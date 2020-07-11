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20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так

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Нет человека, на чьем пути не встретился бы такой особенный сорт людей, который привык делать свои дела в стиле «абы как». Наши сегодняшние герои устали от подобной несерьезности и поэтому решили выставить результаты трудов подобных персонажей на общественный суд.

Мы в AdMe.ru только за качественный труд и хотим, чтобы вы посмотрели на тех, кто не желает жить по таким правилам.

«Муж (поэт, писатель, музыкант) делает ремонт»

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© industriya / Pikabu

«У соседей взломали замок, вскрыли дом, и вот какой замок они повесили после этого события»

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© Glukc / Pikabu

«Клиент принес телефон с вопросом, почему аппарат не включается после замены стекла. Ведь он „сам сделал все по инструкции из YouTube-ролика“. Телефон был полностью залит клеем»

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© Insideblack / Pikabu

«Подруга прислала фотку. Электрики установили счетчик»

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© Schastje / Pikabu

«Такая вот халтурка на работе произошла. Печать должна ломаться при открытии двери, а дверь открывается на себя»

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© zharikov / Pikabu

«Вот так покрасили бордюры в моем городе»

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© Plapax69 / Pikabu

«Чудеса проектирования моего подъезда»

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© AKviAl / Pikabu

«У жены на работе ставили кондиционеры. Решил зайти и глянуть. Извините за качество. Снимал на телефон, и руки тряслись от смеха»

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© facike/ Pikabu

«10 часов вечера. Уставший, открываешь дверь в подъезд и внезапно видишь это... Управляющая компания ремонт делает»

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© Karimshina / Pikabu

«Была вечеринка в стиле Гарри Поттера. С выбором пекарни для события я, конечно, опростоволосился»

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© Lulukoko / Reddit

«Символ Даров смерти».

«Дары смерти» — магические реликвии из мира книг о Гарри Поттере. (Прим. AdMe.ru.)

«Доставщик додумался положить пластиковую вилку и нож под горячую еду»

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© LordTickleToe / Reddit

«Получил посылку сегодня. Почтальон оставил ее застрявшей вот в таком виде в моем почтовом ящике»

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© tiberius_the_first / Reddit

«Во дворе появился детский городок. Съезд с горки аккуратно выведен на лавочку»

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© Heseldorf / Pikabu

«Лавочка не подлежит переносу: ножки глубоко посажены в цемент. Думается мне, зимой она повидает больше голов, чем бутылки на День ВДВ».

«Я долго думал, почему у меня в духовке всегда подгорает правая сторона блюда. А потом снял нижнюю крышку и увидел это»

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© Asievski / Pikabu

«В съемной квартире у знакомых. Вполне рабочая розетка»

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© streitor / Pikabu

«Раньше в офисе была Wi-Fi-антенна, потом ее убрали, но отверстие в потолке осталось. Так как заменить плитку было нечем, монтажники вышли из положения весьма оригинально»

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© Unknown Author / Pikabu

Эта канализационная решетка стоит, наверное, только для красоты

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© maydeb / Reddit

«Давай просто покрасим поверх листика, и порядок!»

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© CrimsonSkyrony / Reddit

«Вот такие солонки были в моем отеле (а ведь у них есть своя кухня)»

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© the_DEANominator / Reddit

«Они облажались один раз... А потом снова облажались»

20 случаев, когда люди ну очень хотели сделать все по уму, но что-то пошло не так
© Eternal_Suffering100 / Reddit

А какие у вас есть истории о тех, кто все делает спустя рукава?

Фото на превью facike/ Pikabu
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3k