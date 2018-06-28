20+ удивительных явлений и вещей, которые произошли по чистой случайности

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Некоторые из нас совершенно случайно замечают какое-нибудь редкое явление или необычную вещь, которые способны доставить эстетическое наслаждение. Естественно, в такие моменты хочется поделиться восторгом от увиденного со всеми вокруг. Ну как не показать миру облако в виде самолета, яблоко грушевидной формы или гусеницу, на тело которой природа нанесла пингвинов?

AdMe.ru собрал 20+ подобных редких вещей и событий, которые успели запечатлеть пользователи интернета.

1. Это не аэрография, а всего лишь отражение солнечных панелей, установленных на крыше парковки

2. «Цвет моих ногтей совпал с цветом таблеток и блистерной упаковки»

3. Это растение окрасило себя идеальным градиентом

4. «Я случайно уронил игральную карту в унитаз. Все пики на карте съехали в одну сторону»

5. «Концы моих ключей напоминают число 255»

6. Это птица! Это самолет! Нет, это облако!

7. «Цвет глаз нашей кошки один в один совпадает с цветом обивки дивана»

8. «Уличное движение отражается через окно и занавески на моем потолке»

Вот гифка, которая даст полную картину происходящего.

9. Из-за преломления света часть тени от шланга отсутствует

10. Сыр на гамбургере расплавился так, что идеальнее некуда

11. «Случайно заметил гусеницу с „пингвинами“»

12. Эта роза выросла двухцветной. Справа видно, что даже некоторые лепестки имеют два цвета

13. «Лягушка попрыгала по мокрому капоту автомобиля и оставила эти следы»

14. Номер чека совпал с суммой покупки

15. Машина просто буксует, пытаясь выбраться из песка

16. «На облаках увидел тень нашего самолета, заключенную в кольцо из радуги»

17. Корни этого дерева образовали емкость, в которой скапливается дождевая вода

18. Это яблоко выросло в форме груши

19. «Шрам, который я получил в 10-летнем возрасте, выглядит как акула»

20. Такое случается, наверное, один раз на миллион

21. На некоторых кубиках льда образовались ледяные шипы

22. «На дне бассейна обнаружил необычную тень паука, который скользил по поверхности воды»

23. «Решил промыть макароны и случайно создал фонтан»