20 случаев, когда люди обнаружили нечто исключительное

44 1 23 9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Огромному и разнообразному миру всегда есть чем нас поразить: древней костью динозавра в 500 кг, листом банана в человеческий рост или чудесной радугой. Но наблюдательному человеку не нужно даже далеко ходить: он найдет необычное в местных собаках, макаронах и краске на стене.

AdMe.ru отыскал снимки, которые сильно удивили людей по ту сторону фотокамеры.

1. Кость динозавра возрастом в 140 млн лет и весом в 500 кг недавно нашли во Франции

2. Извержение вулкана выглядит как птица феникс

3. Пес, который напоминает Ричарда Гира

4. Эта ванна заполняется водой с потолка

5. «Я колол бревно и обнаружил в нем пули и следы от них»

6. Нос со стрелочкой

7. Гроза из салона самолета — зрелище не для слабонервных

8. «Обнаружил в пачке „Читос“ огромный кусок сыра»

9. «Ел устриц в ресторане и нашел в одной из них маленькую жемчужину»

10. «Мой папа наткнулся на этот собачий градиент»

11. Камень, а в нем — окаменелая морская звезда

12. Дрон обнаружил огромный скрипичный ключ в поле. Оказалось, это инсталляция к фестивалю классической музыки

13. Вы видели когда-нибудь такую крохотную лягушку? Дверной звонок для сравнения

14. Вода просочилась между стеной и покраской

15. Иллюзия взрыва

16. «Я нашел макаронину в виде велосипеда»

17. Девушка сфотографировала чудесную радугу

18. Кажется, этот дом что-то подозревает

19. У котенка 2 сердечка

20. Почтовый ящик как объект стрит-арта

Доводилось ли вам обнаружить что-то небыкновенное? Покажите снимки в комментариях.