20 случаев, когда уровень самоиронии перешел все допустимые пределы
Как пелось в известной советской песне, «пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой». И правда, умение относиться к себе шутливо — козырь во все времена. Люди, которые могут искренне улыбнуться собственным промахам, способны заразить позитивом всех вокруг.
Мы в AdMe.ru ценим тех, кто не обделен здоровым чувством юмора. А обаятельным героям нашей сегодняшней подборки самоиронии уж точно не занимать.
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3. Работники этого книжного магазина полны противоречий
«Лучшие вещи в жизни бесплатны. Стоимость — € 16,99».
4. «Я воспринял школьные танцы слишком серьезно»
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6. Когда в магазине находится именно то, что тебе нужно
«Заполнитель пустоты».
7. «Фортуна просто надо мной посмеялась»
«Вероятно, стреляя, вы промазываете в 100 % случаев».
8. Когда хочешь быть наравне с железными конями
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10. Когда в юности ты был круче самого Киану Ривза
11. Покупаешь в строительном магазине пакет, а там...
12. «Всегда выкладывайся на работе на 100 %»
«Понедельник — 11 %.
Вторник — 24 %.
Среда — 40 %.
Четверг — 23 %.
Пятница — 2 %».
13. Да, своей рекламе нужно соответствовать
«Аккуратные перевозчики».
14. Когда нашел в магазине фигурку самого себя
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16. «В 1987 году я сделал себе стрижку маллет, чтобы быть похожим на Патрика Суэйзи»
17. «Каждый раз, когда моя жена видит это фото, она хохочет. Мне казалось, я выглядел круто»
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19. Да, производители этих носков все знают без вас
«Худший подарок в мире».
20. Вот что значит самому не следовать своим советам
«Не ставьте ничего на микроволновку».
А вы легко можете посмеяться над собой?