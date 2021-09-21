20+ случаев, когда люди заметили такие совпадения, что нарочно и не придумаешь

Порой в жизни случаются такие совпадения, которые кажутся абсолютно невозможными. Ну или как минимум крайне маловероятными. Например, одному герою нашей статьи на татуировку в виде стрекозы села настоящая стрекоза. Другой случайно наткнулся в интернете на фотографию кота, в точности повторяющего позу его домашнего животного. А кому-то просто попался такой же номерок, как на рекламном объявлении.

Мы в AdMe.ru считаем, что такие моменты обязательно нужно документировать, а потом показывать полученные фотографии всему миру.

1. «Моя мама встретила человека с такой же татуировкой, как у нее (только зеркальной). Еще и в том же месте»

«Если что, это племенной дракон. Думаю, что-то вроде японского дракона. Мама сделала это тату примерно 25 лет назад, так что оно довольно расплывчатое».

2. «В магазине наткнулась на эту картину, и она мне показалась очень знакомой»

3. «Мне в наследство достались бабушкины швейные принадлежности. Перебирая их, я поняла, что недавно купила точно такие же пуговицы, какие она купила для меня более 35 лет назад»

4. Цикада и стрекоза сели на татуировки со своим изображением

5. «Вернулся к своему велосипеду (слева) и обнаружил, что кто-то оставил рядом точно такой же велик. Еще и с таким же замком»

6. Идеальный момент

7. Тут совпало количество пройденных шагов

8. «Мне попался такой же номерок, как на рекламном постере»

9. «Через 2 года после покупки этого ковра мы нашли такую подушку»

10. «Моя жена и дочь в один и тот же день в двух разных городах нашли одинаковые иностранные монеты (это монеты из ОАЭ, а мы живем в Техасе)»

11. «Мы с мужем случайно заказали друг другу одно и то же рождественское украшение в одном и том же интернет-магазине. Причем мы не знали об этом, пока нам их не доставили»

12. «Этот прицеп был припаркован возле моего дома»

13. «У меня есть точно такая же тарелка, как в рекламном буклете»

14. «Пятно на голове нашей кошки идеально совпало с краем телевизора»

15. «Мы с соседом по квартире в один и тот же день по пути домой сделали одинаковые фото»

16. «Мы с папой подарили друг другу на Рождество одинаковые настольные игры»

17. Сиамские близнецы

18. «Моя жена выбрала мороженое точно такого же цвета, как ее ногти»

19. Эти носки идеально совпали с ковром

20. «Впервые за 5 лет встретил лучшего друга, и мы оказались в одинаковых кроссовках»

21. «У моей жены и двух наших соседей идентичные машины»

22. «Цвет этой бенгальской свечи полностью совпадает с моей толстовкой»

23. Случайно разрезанная упаковка идеально совпала по рисунку

24. «Листала фотографии кошек на фейсбуке и увидела это фото»