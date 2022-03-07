20+ случайных встреч с живностью, которые окрасили серые будни всеми цветами радуги
Иногда кажется, что в повседневной жизни остается мало места и времени для чего-то курьезного или непредсказуемого. А в привычный для многих маршрут «дом — работа» редко когда добавляется новая остановка. Но на самом деле наполнить яркими эмоциями душу и день может всего одна непредвиденная встреча с соседским питомцем или гостем из близлежащего леса.
Мы в AdMe.ru отыскали людей, которым не пришлось тратиться на билет в зоопарк, чтобы понаблюдать за представителями животного мира.
«Сегодня я увидела самого милого и фотогеничного енота»
«На пляже нас ожидал маленький поросенок»
«Белка каждый день приходит ко мне домой, чтобы поесть»
«Лиса просто лежала на заборе и грелась на солнышке»
«Сегодня повстречал стильную утку»
«У вас когда-нибудь было чувство, что за вами наблюдают?»
«Я нашла маленькую божью коровку с сердечком на спинке в своей спальне»
Он смотрит в камеру и пытается сказать «привет»
«Встретил капибару на выходных»
«Встретил животину. Воробьи его боятся»
- И не только воробьи. Я даже возле монитора его боюсь. © RabbiosoMi / Pikabu
«Этот дружок залетел в мою квартиру»
«В прошлом году столкнулся с гекконом, когда гулял с друзьями»
«Я увидела кое-кого, когда забирала заказ. И, кажется, я влюбилась»
«Встретил маленького пса в доме клиента. Он еще щенок, но уже выглядит как собака, которая многое видела в жизни»
«Вчера вечером собирал дрова и натолкнулся на этих ребят»
«У кошки, которую я встретил, крошечный белый кончик хвоста»
«Заметил такую милашку, когда гулял»
«Сегодня утром познакомился с настоящим красавцем»
«Гулял по острову и обнаружил бородатую сову»
«Этот парень подошел ко мне очень близко»
«Встретил котейку»
- Выглядит так, будто сейчас гопанет тебя. © ToJI********** / Pikabu
«Увидел мотылька с необычной расцветкой»
А какие непредсказуемые встречи с животными были в вашей жизни?
Фото на превью Andragir / Pikabu
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