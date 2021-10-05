20+ случайных фотографий, которые неожиданно напомнили шедевры эпохи Возрождения
Жизнь настолько стремительна и быстротечна, что порой хочется щелкнуть затвором фотоаппарата и остановить мгновенье. Одни кадры мы делаем намеренно, другие получаются совершенно спонтанными и могут напоминать произведения искусства эпохи Возрождения, не меньше.
Мы в AdMe.ru не устаем любоваться снимками, которые получились благодаря случайному стечению обстоятельств. Зуб даем, и вам они придутся по нраву.
«Мама сделала мне замечание, а сестра успела поймать выражение моего лица в тот момент»
«Просто моя подруга в IKEA»
«Подружки помогают мне в первый раз побрить голову»
«На этом полароидном снимке — мой отец в Амстердаме в 80-х годах»
Спящий кот в музыкальном магазине
- Эта фотография полностью передает атмосферу. Даже затхлый запах этого магазина. © BloodAwaits / Reddit
У окна в Версале
Поездной Ренессанс
«Застал ее спящей. Напоминает мне мраморную статую»
- Ее шея, покойся с миром. Твоя хозяйка проснется и попробует тебя разогнуть. © Olzu / Reddit
«Просто моя красивая подруга внимательно слушает собеседника»
Девушка из Кракова. Пленка была неправильно обработана во время проявки, и фото пришлось отсканировать. Вот и получился такой эффект
«Дочь наслаждается дождем сквозь солнце. Сняла это на свой iPhone»
«Отец и его кот красят комнату. Фото сделано мамой»
«Моя девушка делает домашку. Нью-Йорк»
«Друг пытается натянуть на себя джинсы»
«Сфоткал подругу и решил не менять ее лицо в фотошопе»
Игра в шахматы
- Меня больше интересует парень на заднем плане, который идет по веревке. © juggilinjnuggala / Reddit
«Так мои друзья ищут ответ на вопрос»
«Папа болтает с нашей собакой»
«Поймал момент, как моя девушка греется после душа в солнечных лучах»
«Брат у цирюльника»
- Я слышу григорианское пение. © Unknown author / Reddit
«Мама во время отпуска в Швейцарии сделала снимок своим iPhone и отправила его в семейный чат. Обычно она не очень хорошо фотографирует, но этим шедевром очень гордится»
- Этот пол сводит меня с ума. Держу пари, что стол и стул ходят по нему ходуном. © drdrunkpigeon / Reddit
Как снимают кино
- Парень слева с рукой на лице: «И я бросил работу в IT-сфере ради этого?» © hoth_system / Reddit
Тот момент, когда он ответил
Минутка релакса случайно превратилась в картину «Девушка с жемчужной сережкой»
А какая фотография из этой подборки вам больше всех запала в душу?
Фото на превью Guyatri / Reddit
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