20 случаев, когда люди обнаружили нечто исключительное
Огромному и разнообразному миру всегда есть чем нас поразить: древней костью динозавра в 500 кг, листом банана в человеческий рост или чудесной радугой. Но наблюдательному человеку не нужно даже далеко ходить: он найдет необычное в местных собаках, макаронах и краске на стене.
AdMe.ru отыскал снимки, которые сильно удивили людей по ту сторону фотокамеры.
1. Кость динозавра возрастом в 140 млн лет и весом в 500 кг недавно нашли во Франции
2. Извержение вулкана выглядит как птица феникс
3. Пес, который напоминает Ричарда Гира
4. Эта ванна заполняется водой с потолка
5. «Я колол бревно и обнаружил в нем пули и следы от них»
6. Нос со стрелочкой
7. Гроза из салона самолета — зрелище не для слабонервных
8. «Обнаружил в пачке „Читос“ огромный кусок сыра»
9. «Ел устриц в ресторане и нашел в одной из них маленькую жемчужину»
10. «Мой папа наткнулся на этот собачий градиент»
11. Камень, а в нем — окаменелая морская звезда
12. Дрон обнаружил огромный скрипичный ключ в поле. Оказалось, это инсталляция к фестивалю классической музыки
13. Вы видели когда-нибудь такую крохотную лягушку? Дверной звонок для сравнения
14. Вода просочилась между стеной и покраской
15. Иллюзия взрыва
16. «Я нашел макаронину в виде велосипеда»
17. Девушка сфотографировала чудесную радугу
18. Кажется, этот дом что-то подозревает
19. У котенка 2 сердечка
20. Почтовый ящик как объект стрит-арта
Доводилось ли вам обнаружить что-то небыкновенное? Покажите снимки в комментариях.
Фото на превью MissVantaWhite / reddit