20 СМС-переписок, которые пропитаны неловкостью, как бисквитный тортик сиропом
Общение по переписке — неотъемлемая часть современной жизни. Благодаря телефонам и социальным сетям, мы делимся новостями с друзьями, решаем рабочие вопросы, а кто-то с их помощью даже признается в любви. Хотя мы не видим собеседника, эмоции, которые беседа по переписке способна вызвать, по своей силе не уступают испытываемым в реальной жизни. Ощутить радость и удивление здесь так же просто, как гнев и смущение.
Мы в AdMe.ru как раз наткнулись на СМС-переписки, которые вызывают чувство легкого стыда за отправителей сообщений. Некоторые из них по-настоящему вогнали нас в краску.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
А вы когда-нибудь испытывали неловкость, общаясь с кем-то по переписке?