AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20 случаев, когда уровень самоиронии перешел все допустимые пределы

1135-
2k

Как пелось в известной советской песне, «пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой». И правда, умение относиться к себе шутливо — козырь во все времена. Люди, которые могут искренне улыбнуться собственным промахам, способны заразить позитивом всех вокруг.

Мы в AdMe.ru ценим тех, кто не обделен здоровым чувством юмора. А обаятельным героям нашей сегодняшней подборки самоиронии уж точно не занимать.

1.

© VVU96 / twitter

2.

© an1_maniac / twitter

3. Работники этого книжного магазина полны противоречий

© Ritawho / imgur

«Лучшие вещи в жизни бесплатны. Стоимость — € 16,99».

4. «Я воспринял школьные танцы слишком серьезно»

© mackzegreat / reddit

5.

© mitrofanbelov / twitter

6. Когда в магазине находится именно то, что тебе нужно

© OMW2FYB1994 / reddit

«Заполнитель пустоты».

7. «Фортуна просто надо мной посмеялась»

© ArmedDreams / reddit

«Вероятно, стреляя, вы промазываете в 100 % случаев».

8. Когда хочешь быть наравне с железными конями

© kmb11091 / imgur

9.

© Edinorog_Frenk / twitter

10. Когда в юности ты был круче самого Киану Ривза

© Blortash / reddit

11. Покупаешь в строительном магазине пакет, а там...

© ZELLL / pikabu

12. «Всегда выкладывайся на работе на 100 %»

© Metalloid_Emon / reddit

«Понедельник — 11 %.
Вторник — 24 %.
Среда — 40 %.
Четверг — 23 %.
Пятница — 2 %».

13. Да, своей рекламе нужно соответствовать

© TeeJayJay / imgur

«Аккуратные перевозчики».

14. Когда нашел в магазине фигурку самого себя

© zakh98 / pikabu

15.

© Rifmoon / pikabu, © Haranoor / pikabu

16. «В 1987 году я сделал себе стрижку маллет, чтобы быть похожим на Патрика Суэйзи»

© dukesinatra / reddit

17. «Каждый раз, когда моя жена видит это фото, она хохочет. Мне казалось, я выглядел круто»

© Meowimpersian / reddit

18.

© YasenZabolotniy / twitter

19. Да, производители этих носков все знают без вас

© BobHubert / imgur

«Худший подарок в мире».

20. Вот что значит самому не следовать своим советам

© jordanjay1973 / imgur

«Не ставьте ничего на микроволновку».

А вы легко можете посмеяться над собой?

1135-
2k