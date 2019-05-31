20 ироничных СМС, которые хочется цитировать всему интернету
СМС-переписки уже давно пора сделать отдельным литературным жанром. В них часто сочетаются и сарказм, и ирония, и добродушные штуки, в итоге получается такая жгучая смесь, что хочется ее срочно «заскриншотить». Опечатки, игра слов, удачные фотки в ответ на обычные реплики — это все то, за что мы любим СМС больше, чем голосовые сообщения.
Мы в AdMe.ru и сами смеялись, отбирая для вас самые неожиданные переписки, которые должны как минимум поднять вам настроение.
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Если у вас есть неожиданные примеры СМС-юмора, смело делитесь ими с нами!
Фото на превью Jagodka / Pikabu