20 случаев, когда люди столкнулись с настолько крутым сервисом, что тут же рассказали об этом в соцсетях
Ежедневно мы пользуемся самыми разными бытовыми услугами. И в большинстве случаев, если всем остались довольны, практически сразу забываем детали. Но некоторые люди подходят к своей работе настолько креативно, что мы надолго запомним такой сервис.
Мы в AdMe.ru хотим отметить как раз такие случаи. Возможно, для других представителей сферы обслуживания и работающих с клиентами это послужит вдохновением.
«Приехал в отель Мишлен со своим кроликом. Ему приготовили приветственный десерт»
«Дорогой кролик! Пожалуйста, наслаждайся дарами нашего сада».
«Жена попросила в отеле дополнительные подушки. И вот что ей принесли»
Когда ты самая заботливая начальница на свете
«Заказала сегодня на Ozon в офисный женский туалет. Посыль — 800 рублей. Показать, кто у нас тут за girl power, — бесценно»
Место на парковке у ТЦ для тех, у кого сегодня день рождения
Автомат по продаже Skittles позволяет самостоятельно выбирать соотношение конфет разных цветов
В этой пиццерии есть схематичное изображение пицц всех размеров, чтобы покупатели точно знали, насколько они отличаются друг от друга
Готовы поспорить, что именно сюда молодой отец вернется уже на машине
- Гулял с сыном в коляске. По пути зашел в шиномонтаж подкачать колеса. Пока молодой мастер качал, в помещение зашел мастер постарше:
— На ТО пришли? (Молодой засмеялся.)
— Да, ходовая поскрипывает на кочках, справа колесо дребезжит, — оценил я шутку.
Старший улыбнулся, взял масленку и инструменты:
— Негоже такому парню (это он к сыну обратился) на неисправной машине гонять-то! А ну-ка, посмотрим, что там у тебя.
Что-то подвернул, где-то капнул.
— Ну вот, как новенькая. Если что, заходи весной на очередное ТО.
Сын что-то прокалякал ему в ответ.
Не взяли с меня даже за подкачку колес и пожелали хорошего настроения. Не дребезжит и не скрипит коляска, спасибо мастеру, +100 ему в карму. © DELETED / Pikabu
Автомат по продаже зонтиков в Японии
«К стейку, который я купил, прилагается отпечаток коровьего носа, чтобы было ясно, откуда он взялся»
Всем бы такого мастера
IKEA в первых числах января предлагает своим клиентам бесплатный огуречный рассол
Булочная, которая возвращает в детство
- Решил зайти купить домой хлеба.
— Девушка, дайте, пожалуйста, что-то хрустящее типа французской булки.
— Есть багет и чиабатта.
— Давайте и то и то.
— Вы будете дома допекать?
— В смысле?
— Ну они свежие, чтоб были хрустящие, надо немного допечь.
— Да нет, так съем, спасибо.
— Хотите, мы на 5 минут в печку поставим — и будет так, как вы хотели.
— Ээээ... (первый раз с таким столкнулся) ну давайте.
— Хорошо, ожидайте.
Спустя 5 минут она достает 2 изделия, источающие божественный запах, ушеоглушающий хруст и, возможно, силу неба. Забираю горячие багет и чиабатту в бумажных пакетах и отправляюсь домой. Багет принес без обеих горбушек, чиабатта потеряла половину. © APXuK / Pikabu
У Barilla есть официальный аккаунт в Spotify с набором плейлистов, которые называются как разные типы их макарон и длятся ровно столько, сколько каждый из них нужно готовить
В этой кофейне можно распечатать небольшой рассказ, чтобы было что почитать в ожидании заказа
«Заехал в местный гаражный кооператив сделать развал-схождение на машине. И тут неожиданно...»
«В одном из гаражей установили кофейный автомат».
В приемной ветеринара есть табличка и свеча, чтобы другие пациенты знали, что в данный момент кто-то прощается со своим питомцем
«Когда свеча горит, это значит, что кто-то прощается со своим любимым питомцем. Пожалуйста, отнеситесь к этому с уважением, постарайтесь весте себя тише».
В Саудовской Аравии Coca-Cola продается с защитной фольгой, чтобы покупатели не волновались о том, что баночка могла испачкаться
«На глаза мне попалась более свежая версия RDwork, да еще и на русском. Не выдержал, поставил. Закрываю УП, и тут он мне выдает непривычно огромное окно, а в нем...»
«Ты стока потел над этим файлом! Сохранять то будем?».
«Моя подруга остановилась в отеле в Бельгии. Ей предложили арендовать на ночь рыбку, если она чувствует себя одиноко»
Какая услуга показалась вам самой востребованной и нужной?