20 случаев, когда люди столкнулись с настолько крутым сервисом, что тут же рассказали об этом в соцсетях

Ежедневно мы пользуемся самыми разными бытовыми услугами. И в большинстве случаев, если всем остались довольны, практически сразу забываем детали. Но некоторые люди подходят к своей работе настолько креативно, что мы надолго запомним такой сервис.

Мы в AdMe.ru хотим отметить как раз такие случаи. Возможно, для других представителей сферы обслуживания и работающих с клиентами это послужит вдохновением.

«Приехал в отель Мишлен со своим кроликом. Ему приготовили приветственный десерт»

«Дорогой кролик! Пожалуйста, наслаждайся дарами нашего сада».

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«Заказала сегодня на Ozon в офисный женский туалет. Посыль — 800 рублей. Показать, кто у нас тут за girl power, — бесценно»

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В этой пиццерии есть схематичное изображение пицц всех размеров, чтобы покупатели точно знали, насколько они отличаются друг от друга

Готовы поспорить, что именно сюда молодой отец вернется уже на машине

Гулял с сыном в коляске. По пути зашел в шиномонтаж подкачать колеса. Пока молодой мастер качал, в помещение зашел мастер постарше:

— На ТО пришли? (Молодой засмеялся.)

— Да, ходовая поскрипывает на кочках, справа колесо дребезжит, — оценил я шутку.

Старший улыбнулся, взял масленку и инструменты:

— Негоже такому парню (это он к сыну обратился) на неисправной машине гонять-то! А ну-ка, посмотрим, что там у тебя.

Что-то подвернул, где-то капнул.

— Ну вот, как новенькая. Если что, заходи весной на очередное ТО.

Сын что-то прокалякал ему в ответ.

Не взяли с меня даже за подкачку колес и пожелали хорошего настроения. Не дребезжит и не скрипит коляска, спасибо мастеру, +100 ему в карму. © DELETED / Pikabu

Автомат по продаже зонтиков в Японии

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Всем бы такого мастера

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Булочная, которая возвращает в детство

Решил зайти купить домой хлеба.

— Девушка, дайте, пожалуйста, что-то хрустящее типа французской булки.

— Есть багет и чиабатта.

— Давайте и то и то.

— Вы будете дома допекать?

— В смысле?

— Ну они свежие, чтоб были хрустящие, надо немного допечь.

— Да нет, так съем, спасибо.

— Хотите, мы на 5 минут в печку поставим — и будет так, как вы хотели.

— Ээээ... (первый раз с таким столкнулся) ну давайте.

— Хорошо, ожидайте.

Спустя 5 минут она достает 2 изделия, источающие божественный запах, ушеоглушающий хруст и, возможно, силу неба. Забираю горячие багет и чиабатту в бумажных пакетах и отправляюсь домой. Багет принес без обеих горбушек, чиабатта потеряла половину. © APXuK / Pikabu

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