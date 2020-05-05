20 случаев, когда люди выжали максимум из своих любимых вещей
Признавайтесь, а у вас есть вещи, которым, кажется, уже лет 100, а они все равно остаются вашими любимыми? У героев нашей статьи такие нашлись, и они решили не только вспомнить, как те выглядели, когда были новыми, но и заодно посмотреть, насколько сильно время их изменило.
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«Я носил свое обручальное кольцо 33 года, а вот жена — только 1, потому что потом оно стало ей мало. Мое, как вы понимаете, внизу»
«Седло моего велосипеда, на котором я проехал 50 000 км. Оно очень удобное и своим жутким видом отлично защищает велик от кражи»
«Термос Stanley, который я использую каждый день вот уже почти 50 лет. Купил и приятелю такой же»
«Я маляр на стройке, и вот как выглядят мои кроссовки после года использования»
«Когтеточку слева мы купили 14 лет назад. За это время мы успели пожениться, родить детей, завести новых кошек и 3 раза переехать. Это лучшая вещь, я вам говорю»
«Кепка моего отца, которой уже 30 лет, и новая»
«Зонту слева 9 лет, и он действительно был хорош. Однажды он попал в переднее колесо моего велосипеда, оно сломалось, я повредил ногу, а на зонтике только чуть-чуть порвалась ткань»
«Спустя 16 лет можно точно сказать, какую ручку нашего шкафа мы трогаем чаще всего»
«Наконец-то купил себе новые ролики»
«Новая лопата и та, которой пользовались 5 лет. С ее помощью мы посадили сотни тысяч деревьев»
«Разница между новым кольцом и тем, которое моей девушке подарила ее тетя 8 лет назад»
Игрушке слева 26 лет. Со временем она немного вытянулась от обнимашек
«Вот во что превратилась новая когтеточка, которую мой кот нещадно обдирал 5 месяцев»
«Увидел эти тарелки в секонд-хенде. Думаю, их бывший владелец предпочитал пользоваться только одной из них»
«Ремень слева мой дедушка носил более 20 лет, а тот, что справа, мой сосед купил сегодня на барахолке»
«Вот как год назад выглядела любимая игрушка моей собаки»
«Топорику слева уже 45 лет. Сначала им пользовался мой дед, а теперь папа»
Владелец сказал, что этот стол для разделки мяса принадлежал еще его прапрадедам и раньше был на 15 см выше
«Вот как выглядит мой 10-летний паспорт по сравнению с новым»
«Моя жена наконец-то заменила ботинки, которые носила в течение 17 лет. На точно такие же»
Бонус: «Ему уже 10 месяцев, но для меня он все еще котенок»
Мы уверены, что у наших читателей тоже есть вещи с историей. Расскажите нам о них и, конечно, покажите.
Фото на превью JMoney2106 / Reddit