно»

Котовик

«Сегодня я сделал снежного тролля и его убежище»

«Мы слепили снежных пиратов»

«Снеговик, которого заслужил 2020 год»

«После непрерывного снегопада мы решили выбрать праздничную тематику. Вот что получилось»