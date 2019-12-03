20 СМС от тех, кто зрит в самый корень отношений между мужчиной и женщиной

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До изобретения мобильных телефонов познакомиться с понравившейся девушкой можно было, только подойдя к ней на улице, а выяснение отношений происходило строго с глазу на глаз. Конечно, это было не так удобно, как сейчас, когда любой вопрос можно решить с помощью СМС. Но зато влюбленных никогда не подводила автозамена, коварно меняющая одну букву в имени близкого человека, а некстати отправленная фотография никогда не становилась поводом для серьезного разговора.