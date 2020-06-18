20+ случаев, когда вещи не справились даже с той простой работой, для которой были созданы

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Перед тем как выпустить свою продукцию на рынок, производитель, как правило, тестирует ее на работоспособность и соответствие всем заявленным свойствам. Но, оказывается, не все компании так делают. И потом пользователи сети негодуют, что приобрели тостер, который поджаривает сам себя; сковороду, которая переворачивается из-за своей тяжелой ручки, или форму для льда, которая ломается при попытке извлечь тот самый лед.

Выходит, даже простые вещи могут не оправдать наших ожиданий. И вот вам более двадцати подобных случаев. Теперь мы в AdMe.ru точно знаем, на что обращать внимание при покупке домашней утвари.

1. «Ручка у моей сковороды слишком тяжелая. Вот как она стоит на плите»

2. А эта сковорода так и норовит опрокинуться

Кстати, ее владелец отметил, что на сковороде в принципе хорошо готовить и еще она довольно дорогая.

3. В этой сковороде обжигающий пар выходит прямо из ручки

4. «На левой линзе моих очков внизу есть логотип Oakley. Но мне постоянно кажется, что это пятно!»

5. Эта форма для льда разбилась при попытке вытащить лед

6. «Я впервые наткнулся на дозатор, который подает мыло вот так»

7. «Я купил этот пандус для моей таксы, чтобы она могла забраться на высокую кровать. Но у нее не получается, потому что это не пандус, а чертова горка»

8. У этого дуршлага из IKEA края загнуты внутрь, поэтому макароны постоянно в нем застревают

9. Этот тостер во время поджаривания хлеба плавит сам себя

10. Разве это может называться карманом? И вообще, почему почти на всей женской одежде карманы такие маленькие?

11. Вот как работает педаль на мусорном ведре в ванной гостиничного номера

12. Металлическая часть на ручке становится слишком горячей, и крышку невозможно взять голыми руками

13. Этим молотком всего лишь пытались вытащить гвоздь

14. «Моя мама привезла из Шри-Ланки этот магнит на холодильник»

15. Это стакан с закручивающейся крышкой и силиконовой соломинкой в ней. Он полностью герметичный, поэтому пить из него физически невозможно

16. Пипетка этой бутылочки с маслом для ухода за бородой тает при контакте с этим самым маслом

17. «В этой детской кухне в раковину встроен динамик. Но он перестал работать после того, как мой сын налил в нее воду»

18. На дне этого ящика для хранения LEGO есть углубление, в котором постоянно застревают мелкие детали

19. Все считают, что клавиатура с подсветкой очень крута, но на самом деле в темноте буквы на ней не разобрать

20. Эта бутылочка с дезинфицирующим средством сделана из твердого пластика, поэтому выдавить гель практически невозможно

21. Эти мерные стаканы разные по размеру, но на каждом указано: «236 мл»

22. А вам попадались дозаторы со слишком короткими трубочками?

К слову, автор этого поста тоже столкнулась с этой проблемой и легко решила ее с помощью палочки для воздушного шарика, на которую заменила оригинальную трубочку.

У вас дома есть такие вещи, которые функционируют совсем не так, как от них это требуется?