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20 человек, которым срочно нужно постичь дзен после свалившихся на них неудач

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Когда поспал кое-как от силы 3 часа, утром не завелась машина, на работе никак не получалось сосредоточиться, да еще кто-то пролил кофе на белоснежную рубашку, пытаешься из последних сил держать себя в руках и не взреветь, воздевая руки к небу. Но возвращаешься домой, роняешь ключи у самой двери ― и вот она, последняя капля в чаше неудач.

Герои этой подборки AdMe.ru тоже хотели бы, чтобы их жизнь обходило стороной патологическое невезение, но судьба оказалась той еще злодейкой.

1. «Сегодня утром я зацепилась за липкую ленту. Целый час вымывала шампунем клей и мух из волос»

© queendank / Reddit

2. «Сегодня я узнал, что отбеливатель разъедает одежду»

© tiffyballs / Reddit

3. «Наконец-то сделала решительный шаг и отстригла челку. Теперь я знаю, к какому стилисту больше никогда не обращусь»

© jordyn-bishop / Reddit

4. «Мой парень уронил мою косметичку»

© dinklederp / Reddit

5. «Очень захотелось пиццы. Заснул»

© snailfrymccloud17 / Reddit

6. Этот парень купил смартфон в интернете, но получил камень

© samfisher457 / Reddit

7. Подушка не выдержала напор сушилки

© --beastie-- / Reddit

8. «Я уронил прозрачные кнопки на свой ковер»

© Qwerdio / Reddit

9. «Тот момент, когда папа понял, что собрал новое баскетбольное кольцо задом наперед»

© TheRealGavin / Reddit

10. «Брат решил разыграть меня. У нас нет ключа»

© El_Garu_ / Reddit

11. Сэр, вы, кажется, заблудились

© jamatosoup / Reddit

12. «Мама забыла, что оставила горящую свечу»

© jake8796 / Reddit

13. «Начал брить волосы, но машинка сломалась. И это все прямо перед тем, как идти на ужин к родителям девушки»

© Supahsecretsauce / Reddit

14. «Я был за рулем абсолютно новой машины моей жены, когда это случилось»

© Jay_from_NuZiland / Reddit

15. Итак, как проходит ваш день?

© product-of-my-time / Reddit

16. «Водопад, на который я ходил, немного пересох»

© strongkhal / Reddit

17. «Я услышала, как мой муж истошно кричит в душе. Пришла и увидела это»

© kenlayne / Reddit

18. «Уронил их. Положил все обратно, наступил на булавку — снова уронил»

© MrVilborg / Reddit

19. «Спустя час после начала 10-часовой смены я уронил 1,5-килограммовую банку какао-порошка. Все попало на ботинки и только что надетые чистые белые носки»

© shanlr_ / Reddit

20. «Пришел домой поздно с работы. Иду варить макароны, первая кастрюля соскальзывает, и я выливаю все на пол. Ставлю вторую кастрюлю, ручка ломается, и моя паста повсюду рассыпается. Ничего не поел. Немного поплакал»

© SuitsAndStripes / Reddit

Что может вывести вас из равновесия? Какие досадные мелочи раздражают аж до скрежета зубов?

Фото на превью jordyn-bishop / Reddit
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5k