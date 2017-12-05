Пользователи поделились фото, созданными в приложениях, и их очень сложно развидеть

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Наши смартфоны как огромный развлекательный комплекс. Кроме игр не дать себе заскучать можно с помощью всевозможных приложений. Особенно популярны различные фоторедакторы, которые меняют наш возраст, пол, позволяют «обменяться» лицами с другими людьми, накладывают макияж и многое другое. AdMe.ru собрал самые клевые снимки, над которыми поколдовали приложения. Любопытно посмотреть, как бы мы выглядели, если бы все было по-другому.

1. Дакфейс

2. «Сделал кота 60-летним стариком»

3. «Друг поменял лицо моего парня на китайскую статую. Вышло в тысячу раз лучше, чем мы ожидали»

4. Зачетная татуировка

5. «Брат поменял нас с собакой местами. Я выгляжу счастливым»

6. «Попробовала приложение по мейкапу на сыне, и он превратился в сильную независимую женщину»

7. «Пожалуй, мой самый жуткий обмен лицами»

8. Усы и бороду поделили поровну

9. Кукольное личико

10. «„Состарил“ свой завтрак с помощью приложения»

11. Идеальный обмен лицами

12. Странные парни

13. Теперь этот кот хипстер

14. Видимо, сын будет вылитый папа

15. Сердцеедка

16. Так родилось новое произведение искусства

17. «Поменял местами котов»

18. «Опробовал приложение по макияжу на 7-месячном сыне»

19. «Сестра прибавила коту килограммов»

20. Приложение сработало блестяще