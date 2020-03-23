20+ случаев, когда поход к стоматологу принял очень неожиданный поворот

Сел в стоматологическое кресло. Врач поставила поднос с инструментами и нажала на кнопку, которая отвечает за то, чтобы кресло наклонилось назад. Внезапно кресло издает странный звук и продолжает наклоняться. Врач жмет на кнопку «стоп», уже вдавила ее до упора, но ничего не происходит — его заклинило. Она сказала мне не двигаться и оставаться на месте и выбежала из комнаты. Честно говоря, мне было трудно оставаться на месте, потому что я скатывался назад, но и встать уже не мог. Я схватился за подлокотники и сумел удержаться в почти перевернутом положении. Короче, только усилиями 3 человек меня удалось безопасно спустить с этого кресла. © Eddie Vallee / Quora