20+ случайных встреч с живностью, которые окрасили серые будни всеми цветами радуги

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Иногда кажется, что в повседневной жизни остается мало места и времени для чего-то курьезного или непредсказуемого. А в привычный для многих маршрут «дом — работа» редко когда добавляется новая остановка. Но на самом деле наполнить яркими эмоциями душу и день может всего одна непредвиденная встреча с соседским питомцем или гостем из близлежащего леса.

Мы в AdMe.ru отыскали людей, которым не пришлось тратиться на билет в зоопарк, чтобы понаблюдать за представителями животного мира.

«Сегодня я увидела самого милого и фотогеничного енота»

«На пляже нас ожидал маленький поросенок»

«Белка каждый день приходит ко мне домой, чтобы поесть»

«Лиса просто лежала на заборе и грелась на солнышке»

«Сегодня повстречал стильную утку»

«У вас когда-нибудь было чувство, что за вами наблюдают?»

«Я нашла маленькую божью коровку с сердечком на спинке в своей спальне»

Он смотрит в камеру и пытается сказать «привет»

«Встретил капибару на выходных»

«Встретил животину. Воробьи его боятся»

И не только воробьи. Я даже возле монитора его боюсь. © RabbiosoMi / Pikabu

«Этот дружок залетел в мою квартиру»

«В прошлом году столкнулся с гекконом, когда гулял с друзьями»

«Я увидела кое-кого, когда забирала заказ. И, кажется, я влюбилась»

«Встретил маленького пса в доме клиента. Он еще щенок, но уже выглядит как собака, которая многое видела в жизни»

«Вчера вечером собирал дрова и натолкнулся на этих ребят»

«У кошки, которую я встретил, крошечный белый кончик хвоста»

«Заметил такую милашку, когда гулял»

«Сегодня утром познакомился с настоящим красавцем»

«Гулял по острову и обнаружил бородатую сову»

«Этот парень подошел ко мне очень близко»

«Встретил котейку»

«Увидел мотылька с необычной расцветкой»