20 СМС от тех, кто зрит в самый корень отношений между мужчиной и женщиной
До изобретения мобильных телефонов познакомиться с понравившейся девушкой можно было, только подойдя к ней на улице, а выяснение отношений происходило строго с глазу на глаз. Конечно, это было не так удобно, как сейчас, когда любой вопрос можно решить с помощью СМС. Но зато влюбленных никогда не подводила автозамена, коварно меняющая одну букву в имени близкого человека, а некстати отправленная фотография никогда не становилась поводом для серьезного разговора.
Мы в AdMe.ru не могли сдержать смех, читая СМС-диалоги, которые не хуже любого психолога помогут понять суть отношений между мужчинами и женщинами. Надеемся, и вы оцените их по достоинству.
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А вам когда-нибудь приходилось состязаться в остроумии с представителями противоположного пола?
Фото на превью lolgamestream / Twitter