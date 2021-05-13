20 случаев, когда реальность превзошла все возможные и невозможные ожидания

Всем давно известно, что фортуна — дама переменчивая. Бывает, что она так нужна, что без нее почти никак, а ее и след простыл. А случается и наоборот: живешь себе, никого не трогаешь, как вдруг происходит что-то, после чего только и остается пораженно выдохнуть и подумать, как же тебе сегодня повезло.

Так вышло и с героями нашей сегодняшней подборки. Нежданно-негаданно удача решила приоткрыть им лицо, а они не растерялись и сделали фото. Мы в AdMe.ru порадовались за них и надеемся, что и в вашей повседневности случаются подобные приятные сюрпризы.

«Надевала это платье в последний раз в 2019 году. А сейчас решила примерить его и в шоке от того, какая огромная разница!»

«Думаю, это прекрасно»

«Моя 11-летняя дочка ни с того ни с сего вдруг порадовала меня вот таким завтраком в постель»

«Перед окрашиванием я приготовилась к худшему, но... Реальность превзошла все ожидания!»

«Вышел из своей зоны комфорта и приготовил для всей семьи вот такие куриные бургеры. На удивление они вышли неплохими и понравились домашним и моей девушке»

«Думал, это просто милая стеклянная черепашка. А это оказался настоящий хрусталь Баккара. Вот так поворот!»

Этот киндер оказался приятным сюрпризом

«Остался впечатлен. А самой вкусной частью оказался крем»

«В первый раз в жизни приготовил суши»

Впервые? Ничего себе! А мои первые суши выглядели так, словно я их через блендер пропустил. © glowingherps / Reddit

«Влюбилась в этот цветочный контейнер за $ 3, но каково было мое удивление, когда внутри я обнаружила еще 2 поменьше»

«Большего и ожидать не мог от этой пиццы»

«Второй раз в жизни вышиваю на органзе»

Это оказалось неожиданно круто

«Пришлось продать Nintendo, чтобы заплатить за аренду. А сегодня моя девушка вдруг подарила мне это. Я счастлив!»

Редкая удача

«Я на седьмом небе от счастья! Антикварные брелоки из стерлингового серебра всего за $ 4,99»

«4-летняя дочурка помогала жене собирать мой обед на работу. И вот я открываю сумку, а там...»

«Даже не надеялся, что это может быть урановое стекло, ведь у него нет неоново-зеленого цвета. А потом проверил и остался впечатлен. Это стоило мне всего $ 3»

«Мой парень подстриг меня машинкой для стрижки собак. Признаться, мы остались оба приятно удивлены результатом!»

«Вернулся в офис после праздничных выходных и обнаружил это. Ура, я стал отцом!»