20+ мохнатых здоровяков, которые до сих пор считают себя маленькими пушистыми комочками
Когда люди заводят домашних любимцев, они не всегда задумываются о том, каких размеров могут достичь их четвероногие, когда подрастут. Порой хозяева гигантов сталкиваются с некоторыми бытовыми трудностями. Но общение с большими питомцами приносит ничуть не меньше радости, чем с их маленькими собратьями. Разве что носить на руках 12-килограммовую кошку или устроить на коленях громадного сенбернара — задача не из легких.
Мы в AdMe.ru, пожалуй, согласны с мнением некоторых людей о том, что пушистого счастья должно быть много.
«Наш кошак умудряется оккупировать всю тумбочку»
«Хозяйка, ну обрати же на меня внимание!»
«Наш малыш»
«Я вообще-то спал, пока эти 50 кг не плюхнулись на меня»
С некоторыми четвероногими никакая нянька не нужна
«Это наш пес Финн. Иногда он ведет себя приличнее, чем мои дети»
«Прошу любить и жаловать. Мерлин, пожиратель пауков и любитель пластиковых пакетов»
А вот этому малышу всего 1 годик
«Этот котяра пытается украсть мою девушку»
«Переехали в новое жилище и стали устраиваться на ночевку»
«Нашему Музу полтора года»
«Мне кажется, наша малышка совершенно уверена, что они с кошкой одного размера»
«А мы-то думали, что это белки воруют нашу клубнику»
Этот котяра был совсем не рад фотосессии
«Ой, хозяйка, а где же ты будешь спать?»
«Мой кот Томас ведет себя скорее как собака. Это он с нашими песелями»
«Григгс знает, как устроить беспорядок»
«Кто-то оставил дверь открытой, и наш песель улизнул. Скоро в местную пожарную часть позвонил испуганный прохожий и заявил, что по улицам бродит медведь»
Прошли годы, но его милая мордаха так и не изменилась
«Наш пес свалился с дивана. Его это не смутило, и он продолжил дрыхнуть дальше»
«Это наш Мочи. Люди постоянно меня спрашивают, что это за порода»
«Моему котейке 7 месяцев»
«Наш 4-месячный щеночек. Только что его взвесили: в этом парне больше 27 кг»
А вы предпочли бы завести маленького любимца или большого?
Фото на превью quetzalcoatlus84 / Reddit
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