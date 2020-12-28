20+ снеговиков, доказывающих, что у человеческого воображения нет предела
Самая ранняя запись о снеговике относится к 1408 году, когда флорентийский виноторговец Бартоломео дель Корацца (итал. Bartolomeo del Corazza) написал в своем дневнике о незабываемой снежной скульптуре высотой в 2 браккии (около 120 см). Однако с годами люди усовершенствовали их. Увидев такое чудо на улице, можно даже испугаться, а затем ахнуть и рассмеяться.
Мы в AdMe.ru покорены креативностью людей и хотим поделиться комичной подборкой со своими читателями. Мы уверены, что вам тоже есть чем поразить нас в комментариях.
«К нам пришла зима»
В города потихоньку заезжают зимние жители
«Улыбалась, когда люди фотографировали моих мини-снеговиков, смеясь»
Нет снега — не беда
«Мой сварливый снеговик»
«Внутри снеговика шахта, чтобы можно было подняться наверх. Строили мы его около 2 недель без всякой техники»
«Блаженный скрипач»
«Снеговик и лисовик»
«Сначала слепили одного снеговика, а потом поняли, что ему нужна семейка»
Летучая снегомышь
«Этого снеговика зовут Руперт»
«Слепили на работе, что же еще там делать в пятницу?»
«Сфоткал во дворе, разница в 1 день»
Снеговик, который приносит радость
«Шестиуровневый снеговик»
Вот такой красавец стоит во дворе
«Наткнулся во время прогулки с псом. Горд за рукастых соседей»
«Дело было вечером, дел было полно»
Котовик
«Сегодня я сделал снежного тролля и его убежище»
«Мы слепили снежных пиратов»
«Снеговик, которого заслужил 2020 год»
«После непрерывного снегопада мы решили выбрать праздничную тематику. Вот что получилось»
А какими зимними шедеврами из снега (и не только) можете похвастаться вы? Поделитесь в комментариях фотографиями самых смешных снеговиков, которых вы видели.
Фото на превью Arteya / pikabu