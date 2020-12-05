20 случаев, когда приступ безумного креатива напал на фантазера и родился шедевр

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Мы считаем, что людей с излишне специфичными вкусами не бывает. Есть люди с изюминкой и неординарной фантазией, которая временами генерирует сногсшибательные идеи. Гениальные или безумные — смотря с какой стороны посмотреть, ведь на вкус и цвет фломастеры все разные.

Редакция AdMe.ru отыскала на просторах интернета шедевры с чудинкой, которая либо покорит ваше сердце, либо вызовет нервный тик.

«Я сделала самые мягкие на свете брюки»

«У меня есть самый настоящий дверной стопор-пицца из эпоксидной смолы»

Зачем покупать Converse, если их можно нарисовать?

«Звездная ночь» Ван Гога, выложенная скрепками на бумаге. Необычная фантастическая вариация

«Такая вот лампа в моем гостиничном номере»

Интересно, что же хотел сказать этим творением его создатель?

«Мы провели в пути 2 часа, чтобы сделать эту фотку. Оно того стоило»

В мебельном магазине продается раковина с выдвижным ящиком, который огибает трубы. Это, конечно, гениально, но как изготовители вообще до этого додумались?

«Эту банку с боксерами я нашел в местном сувенирном магазине»

«Мы потратили почти 10 м ткани, чтобы провести этот косплей!»

«В торговом центре мне попалась статуэтка собаки, которая занимается йогой»

«Наконец-то я нашла топ, который прикрывает плечи»

«Наткнулся в Денвере на статую медведя. Да, он заглядывает в окна здания»

«Приехав в Москву, мы с мужем зашли в кафешку и заказали оливье. Нам принесли вот это»

«Мой друг недавно купил 3D-принтер и стал печатать на нем лапки тираннозавра, чтобы надевать их на куриц, которых он разводит»

На резьбу и шлифовку мини-версии Гомера ушло 5 часов. У мастера, сотворившего этот шедевр, золотые руки и стальные нервы

«Я разобрал свой старый телефон и вставил его в рамочку»

«Только что закончил делать на заказ кольца из доски для скейтборда»

Специально для тех, кто боится испортить прическу. Эта шапка слишком крута, чтобы не носить ее зимой

«Мы с парнем вегетарианцы. Его мама приготовила нам клубнику, покрытую шоколадом в виде индейки»