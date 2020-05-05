20 случаев, когда люди выжали максимум из своих любимых вещей

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Признавайтесь, а у вас есть вещи, которым, кажется, уже лет 100, а они все равно остаются вашими любимыми? У героев нашей статьи такие нашлись, и они решили не только вспомнить, как те выглядели, когда были новыми, но и заодно посмотреть, насколько сильно время их изменило.

AdMe.ru покажет вам фотографии, подтверждающие, как незаметно время меняет все, к чему успевает прикоснуться. И обязательно досмотрите до конца: там вас будет ждать бонус.

«Я носил свое обручальное кольцо 33 года, а вот жена — только 1, потому что потом оно стало ей мало. Мое, как вы понимаете, внизу»

«Седло моего велосипеда, на котором я проехал 50 000 км. Оно очень удобное и своим жутким видом отлично защищает велик от кражи»

«Термос Stanley, который я использую каждый день вот уже почти 50 лет. Купил и приятелю такой же»

«Я маляр на стройке, и вот как выглядят мои кроссовки после года использования»

«Когтеточку слева мы купили 14 лет назад. За это время мы успели пожениться, родить детей, завести новых кошек и 3 раза переехать. Это лучшая вещь, я вам говорю»

«Кепка моего отца, которой уже 30 лет, и новая»

«Зонту слева 9 лет, и он действительно был хорош. Однажды он попал в переднее колесо моего велосипеда, оно сломалось, я повредил ногу, а на зонтике только чуть-чуть порвалась ткань»

«Спустя 16 лет можно точно сказать, какую ручку нашего шкафа мы трогаем чаще всего»

«Наконец-то купил себе новые ролики»

«Новая лопата и та, которой пользовались 5 лет. С ее помощью мы посадили сотни тысяч деревьев»

«Разница между новым кольцом и тем, которое моей девушке подарила ее тетя 8 лет назад»

Игрушке слева 26 лет. Со временем она немного вытянулась от обнимашек

«Вот во что превратилась новая когтеточка, которую мой кот нещадно обдирал 5 месяцев»

«Увидел эти тарелки в секонд-хенде. Думаю, их бывший владелец предпочитал пользоваться только одной из них»

«Ремень слева мой дедушка носил более 20 лет, а тот, что справа, мой сосед купил сегодня на барахолке»

«Вот как год назад выглядела любимая игрушка моей собаки»

«Топорику слева уже 45 лет. Сначала им пользовался мой дед, а теперь папа»

Владелец сказал, что этот стол для разделки мяса принадлежал еще его прапрадедам и раньше был на 15 см выше

«Вот как выглядит мой 10-летний паспорт по сравнению с новым»

«Моя жена наконец-то заменила ботинки, которые носила в течение 17 лет. На точно такие же»

Бонус: «Ему уже 10 месяцев, но для меня он все еще котенок»

Мы уверены, что у наших читателей тоже есть вещи с историей. Расскажите нам о них и, конечно, покажите.