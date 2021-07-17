20+ мохнатых здоровяков, которые до сих пор считают себя маленькими пушистыми комочками

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Когда люди заводят домашних любимцев, они не всегда задумываются о том, каких размеров могут достичь их четвероногие, когда подрастут. Порой хозяева гигантов сталкиваются с некоторыми бытовыми трудностями. Но общение с большими питомцами приносит ничуть не меньше радости, чем с их маленькими собратьями. Разве что носить на руках 12-килограммовую кошку или устроить на коленях громадного сенбернара — задача не из легких.

Мы в AdMe.ru, пожалуй, согласны с мнением некоторых людей о том, что пушистого счастья должно быть много.

«Наш кошак умудряется оккупировать всю тумбочку»

«Хозяйка, ну обрати же на меня внимание!»

«Наш малыш»

«Я вообще-то спал, пока эти 50 кг не плюхнулись на меня»

«Мы не знаем точно, какой породы наша кошечка. Но она весит 12 кг»

С некоторыми четвероногими никакая нянька не нужна

«Это наш пес Финн. Иногда он ведет себя приличнее, чем мои дети»

«Прошу любить и жаловать. Мерлин, пожиратель пауков и любитель пластиковых пакетов»

А вот этому малышу всего 1 годик

«Этот котяра пытается украсть мою девушку»

«Переехали в новое жилище и стали устраиваться на ночевку»

«Нашему Музу полтора года»

«Мне кажется, наша малышка совершенно уверена, что они с кошкой одного размера»

«А мы-то думали, что это белки воруют нашу клубнику»

Этот котяра был совсем не рад фотосессии

«Ой, хозяйка, а где же ты будешь спать?»

«Мой кот Томас ведет себя скорее как собака. Это он с нашими песелями»

«Григгс знает, как устроить беспорядок»

«Кто-то оставил дверь открытой, и наш песель улизнул. Скоро в местную пожарную часть позвонил испуганный прохожий и заявил, что по улицам бродит медведь»

Прошли годы, но его милая мордаха так и не изменилась

«Наш пес свалился с дивана. Его это не смутило, и он продолжил дрыхнуть дальше»

«Это наш Мочи. Люди постоянно меня спрашивают, что это за порода»

«Моему котейке 7 месяцев»

«Наш 4-месячный щеночек. Только что его взвесили: в этом парне больше 27 кг»