20+ случаев, когда люди просто ослышались, а фантазия уже разгулялась на полную катушку
Устная речь порой звучит настолько неразборчиво, что понять с первого раза, о чем говорит или поет человек, просто невозможно. Случаи, когда люди что-то не расслышали, а их фантазия сотворила шедевр, довольно часто происходят как при непосредственном общении, так и при прослушивании хитов любимых исполнителей.
Мы в AdMe.ru любим курьезные истории, поэтому с интересом почитали откровения пользователей сети, которые столкнулись с ослышками и запомнили это на всю жизнь.
- Зашел в банк курс доллара узнать. Достаю телефон, фотографирую, чтобы не запоминать, и собираюсь уходить. Тут меня охранник останавливает, вежливо задает вопрос: «Что фотографируете, молодой человек?» Я ему быстро отвечаю: «Да я ваш курс сфоткал». На скорости, видимо, с моей речью произошел казус, так как из-за стола поднялась одна из работниц кассы и сказала мне, чтобы я больше их кур не фоткал! Я извинился, показал ей снимок и ушел. © iKutuzov / Pikabu
- В детсаду мы к утреннику репетировали песню, где были слова «Наша Родина сильна, охраняет мир она». Мне послышалось «охраняет маринад». В результате почти все дети стали повторять за мной. Так и спели. А воспитатели и родители ничего не заметили! © Aleksandra Miyamoto / Facebook
- От женщины на улице отбегает маленький сын лет 5. Она ему кричит на всю улицу: «Место! Место!» Мальчик голову повесил, но покорно подошел. Вот это, думаю, «счастливое» детство у кого-то. И тут она ему говорит: «Больше не убегай, Нестор». © flyheart.ann / Pikabu
- Дело было лет 30 назад. Жили в деревне. Совхоз предлагал гектары кормовой свеклы обрабатывать, за это потом давали корм для скотины. А у нас хозяйство, 2 коровы. Так вот, взялись мы за это дело: мама, я и мой старший брат. Мама 2 ряда проходит и оказывается впереди, а мы проходим по 1 ряду и плетемся позади. Она нам кричит: «Что же вы такие медленные?» А я ей в ответ: «У тебя ж опыта больше!» А она мне грозится: «Я вот тебе задам!» Спрашиваю: «За что? Я же тебе комплимент сделала». А мама просто услышала «У тебя попа-то больше». С тех пор, если речь заходит об опыте, мы смеемся и повторяем, у кого что больше. © Katerina Atli Rakitskaya / Facebook
- Муж подпевал Трофиму: «А ты стоишь на берегу в синем платье, и даже зажа не могу пожелать я». Уточнила, что такое «заж», которого даже пожелать нельзя. Ответил, что еда какая-то. Поржали. Теперь поет правильно: «Пейзажа краше не могу пожелать я». © Тати / Яндекс.Дзен
- Заболел ребенок у подруги, пошли в поликлинику. Врач дает назначение и говорит: «Купите антибиотик, будете принимать 70 дней». Подруга в шоке смотрит на врача, в голове крутится: «Что же это за болезнь такая страшная, что так долго пить лекарства?» Сразу дурные мысли полезли, из глаз брызнули слезы: испугалась за дитя. Врач стоит и понять не может, что случилось. Стал расспрашивать. Выяснилось, что он сказал «7–10 дней» пить лекарство. © nad.K / Pikabu
- Живу в другой стране, была в России у подруги в гостях. Заболела голова. Пожаловалась подруге, а она говорит: «Нож поесть». Я думаю: «Что это? Новое альтернативное лечение? Типа приложить холодное?» Спрашиваю ее: «Типа полизать?» А у нее шары на лоб: «Зачем лизать? Можно целиком глотать». Я, в свою очередь, с круглыми глазами спрашиваю: «Как? Нож? Целиком?» А потом выясняется, что она мне сказала «нош-па есть». В общем, до сих пор смеемся. © Busch Ahmadsha Ahmadsha Busch / Facebook
- Песня Дмитрия Маликова «Love Story». Там такие слова: «Но бывает слишком много даже рая. Ты уходишь, мое сердце разбивая». Всегда слышалось «много дожирая». Когда первый раз услышали с мужем эту песню, долго ржали. Думали: «Ну ничего себе любовная история! Пришла какая-то баба, обожрала мужика и смоталась, разбив сердце». © МонаЛиза / Яндекс.Дзен
- В детстве казалось, что Шевчук поет: «Что такое осень? Это лето». Думала: «Он глупый, что ли? Осень — это осень». © Подслушано / VK
- А я маленькая у мамы спрашивала, что такое «ге». Мама была в недоумении. Я говорила, уже чуть не плача: «Ну ге! Ге нечистой красоты». Это я так услышала в романсе Глинки «Я помню чудное мгновенье». © kakyr / AdMe
- Давно, в детстве, была в гостях у подружки. Говорю: «Что-то у меня во рту вкус такой... как со сна». После сна иногда изо рта пахнет не очень приятно: бактерии скапливаются. А она долго не могла въехать: «Хвойный, что ли?» Ей послышалось «сосна». © Ленка / AdMe
- Мы отдыхали в Турции. Фотограф в отеле заприметил нашего сына: светлые волосы, сидит в коляске, милый и добрый ребенок (10 месяцев). Несколько дней подряд с нами разговаривал. Спросил в самом начале, как зовут сына. «Коля», — ответила я. А он так странно на меня посмотрел. «Ну да ладно», — подумала я. Когда нам надо было уезжать, он снова подошел к нам и тихо так меня спросил: «А почему вы сына Олей назвали? Это же женское имя». В общем, говорите четче, товарищи. © YuliyaB777 / Pikabu
- Сидим на вокзале, ждем свой транспорт. Невдалеке стоит автобус. Говорю племяннику: «Вон автобус на Баку». Смотрю, а моего сорванца нет. Прибегает минут через 10–15 с выпученными глазами, мол, ты, тетка, сошла с ума: «Я весь автовокзал исследовал. Где твой автобус на боку?» Я взяла его за руку и показала искомый объект. Ребенок был разгневан. © Люда Малышева / Facebook
- Когда в детстве кувыркалась, мама говорила, что, если не прекращу, у меня будет «заворотки шок». Я не понимала, почему у меня должен быть шок от кувырканий, весело же было! © as__travars / Twitter
- Когда я была мелкая, в песне Белоусова вместо «девочка моя синеглазая» пела «девочка моя семиглазая». Рада была за девочку, что ее, такую страшную, хоть кто-то полюбил. А еще вместо «главное, ребята, сердцем не стареть» я почему-то пела «главное, ребята, сердцем не сгореть». Потом еще в песне «Ой, цветет калина...» вместо «не могу открыться, слов я не найду» подпевала «не могу отрыться, словно не дойду». В общем, детство было золотое и с богатой фантазией. © АНЮКА АНЮКИЧНА / Яндекс.Дзен
- Я в детстве, когда слушала песню «Паромщик» в исполнении Аллы Пугачевой, была уверена, что она в припеве поет: «То берег левый у жены, то берег правый». А на самом деле: «То берег левый нужен им, то берег правый». Так что он туда-сюда ездил, оказывается, не по личным причинам, а людям помогал. © unknown_author / Яндекс.Дзен
- Лет в 13 ехала домой, в маршрутке играла какая-то новая песня. Я на тот момент фанатела от рок-музыки и к попсе относилась предвзято, в связи с чем меня крайне возмутил текст звучавшей песни. Еду и думаю, мол, совсем у попсовых авторов совести нет: набор слов в рифму — это еще не песня! «Танцуем диско, редиска» — это вообще нормально? Приехала домой, пожаловалась маме, а та сквозь смех говорит: «Танцуй индийское диско». В этот момент почувствовала себя глупой. © люблю макарончики / AdMe
- Я сейчас беременна вторым. Пришла на первое УЗИ, врач смотрит, спрашивает о предыдущей беременности: «А у кого рожали?» Говорю: «Не знаю». Он смотрит, как на глупенькую, и такой: «Не знаете, кого родили?» Доктор просто хотел уточнить пол старшего, но я слышу то, что хочу. © Akhm / Pikabu
- Лежу в предоперационной, анестезиолог спрашивает: «Родные есть?» Я в недоумении отвечаю: «Сын и муж». Врач уже многоопытный, переспрашивает: «Рост и вес?» Провалиться хотелось. © Анна Сечкарева / Facebook
- Верка Сердючка пела: «У меня „Киевстар“, у него „Юэмси“». А я же не знала, что есть такие операторы сотовой связи. И спросила у коллеги при очередном прослушивании песни: «У нее киста, а у него что за болезнь?» © Ольга / Яндекс.Дзен
- Сослуживец рассказывал. Пошли они в магазин с подругой. Она ему и говорит: «Игорь, иди в бакалею, возьми кофе „Зорро“, а я за хлебом». Вот он пристал к продавцу: «Дайте мне кофе „Зорро“!» «Мужчина, нет такого», — отвечает продавец. «Нет, мне сказали „Зорро“. Дайте!» Вовремя подошла подруга, говорит: «Игорь, отстань от продавца. Нам кофе в зернах, пожалуйста». © ***HoBata / Pikabu
А вам когда-нибудь слышалось не то, что говорилось или пелось на самом деле?
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