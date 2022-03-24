20 случаев, когда о потребителе позаботились, как о любимом котике

Иногда кажется, что некоторые производители и дизайнеры думают о чем угодно, только не о комфорте людей, для которых их товары предназначены. Поэтому бывает вдвойне приятно, когда вещь сделана не только качественно, но и с маленькими особенностями, созданными с искренней заботой о будущих владельцах. Это может быть небольшой подарок, дополнительная функция или просто записка, выражающая внимание и симпатию.

Мы в AdMe.ru думаем, что такие компании заслуживают не только похвал, но и отдельной премии.

Внутри коробки с ножом лежал пластырь

Думаю, к хорошему ножу должен прилагаться жгут. © TheBrain85 / Reddit

«У нас киви маркируются таким образом. Мне очень нравится. Никакого пластика и мусора»

«На моих часах раздвигаются стрелки, чтобы был виден экран. Кроме времени они показывают еще и сердечный ритм»

«Обнаружил такое послание на дне кофейной пачки. Очень мило»

«Ты, должно быть, устал. Дружок, ты открываешь пачку с другой стороны».

Эта система показывает, как обращались с посылкой

«Голубые бусинки в стрелке показывают, был ли контейнер перевернут и правильно ли осуществляли перевозку».

Маленькие черные точки на открытке — это семена полевых цветов. Так что бумагу можно посадить в горшок или на грядку, и через 1–3 недели появятся ростки

Часть банки сделали прозрачной, чтобы покупатели смогли увидеть, как выглядят фрукты внутри

В приемной у доктора в каждое кресло встроена розетка

В дверь общественного туалета врезана еще одна, маленькая, специально для детей

«Увидел эту сушилку для зонтиков в офисном здании»

«Экологически чистая сушилка для зонтиков. Больше никакого мусора и пластика».

«Купил капли для ушей. На дне коробки была надпись для тех людей, которые открывают ее не с той стороны»

«Открываете коробку с этой стороны? Ну ладно. Дело ваше».

Инструкции по уходу за одеждой на этой упаковке включают призыв отдать ее своей маме

«Берегите одежду Обращайтесь в прачечную Не используйте отбеливатель Поаккуратнее с утюгом Отдайте ее своей маме».

В упаковке с чайным пакетиком обнаружилось вдохновляющее послание

«Только вы сами определяете границы своих возможностей».

Эта компания продает удлинители в намотке, поэтому на проводе не появляется искривлений и заломов

«К моему тостеру прилагалась инструкция по поджариванию хлеба»

С помощью этой машинки проще выдавливать соус из тюбика

«К моему проводу прилагались эти наклейки»

Так местная пиццерия дает знания по математике

«Площадь круга можно вычислить, умножив число пи на радиус круга в квадрате.

Значит, одна пицца с диаметром в 50 см будет равна 4 пиццам с диаметром в 25 см».

«Мой банк прислал в подарок на день рождения шоколадку»

Бутылку с острым соусом украшает вязаная шапка