20 случаев, когда уровень самоиронии перешел все допустимые пределы

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Как пелось в известной советской песне, «пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой». И правда, умение относиться к себе шутливо — козырь во все времена. Люди, которые могут искренне улыбнуться собственным промахам, способны заразить позитивом всех вокруг.

Мы в AdMe.ru ценим тех, кто не обделен здоровым чувством юмора. А обаятельным героям нашей сегодняшней подборки самоиронии уж точно не занимать.

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3. Работники этого книжного магазина полны противоречий

«Лучшие вещи в жизни бесплатны. Стоимость — € 16,99».

4. «Я воспринял школьные танцы слишком серьезно»

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6. Когда в магазине находится именно то, что тебе нужно

«Заполнитель пустоты».

7. «Фортуна просто надо мной посмеялась»

«Вероятно, стреляя, вы промазываете в 100 % случаев».

8. Когда хочешь быть наравне с железными конями

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10. Когда в юности ты был круче самого Киану Ривза

11. Покупаешь в строительном магазине пакет, а там...

12. «Всегда выкладывайся на работе на 100 %»

«Понедельник — 11 %.

Вторник — 24 %.

Среда — 40 %.

Четверг — 23 %.

Пятница — 2 %».

13. Да, своей рекламе нужно соответствовать

«Аккуратные перевозчики».

14. Когда нашел в магазине фигурку самого себя

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16. «В 1987 году я сделал себе стрижку маллет, чтобы быть похожим на Патрика Суэйзи»

17. «Каждый раз, когда моя жена видит это фото, она хохочет. Мне казалось, я выглядел круто»

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19. Да, производители этих носков все знают без вас

«Худший подарок в мире».

20. Вот что значит самому не следовать своим советам

«Не ставьте ничего на микроволновку».