20+ обалденных находок, которые стали полной неожиданностью для их обладателей
Неожиданные находки всегда безумно интересны, даже если это обычный пятак, обнаруженный на улице. А если найденная вещь имеет особую историю, как cтарый снимок, или отличается редкой формой, как крошечный банан, то мы и вовсе радуемся, словно дети, откопавшие пиратские сокровища.
Нам в AdMe.ru удалось разыскать счастливчиков, которые в свою очередь нашли что-то очень увлекательное. А в качестве бонуса — доказательство, что ваши действия тоже могут стать чьим-то открытием.
1. Сказочный лобстер, пойманный канадцем
2. «Решив исследовать осиное гнездо на заднем дворе, обнаружил разные этапы развития осы»
3. «Был в командировке и в одном из заброшенных помещений нашел ящик с консервированной водой»
4. «Встретил краба с оригинальным домом»
5. Древний наконечник копья, найденный в степи
6. Рукописные церковные песнопения XVIII–XIX веков, обнаруженные в стене во время ремонта дома
7. «Нашел камень, который выглядит, как идеальный медиатор для гитары»
8. Динозавр, обнаруженный при раскопках в саду
9. Огромный головастик бычьей лягушки
10. «Во время уборки обнаружил крошечный банан в одном из ящиков. Я понятия не имею, откуда он взялся»
11. «Наткнулся на несколько бутылок алкоголя своего деда, спрятанных во время сухого закона»
12. «Увидели странное существо размером с монетку, лежавшее на камнях возле дома. Оказалось, это сахарная сумчатая летяга»
13. Клевер с пятью лепестками
14. «Моя подруга обнаружила ну очень длинное колечко в готовом завтраке»
15. «Нашел старую книгу рецептов моей бабушки»
16. «Это моя 18-летняя бабушка в день ее свадьбы. Мы обнаружили это фото в кармане пальто моего дедушки, и, по-видимому, он никогда не выходил из дома без него»
17. Камень в виде стейка из Стамбула
18. Бутылка с посланием, найденная рядом с островом Флореана на Галапагосах
19. Братья наткнулись на свою заброшенную машину в Припяти спустя 30 лет после эвакуации из-за Чернобыльской аварии
20. «В лесу увидел лестницу, ведущую в никуда»
21. «Купили свой первый дом и обнаружили неожиданный бонус в нем»
Бонус: «Мой друг нашел это на флешке в компьютерном классе. Это администраторы нашего школьного совета»
А вам удавалось найти что-нибудь необычное?
Фото на превью hasiko / pikabu