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20 СМС-переписок, которые пропитаны неловкостью, как бисквитный тортик сиропом

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Общение по переписке — неотъемлемая часть современной жизни. Благодаря телефонам и социальным сетям, мы делимся новостями с друзьями, решаем рабочие вопросы, а кто-то с их помощью даже признается в любви. Хотя мы не видим собеседника, эмоции, которые беседа по переписке способна вызвать, по своей силе не уступают испытываемым в реальной жизни. Ощутить радость и удивление здесь так же просто, как гнев и смущение.

Мы в AdMe.ru как раз наткнулись на СМС-переписки, которые вызывают чувство легкого стыда за отправителей сообщений. Некоторые из них по-настоящему вогнали нас в краску.

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© marisaugolkova / Twitter

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© callmechanceee / Twitter

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© HenpeckedHal / Twitter

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© hxmebxy / Twitter

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© Decembrist76 / Pikabu

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© Happyneo21 / Pikabu

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© hxmebxy / Twitter

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© Dstrok / Pikabu

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© MoodyDick / Pikabu

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© niCherzzz / Pikabu

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А вы когда-нибудь испытывали неловкость, общаясь с кем-то по переписке?

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