20 ироничных СМС, которые хочется цитировать всему интернету

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СМС-переписки уже давно пора сделать отдельным литературным жанром. В них часто сочетаются и сарказм, и ирония, и добродушные штуки, в итоге получается такая жгучая смесь, что хочется ее срочно «заскриншотить». Опечатки, игра слов, удачные фотки в ответ на обычные реплики — это все то, за что мы любим СМС больше, чем голосовые сообщения.