20+ СМС-переписок, в которых прекрасно все — от первого до последнего слова
В эпоху интернета и удобных мессенджеров на переписки приходится львиная доля нашей коммуникации. А еще именно такие диалоги проще сохранить, чтобы потом показать всему миру подозрительные или неловкие сообщения, которые вызывают смесь удивления и смеха.
Мы в AdMe.ru очень ценим, когда пользователи сети не ленятся выложить переписки в сеть, и делимся самыми захватывающими с вами.
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Какие самые неожиданные переписки в интернете встречались лично вам?
Фото на превью vanesaac15 / Twitter
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