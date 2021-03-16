20+ доказательств того, что мужчина с бородой и без — это два разных человека

Очень часто мы, желая перемен, начинаем с собственной внешности. Меняем темный цвет волос на светлый и наоборот, делаем из длинных локонов дерзкие короткие стрижки или отращиваем косы. А обладатели бороды могут экспериментировать еще и с растительностью на лице. Так поступили герои нашей сегодняшней подборки.

Мы в AdMe.ru c любопытством рассматривали фото пользователей, которые не боятся рисковать и с энтузиазмом меняют облик, становясь совсем другими людьми. И, скажем по секрету, все еще не уверены, как же им идет больше — с бородой или без. Надеемся услышать и ваше мнение.

«Долго откладывал, но в конце концов сбрил мою 6-летнюю бороду»

«В течение 5 лет отращивал волосы на лице»

«Вот какой эффект может создать борода»

«Отрастил бороду впервые за 36 лет»

«Моя борода! Что думаете?»

«Время переместило волосы на моем лице сверху вниз»

«Превратился из новичка-стажера в настоящего викинга»

«Подхватываю этот тренд»

«6 лет службы в армии позади. Я не мог дождаться момента, когда снова верну бороду!»

«Год разницы — и словно это два разных человека»

«Итак, 6 месяцев спустя»

Ничего себе! У меня такой же срок, но нет и половины этой длины! © ProfNugget / Reddit

«Чувствую себя круто с бородой»

«Результат примерно 12 недель»

«100 дней спустя»

«Моя борода через 9 месяцев»

«Длинные волосы и борода или короткая стрижка и усы? И вот я совершенно другой человек»

«Некоторым лицам борода просто необходима»

«Ращу уже 3 года»

«До и после: спустя 3 месяца. Впервые отращиваю бороду»

«С 16 лет я носил густую бороду. А теперь не могу смотреть в зеркало, пока она не отрастет заново. Не узнаю себя»

Ты словно превратился из Тора в Шрека, который выпил зелья. © Nomad_9811 / Reddit

«Боже, я совершил огромную ошибку!»

Теперь ты похож на своего собственного сына. © gintrees / Reddit

«Макияж — это обман, говорите? Взгляните лучше на моего парня после бритья! Ну, то есть я надеюсь, что это он»