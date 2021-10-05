20+ случайных фотографий, которые неожиданно напомнили шедевры эпохи Возрождения

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Жизнь настолько стремительна и быстротечна, что порой хочется щелкнуть затвором фотоаппарата и остановить мгновенье. Одни кадры мы делаем намеренно, другие получаются совершенно спонтанными и могут напоминать произведения искусства эпохи Возрождения, не меньше.

Мы в AdMe.ru не устаем любоваться снимками, которые получились благодаря случайному стечению обстоятельств. Зуб даем, и вам они придутся по нраву.

«Мама сделала мне замечание, а сестра успела поймать выражение моего лица в тот момент»

«Просто моя подруга в IKEA»

«Подружки помогают мне в первый раз побрить голову»

«На этом полароидном снимке — мой отец в Амстердаме в 80-х годах»

Спящий кот в музыкальном магазине

Эта фотография полностью передает атмосферу. Даже затхлый запах этого магазина. © BloodAwaits / Reddit

У окна в Версале

Поездной Ренессанс

«Застал ее спящей. Напоминает мне мраморную статую»

Ее шея, покойся с миром. Твоя хозяйка проснется и попробует тебя разогнуть. © Olzu / Reddit

«Просто моя красивая подруга внимательно слушает собеседника»

Девушка из Кракова. Пленка была неправильно обработана во время проявки, и фото пришлось отсканировать. Вот и получился такой эффект

«Дочь наслаждается дождем сквозь солнце. Сняла это на свой iPhone»

«Отец и его кот красят комнату. Фото сделано мамой»

«Моя девушка делает домашку. Нью-Йорк»

«Друг пытается натянуть на себя джинсы»

«Сфоткал подругу и решил не менять ее лицо в фотошопе»

Игра в шахматы

Меня больше интересует парень на заднем плане, который идет по веревке. © juggilinjnuggala / Reddit

«Так мои друзья ищут ответ на вопрос»

«Папа болтает с нашей собакой»

«Поймал момент, как моя девушка греется после душа в солнечных лучах»

«Брат у цирюльника»

Я слышу григорианское пение. © Unknown author / Reddit

«Мама во время отпуска в Швейцарии сделала снимок своим iPhone и отправила его в семейный чат. Обычно она не очень хорошо фотографирует, но этим шедевром очень гордится»

Этот пол сводит меня с ума. Держу пари, что стол и стул ходят по нему ходуном. © drdrunkpigeon / Reddit

Как снимают кино

Парень слева с рукой на лице: «И я бросил работу в IT-сфере ради этого?» © hoth_system / Reddit

Тот момент, когда он ответил

Минутка релакса случайно превратилась в картину «Девушка с жемчужной сережкой»