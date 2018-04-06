20 СМС-переписок, в которых кто-то потерпел полное фиаско
Сегодня СМС-переписки уже можно считать отдельным литературным жанром: в них часто скрываются целые истории, полные юмора или разочарования. Иногда над этими мини-произведениями хочется и смеяться, и плакать одновременно.
AdMe.ru подобрал для вас 20 примеров переписки, в которых кому-то однозначно не повезло. А в конце вас ждет бонус, который доказывает, что не только в переписке с людьми может случиться казус.
«Кажется, этот парень следит за мной»
Тонкости работы в такси
Переводчик с языка пьяных
«У мамы недавно появился смартфон»
Тайна неподвижного хомячка
Когда родные только осваивают голосовой поиск
Как отбить у собеседника желание шутить
«Вот почему я ненавижу переписки с ботами»
«Последний ход все равно остался за мной»
Сделала все, что требовалось
Как умело оправдаться перед девушкой
«Недавно сменила работу»
«Мама знает, что спросить»
Буква имеет значение
Здоровое питание
Девушки найдут к чему придраться
Все желание готовить отбила
Как обойти неприличные вопросы
Даже рыбы разочарованы во мне
И обещанный бонус: эффектный разговор с голосовым помощником
А в памяти ваших телефонов найдутся веселые примеры СМС-фиаско?