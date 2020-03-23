20+ случаев, когда поход к стоматологу принял очень неожиданный поворот
До того, как попадешь в кресло стоматолога, чего только не нафантазируешь: все фильмы ужасов и триллеры складываются в один калейдоскоп кошмаров, в центре которого — громко жужжащая бормашина и злобный врач, который спит и видит, как бы сделать нам больно. И вот, уже сидя в кресле, когда вся жизнь проносится перед глазами, а больно так и не становится, начинаешь понимать, что пора бы забыть о предрассудках и приходить сюда почаще — хотя бы для того, чтобы запастись парочкой новых забавных историй.
Мы в AdMe.ru почти не боимся ходить к зубному, но для храбрости прочитали рассказы тех храбрецов, кто все же решился на поход к стоматологу.
- Пришел к стоматологу. Женщина-врач ворковала очень заботливым голосом, как с ребенком:
— Садитесь в креслице, вот голову на подушечку, правильно, да, подбородочек наклоните... Процедурка у нас неприятная, но необходимая. Сейчас включим аппаратик, он будет жужжать, не бойтесь. Водичка изо рта будет по специальной трубочке уходить, но если захотите сплюнуть — вот слева плевашечка. Ну что, начинаем? Тогда я музычку поставлю, хорошо?
И включила Rammstein. © PivBear / Pikabu
- Была у стоматолога — удалили нерв, запломбировали канал. А я чуть не плачу.
— Больно? Мы же с анестезией тебе делали.
— Нет, просто... Зачем вы удалили нерв? В наше неспокойное время у меня их и так мало.
Посмеялись вместе. © Kir_Lugaru / Twitter
- Помню, мне удаляли зубы мудрости, ну и дали «веселящий газ». Короче, он действительно заставил меня смеяться. Я также пытался подпевать всем песням по радио — с широко открытым ртом, полным инструментов. © unknown author / Reddit
- Иду от стоматолога. Вырвал мне зуб мудрости. Удалял долго. Настрадалась я, короче. Ни язык, ни губы не двигаются. Навстречу двое. Спрашивают:
— Не подскажете, сколько времени?
Растерялась чего-то. Мычу, показываю рукой на рот и беспомощно пускаю пузыри. Они кивают с пониманием:
— Глухая.
Чтобы доказать, что я не глухая, закатываю рукав и показываю им циферблат часов. Они вежливо благодарят, проходят мимо.
— Немая. © login380 / Pikabu
- Раньше всегда удивлялась, когда говорили, что засыпают в кресле у стоматолога. После того как стала матерью двоих детей, знаю, что там можно не просто спать, но и сны видеть. © «Подслушано» / Twitter
- Я всегда любил ходить к стоматологу. Да, конечно, скобки, лечение и удаление зубов — это не очень-то весело. Зато чистка для удаления налета — как спа-день для моих зубов и десен! © dreamingofjellyfish / Reddit
- Была у стоматолога. Пока врач лечил зуб, шутил, байки травил, смешил, в конце спросил про семью, детей, делал комплименты. Приятный дядька такой. Прихожу снова к нему на прием через год. Сижу в коридоре, он мимо меня ходит, не здоровается, в кресло к нему села, рот открыла, он глянул на мои зубы, и тут же: «О, это ты! Привет! Как дела? Как сын?» Я в шоке, он по зубам клиентов узнает. © «Подслушано» / vk
- Мой детский стоматолог задавал один и тот же вопрос каждый раз, когда я его посещал. «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» Я отвечал, что архитектором. А он отвечал, что его брат был архитектором. Этот диалог происходил каждый раз в течение многих лет, пока я не начал отвечать по-другому. © Cirose / Reddit
- Однажды утром слышу, как 68-летняя мама что-то бурчит и возмущается.
— Представляешь? У меня пломба выпала! Из чего они их делают? Бракоделы!
А я что-то не припомню, чтобы мама ходила к стоматологу. Вроде у нее все окей там. Пару лет так точно не ходила...
— А где тебе ее поставили и когда?
— Да еще в школе. © Lenchbina / Pikabu
- Сегодня сижу с утра в очереди к стоматологу. Передо мной зашел мальчуган лет 8 с мамой. Из-за двери стали доноситься такие крики:
— Не надо, нет, я вас умоляю! Не надо, побойтесь бога! Я вас на коленях заклинаю, не надо!
Через полчаса малой весь в слезах вышел с мамой, и они исчезли в толпе пациентов. И да, рясы на нем не было. © goodmix / Pikabu
«Почему люди боятся ходить к стоматологу».
- После стоматолога пришлось посетить магазин бытовой техники. Зуб был сложный, «Ультракаин» взялся на совесть, челюсть справа не чувствовала абсолютно.
Ходим с супругом по рядам стиральных машин, я заинтересованно мычу и киваю на понравившиеся мне модели. Язык не слушается — пытаюсь жестикулировать, с обвисшего и онемевшего уголка рта предательски пузырит слюна.
Слышу за спиной диалог девушек-консультантов:
— Ты видела? Даже на таких женятся!
— На фиг диету! © Yanina13 / Pikabu
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Вышла от стоматолога. Заморозка такая крепкая, что лица не чувствую. Спустилась в метро, напротив сел симпатичный парень. Смотрит, улыбается. Ну и я ему. Радуюсь. Через 3 остановки садится рядом, протягивает салфетку, говорит: «Девушка, у вас слюни уже до воротника дотекли» — и выходит. © «Подслушано» / vk
- Лечу зубы. По плану лечения надо записаться к одному врачу 2 раза с перерывом в 2 дня. Звоню 1-го июля:
— Запишите меня к Ольге Петровне на пятницу, 10 утра, на следующей неделе.
-В пятницу не получится.
— Ладно, давайте через неделю или 2.
— Нет, там тоже в пятницу никак.
Таким образом доходим до конца сентября. В конце концов не без раздражения спрашиваю:
— Что, 10 утра пятницы — такое популярное время, что ли, понять не могу?
И спокойный ответ:
— Нет, просто Ольга Петровна в пятницу с 14 часов. © lunaaprelia / Pikabu
«Селфи у стоматолога. Хотела сфоткать себя, врач предложил вдвоем».
- Было дело в кабинете у стоматолога, бабуля-врач — «божий одуванчик». Светлая, приятная на вид женщина. И тут, чтобы вы понимали, ей звонят, а на рингтоне — «Ты пчела, я пчеловод». Ну вы поняли. Кто бы мог подумать! © «Палата № 6» / vk
- Каждый раз мой стоматолог весело шутит: «Ну что, удалять будем все или только верхние?» Приходится выбирать только верхние. © Askezza / Twitter
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Сел в стоматологическое кресло. Врач поставила поднос с инструментами и нажала на кнопку, которая отвечает за то, чтобы кресло наклонилось назад. Внезапно кресло издает странный звук и продолжает наклоняться. Врач жмет на кнопку «стоп», уже вдавила ее до упора, но ничего не происходит — его заклинило. Она сказала мне не двигаться и оставаться на месте и выбежала из комнаты. Честно говоря, мне было трудно оставаться на месте, потому что я скатывался назад, но и встать уже не мог. Я схватился за подлокотники и сумел удержаться в почти перевернутом положении. Короче, только усилиями 3 человек меня удалось безопасно спустить с этого кресла. © Eddie Vallee / Quora
«Примерно так образуется кариес».
- Не то чтобы странно, но весело. Я у стоматолога, рот открыт, бормашина, он напевает песенку, задает разные вопросы и периодически спрашивает: «Ну что молчишь?» © Amelina_O / Twitter
- Стоматолог рассказал. Один пациент постоянно опаздывал на прием. И вот он как-то звонит в очередной раз:
— Я немного не успеваю, опоздаю минут на 15. Ничего страшного?
— Да ничего, конечно. Просто обезболивающее колоть не будем — и тогда все успеем.
Пациент приехал на 3 минуты раньше. © Yuriy8 / Pikabu
- Работаю дантистом. Иногда после лечения, а особенно после удаления, так и тянет сказать:
— Ну спасибо, что пришел. Я не смог бы сделать это без тебя! © kghyr8/ Reddit
А с вами случались забавные случаи в кресле у стоматолога?
Фото на превью Подслушано / vk