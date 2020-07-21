20 человек, которым срочно нужно постичь дзен после свалившихся на них неудач

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Когда поспал кое-как от силы 3 часа, утром не завелась машина, на работе никак не получалось сосредоточиться, да еще кто-то пролил кофе на белоснежную рубашку, пытаешься из последних сил держать себя в руках и не взреветь, воздевая руки к небу. Но возвращаешься домой, роняешь ключи у самой двери ― и вот она, последняя капля в чаше неудач.

Герои этой подборки AdMe.ru тоже хотели бы, чтобы их жизнь обходило стороной патологическое невезение, но судьба оказалась той еще злодейкой.

1. «Сегодня утром я зацепилась за липкую ленту. Целый час вымывала шампунем клей и мух из волос»

2. «Сегодня я узнал, что отбеливатель разъедает одежду»

3. «Наконец-то сделала решительный шаг и отстригла челку. Теперь я знаю, к какому стилисту больше никогда не обращусь»

4. «Мой парень уронил мою косметичку»

5. «Очень захотелось пиццы. Заснул»

6. Этот парень купил смартфон в интернете, но получил камень

7. Подушка не выдержала напор сушилки

8. «Я уронил прозрачные кнопки на свой ковер»

9. «Тот момент, когда папа понял, что собрал новое баскетбольное кольцо задом наперед»

10. «Брат решил разыграть меня. У нас нет ключа»

11. Сэр, вы, кажется, заблудились

12. «Мама забыла, что оставила горящую свечу»

13. «Начал брить волосы, но машинка сломалась. И это все прямо перед тем, как идти на ужин к родителям девушки»

14. «Я был за рулем абсолютно новой машины моей жены, когда это случилось»

15. Итак, как проходит ваш день?

16. «Водопад, на который я ходил, немного пересох»

17. «Я услышала, как мой муж истошно кричит в душе. Пришла и увидела это»

18. «Уронил их. Положил все обратно, наступил на булавку — снова уронил»

19. «Спустя час после начала 10-часовой смены я уронил 1,5-килограммовую банку какао-порошка. Все попало на ботинки и только что надетые чистые белые носки»

20. «Пришел домой поздно с работы. Иду варить макароны, первая кастрюля соскальзывает, и я выливаю все на пол. Ставлю вторую кастрюлю, ручка ломается, и моя паста повсюду рассыпается. Ничего не поел. Немного поплакал»