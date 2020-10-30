20 СМС-переписок, которые пропитаны неловкостью, как бисквитный тортик сиропом

Общение по переписке — неотъемлемая часть современной жизни. Благодаря телефонам и социальным сетям, мы делимся новостями с друзьями, решаем рабочие вопросы, а кто-то с их помощью даже признается в любви. Хотя мы не видим собеседника, эмоции, которые беседа по переписке способна вызвать, по своей силе не уступают испытываемым в реальной жизни. Ощутить радость и удивление здесь так же просто, как гнев и смущение.