20+ случаев, когда люди заметили такие совпадения, что нарочно и не придумаешь
Порой в жизни случаются такие совпадения, которые кажутся абсолютно невозможными. Ну или как минимум крайне маловероятными. Например, одному герою нашей статьи на татуировку в виде стрекозы села настоящая стрекоза. Другой случайно наткнулся в интернете на фотографию кота, в точности повторяющего позу его домашнего животного. А кому-то просто попался такой же номерок, как на рекламном объявлении.
Мы в AdMe.ru считаем, что такие моменты обязательно нужно документировать, а потом показывать полученные фотографии всему миру.
1. «Моя мама встретила человека с такой же татуировкой, как у нее (только зеркальной). Еще и в том же месте»
«Если что, это племенной дракон. Думаю, что-то вроде японского дракона. Мама сделала это тату примерно 25 лет назад, так что оно довольно расплывчатое».
2. «В магазине наткнулась на эту картину, и она мне показалась очень знакомой»
3. «Мне в наследство достались бабушкины швейные принадлежности. Перебирая их, я поняла, что недавно купила точно такие же пуговицы, какие она купила для меня более 35 лет назад»
4. Цикада и стрекоза сели на татуировки со своим изображением
5. «Вернулся к своему велосипеду (слева) и обнаружил, что кто-то оставил рядом точно такой же велик. Еще и с таким же замком»
6. Идеальный момент
7. Тут совпало количество пройденных шагов
8. «Мне попался такой же номерок, как на рекламном постере»
9. «Через 2 года после покупки этого ковра мы нашли такую подушку»
10. «Моя жена и дочь в один и тот же день в двух разных городах нашли одинаковые иностранные монеты (это монеты из ОАЭ, а мы живем в Техасе)»
11. «Мы с мужем случайно заказали друг другу одно и то же рождественское украшение в одном и том же интернет-магазине. Причем мы не знали об этом, пока нам их не доставили»
12. «Этот прицеп был припаркован возле моего дома»
13. «У меня есть точно такая же тарелка, как в рекламном буклете»
14. «Пятно на голове нашей кошки идеально совпало с краем телевизора»
15. «Мы с соседом по квартире в один и тот же день по пути домой сделали одинаковые фото»
16. «Мы с папой подарили друг другу на Рождество одинаковые настольные игры»
17. Сиамские близнецы
18. «Моя жена выбрала мороженое точно такого же цвета, как ее ногти»
19. Эти носки идеально совпали с ковром
20. «Впервые за 5 лет встретил лучшего друга, и мы оказались в одинаковых кроссовках»
21. «У моей жены и двух наших соседей идентичные машины»
22. «Цвет этой бенгальской свечи полностью совпадает с моей толстовкой»
23. Случайно разрезанная упаковка идеально совпала по рисунку
24. «Листала фотографии кошек на фейсбуке и увидела это фото»
А с вами случались подобные совпадения? Расскажите нам о них.
Фото на превью snakeiscranky / Reddit
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