AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20+ СМС-переписок, в которых прекрасно все — от первого до последнего слова

22666
2k

В эпоху интернета и удобных мессенджеров на переписки приходится львиная доля нашей коммуникации. А еще именно такие диалоги проще сохранить, чтобы потом показать всему миру подозрительные или неловкие сообщения, которые вызывают смесь удивления и смеха.

Мы в AdMe.ru очень ценим, когда пользователи сети не ленятся выложить переписки в сеть, и делимся самыми захватывающими с вами.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Какие самые неожиданные переписки в интернете встречались лично вам?

Фото на превью vanesaac15 / Twitter
22666
2k
Поделиться этой статьёй