20+ случайных совпадений, которые доказывают, что наша матрица частенько дает сбои
Каждый из нас хоть раз в жизни замечал, как похожие люди, животные или предметы совершенно случайно оказываются в одно время в одном месте. Кто-то называет это явление сбоем в матрице, кто-то — эффектом дежавю. Так или иначе, но подобные удивительные совпадения освежают наш замыленный взгляд на окружающую действительность и заставляют задуматься: может, есть в мировом закулисье какой-то вселенский режиссер, который нет-нет да и ошибется в расстановке фигур на нашей планете.
AdMe.ru удивляется примерам совпадений, при взгляде на которые тянет протереть глаза, настолько странными и неправдоподобными они кажутся, и приглашает вас ощутить на себе их эффект.
1. «Мне потребовалось всего 16 часов, чтобы в римском аэропорту встретить парня в такой же рубашке c попугаями»
2. Причем первый и третий сидят в одной и той же позе и носят черные часы
3. Удвоение и цветовой сбой в матрице
4. «Было бы очень весело иметь близнеца, ходить с ним в случайные места в одинаковой одежде и притворяться, что вы не знаете друг друга, чтобы дурачить людей»
5. Порой в самых обыкновенных местах можно увидеть удивительные примеры совпадений
6. У стариков свои странности
7. «Я бы на всякий случай сошел с такого автобуса»
8. Краска по акции
9. И шубы как с распродажи
10. «Мой друг приехал в Таиланд и там случайно встретил своего двойника»
11. Матрица опять лагает
12. Последствия «черной пятницы»
13. Жаль, что идут не в ногу и носочек не тянут
14. Эффект дежавю в пятикратном повторении
15. Ctrl + c, Ctrl + v
16. Победители котоолимпиады в дисциплине «синхронный сон»
17. Сбой в матрице в тройном объеме
18. В конкурсе на самый оригинальный прицеп он был бы бесспорным фаворитом
19. Судя по всему, одинаковая внешность диктует схожие литературные предпочтения
20. Кажется, программа «Займите_свои_места.exe» зависла
21. Этот закат выглядит по-разному в разных окнах, а потому кажется расколотым напополам
22. Весь в отца
23. Самое главное — найти свой уникальный стиль
24. Вот тут, например, у всех джинсы разные
25. Нет, это не сбой в матрице. Это современная застройка
Бонус: удивительных совпадений в нашей жизни немало, но иногда их можно заметить только под определенным углом зрения
26. Тени от двух почтовых ящиков образуют стрелку
27. «Самое идеально выровненное отражение, которое я когда-либо видел»
28. Нереальная игра света и тени
А какие необычные совпадения замечали в последнее время вы?
Фото на превью dickfromaccounting / Reddit, Unknown author / Reddit