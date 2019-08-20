20 случаев, когда шеф-повара хотели удивить клиентов подачей блюд, но что-то пошло не так

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В наш век необычными блюдами мало кого удивишь, а вот подача еще способна вызывать если не шок, то что-то похожее на него. Однако всему есть мера и некоторые кафе и рестораны теряют чувство реальности, стремясь поразить клиентов в самое сердце. Такой креатив настолько надоел людям, что в мире появилось сообщество «Мы хотим тарелки».

AdMe.ru редко сталкивался, конечно, с шерстяными тарелками или левитирующими пирожными, но если вы видели подобное, покажите нам эти шедевры в комментариях.

Подача хлеба не для слабонервных

Безе на левитирующей подушке

Ну почему так?

Теперь из бутылки можно не только пить, но и есть

«Почему бы и нет», — решили в этом кафе и надели хлеб на бутылку

Куда смотрит санэпидемстанция?

Меховые тарелки, вам не показалось

«Мой салат подали в дуршлаге, поэтому весь уксус просочился прямо через дырочки»

«Это самая ужасная идея в мире. Брокколи наколота на металлическую... конструкцию?»

«Мы положили картофель фри в закрытую миску, чтобы он запарился и стал мокрым»

Горшочек, не вари!

Когда «полтарелки» восприняли буквально

Для тех, кто мечтал поесть с головы статуи

То, что доктор прописал, наверное...

Приятного аппетита

Это не посиделки на работе в обеденный перерыв, а подача супа в крутом ресторане

Для эстетов: глина сено и сыр

Еда на кости животного?

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