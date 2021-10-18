20+ случаев, когда люди просто ослышались, а фантазия уже разгулялась на полную катушку

Устная речь порой звучит настолько неразборчиво, что понять с первого раза, о чем говорит или поет человек, просто невозможно. Случаи, когда люди что-то не расслышали, а их фантазия сотворила шедевр, довольно часто происходят как при непосредственном общении, так и при прослушивании хитов любимых исполнителей.