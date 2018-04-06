20 СМС-переписок, в которых кто-то потерпел полное фиаско

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Сегодня СМС-переписки уже можно считать отдельным литературным жанром: в них часто скрываются целые истории, полные юмора или разочарования. Иногда над этими мини-произведениями хочется и смеяться, и плакать одновременно.

AdMe.ru подобрал для вас 20 примеров переписки, в которых кому-то однозначно не повезло. А в конце вас ждет бонус, который доказывает, что не только в переписке с людьми может случиться казус.

«Кажется, этот парень следит за мной»

Тонкости работы в такси

Переводчик с языка пьяных

«У мамы недавно появился смартфон»

Тайна неподвижного хомячка

Когда родные только осваивают голосовой поиск

Как отбить у собеседника желание шутить

«Вот почему я ненавижу переписки с ботами»

«Последний ход все равно остался за мной»

Сделала все, что требовалось

Как умело оправдаться перед девушкой

«Недавно сменила работу»

«Мама знает, что спросить»

Буква имеет значение

Здоровое питание

Девушки найдут к чему придраться

Все желание готовить отбила

Как обойти неприличные вопросы

Даже рыбы разочарованы во мне

И обещанный бонус: эффектный разговор с голосовым помощником