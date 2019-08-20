20 случаев, когда шеф-повара хотели удивить клиентов подачей блюд, но что-то пошло не так
В наш век необычными блюдами мало кого удивишь, а вот подача еще способна вызывать если не шок, то что-то похожее на него. Однако всему есть мера и некоторые кафе и рестораны теряют чувство реальности, стремясь поразить клиентов в самое сердце. Такой креатив настолько надоел людям, что в мире появилось сообщество «Мы хотим тарелки».
AdMe.ru редко сталкивался, конечно, с шерстяными тарелками или левитирующими пирожными, но если вы видели подобное, покажите нам эти шедевры в комментариях.
Подача хлеба не для слабонервных
Безе на левитирующей подушке
Ну почему так?
Теперь из бутылки можно не только пить, но и есть
«Почему бы и нет», — решили в этом кафе и надели хлеб на бутылку
Куда смотрит санэпидемстанция?
Меховые тарелки, вам не показалось
«Мой салат подали в дуршлаге, поэтому весь уксус просочился прямо через дырочки»
«Это самая ужасная идея в мире. Брокколи наколота на металлическую... конструкцию?»
«Мы положили картофель фри в закрытую миску, чтобы он запарился и стал мокрым»
Горшочек, не вари!
Когда «полтарелки» восприняли буквально
Для тех, кто мечтал поесть с головы статуи
То, что доктор прописал, наверное...
Приятного аппетита
Это не посиделки на работе в обеденный перерыв, а подача супа в крутом ресторане
Для эстетов: глина сено и сыр
Еда на кости животного?
Слава мясного платья от Леди Гага не дает покоя
Яблочный десерт на iPad — иронично
Мы думаем, что в нашем мире есть место креативу, но это немного перебор, или некоторые идеи вам понравились?