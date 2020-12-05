20 случаев, когда приступ безумного креатива напал на фантазера и родился шедевр
Мы считаем, что людей с излишне специфичными вкусами не бывает. Есть люди с изюминкой и неординарной фантазией, которая временами генерирует сногсшибательные идеи. Гениальные или безумные — смотря с какой стороны посмотреть, ведь на вкус и цвет фломастеры все разные.
Редакция AdMe.ru отыскала на просторах интернета шедевры с чудинкой, которая либо покорит ваше сердце, либо вызовет нервный тик.
«Я сделала самые мягкие на свете брюки»
- Я вижу Винни Пуха. © Lioness006 / Twitter
- Не показывайте это Кристоферу Робину. © EricaJay3000/ Twitter
«У меня есть самый настоящий дверной стопор-пицца из эпоксидной смолы»
Зачем покупать Converse, если их можно нарисовать?
«Звездная ночь» Ван Гога, выложенная скрепками на бумаге. Необычная фантастическая вариация
«Такая вот лампа в моем гостиничном номере»
Интересно, что же хотел сказать этим творением его создатель?
«Мы провели в пути 2 часа, чтобы сделать эту фотку. Оно того стоило»
В мебельном магазине продается раковина с выдвижным ящиком, который огибает трубы. Это, конечно, гениально, но как изготовители вообще до этого додумались?
«Эту банку с боксерами я нашел в местном сувенирном магазине»
«Мы потратили почти 10 м ткани, чтобы провести этот косплей!»
«В торговом центре мне попалась статуэтка собаки, которая занимается йогой»
«Наконец-то я нашла топ, который прикрывает плечи»
«Наткнулся в Денвере на статую медведя. Да, он заглядывает в окна здания»
«Приехав в Москву, мы с мужем зашли в кафешку и заказали оливье. Нам принесли вот это»
«Мой друг недавно купил 3D-принтер и стал печатать на нем лапки тираннозавра, чтобы надевать их на куриц, которых он разводит»
На резьбу и шлифовку мини-версии Гомера ушло 5 часов. У мастера, сотворившего этот шедевр, золотые руки и стальные нервы
«Я разобрал свой старый телефон и вставил его в рамочку»
«Только что закончил делать на заказ кольца из доски для скейтборда»
Специально для тех, кто боится испортить прическу. Эта шапка слишком крута, чтобы не носить ее зимой
«Мы с парнем вегетарианцы. Его мама приготовила нам клубнику, покрытую шоколадом в виде индейки»
А с какими проявлениями народного или маркетингового креатива вам доводилось встречаться?
Фото на превью TeannaaLW / Twitter