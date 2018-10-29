20+ случайных совпадений, которые доказывают, что наша матрица частенько дает сбои

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Каждый из нас хоть раз в жизни замечал, как похожие люди, животные или предметы совершенно случайно оказываются в одно время в одном месте. Кто-то называет это явление сбоем в матрице, кто-то — эффектом дежавю. Так или иначе, но подобные удивительные совпадения освежают наш замыленный взгляд на окружающую действительность и заставляют задуматься: может, есть в мировом закулисье какой-то вселенский режиссер, который нет-нет да и ошибется в расстановке фигур на нашей планете.

AdMe.ru удивляется примерам совпадений, при взгляде на которые тянет протереть глаза, настолько странными и неправдоподобными они кажутся, и приглашает вас ощутить на себе их эффект.

1. «Мне потребовалось всего 16 часов, чтобы в римском аэропорту встретить парня в такой же рубашке c попугаями»

2. Причем первый и третий сидят в одной и той же позе и носят черные часы

3. Удвоение и цветовой сбой в матрице

4. «Было бы очень весело иметь близнеца, ходить с ним в случайные места в одинаковой одежде и притворяться, что вы не знаете друг друга, чтобы дурачить людей»

5. Порой в самых обыкновенных местах можно увидеть удивительные примеры совпадений

6. У стариков свои странности

7. «Я бы на всякий случай сошел с такого автобуса»

8. Краска по акции

9. И шубы как с распродажи

10. «Мой друг приехал в Таиланд и там случайно встретил своего двойника»

11. Матрица опять лагает

12. Последствия «черной пятницы»

13. Жаль, что идут не в ногу и носочек не тянут

14. Эффект дежавю в пятикратном повторении

15. Ctrl + c, Ctrl + v

16. Победители котоолимпиады в дисциплине «синхронный сон»

17. Сбой в матрице в тройном объеме

18. В конкурсе на самый оригинальный прицеп он был бы бесспорным фаворитом

19. Судя по всему, одинаковая внешность диктует схожие литературные предпочтения

20. Кажется, программа «Займите_свои_места.exe» зависла

21. Этот закат выглядит по-разному в разных окнах, а потому кажется расколотым напополам

22. Весь в отца

23. Самое главное — найти свой уникальный стиль

24. Вот тут, например, у всех джинсы разные

25. Нет, это не сбой в матрице. Это современная застройка

Бонус: удивительных совпадений в нашей жизни немало, но иногда их можно заметить только под определенным углом зрения

26. Тени от двух почтовых ящиков образуют стрелку

27. «Самое идеально выровненное отражение, которое я когда-либо видел»

28. Нереальная игра света и тени