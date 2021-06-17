20+ СМС-переписок, в которых прекрасно все — от первого до последнего слова

В эпоху интернета и удобных мессенджеров на переписки приходится львиная доля нашей коммуникации. А еще именно такие диалоги проще сохранить, чтобы потом показать всему миру подозрительные или неловкие сообщения, которые вызывают смесь удивления и смеха.