20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так

Нет человека, на чьем пути не встретился бы такой особенный сорт людей, который привык делать свои дела в стиле «абы как». Наши сегодняшние герои устали от подобной несерьезности и поэтому решили выставить результаты трудов подобных персонажей на общественный суд.

Мы в AdMe.ru только за качественный труд и хотим, чтобы вы посмотрели на тех, кто не желает жить по таким правилам.

«Муж (поэт, писатель, музыкант) делает ремонт»

«У соседей взломали замок, вскрыли дом, и вот какой замок они повесили после этого события»

«Клиент принес телефон с вопросом, почему аппарат не включается после замены стекла. Ведь он „сам сделал все по инструкции из YouTube-ролика“. Телефон был полностью залит клеем»

«Подруга прислала фотку. Электрики установили счетчик»

«Такая вот халтурка на работе произошла. Печать должна ломаться при открытии двери, а дверь открывается на себя»

«Вот так покрасили бордюры в моем городе»

«Чудеса проектирования моего подъезда»

«У жены на работе ставили кондиционеры. Решил зайти и глянуть. Извините за качество. Снимал на телефон, и руки тряслись от смеха»

«10 часов вечера. Уставший, открываешь дверь в подъезд и внезапно видишь это... Управляющая компания ремонт делает»

«Была вечеринка в стиле Гарри Поттера. С выбором пекарни для события я, конечно, опростоволосился»

«Символ Даров смерти». «Дары смерти» — магические реликвии из мира книг о Гарри Поттере. (Прим. AdMe.ru.)

«Доставщик додумался положить пластиковую вилку и нож под горячую еду»

«Получил посылку сегодня. Почтальон оставил ее застрявшей вот в таком виде в моем почтовом ящике»

«Во дворе появился детский городок. Съезд с горки аккуратно выведен на лавочку»

«Лавочка не подлежит переносу: ножки глубоко посажены в цемент. Думается мне, зимой она повидает больше голов, чем бутылки на День ВДВ».

«Я долго думал, почему у меня в духовке всегда подгорает правая сторона блюда. А потом снял нижнюю крышку и увидел это»

«В съемной квартире у знакомых. Вполне рабочая розетка»

«Раньше в офисе была Wi-Fi-антенна, потом ее убрали, но отверстие в потолке осталось. Так как заменить плитку было нечем, монтажники вышли из положения весьма оригинально»

Эта канализационная решетка стоит, наверное, только для красоты

«Давай просто покрасим поверх листика, и порядок!»

«Вот такие солонки были в моем отеле (а ведь у них есть своя кухня)»

«Они облажались один раз... А потом снова облажались»