20 случаев, когда люди наплевали на общественные предрассудки и поступили по-своему
Оказывается, совершать добрые поступки не только приятно, но и полезно: это снимает боль, улучшает здоровье сердца и даже продлевает жизнь.
Мы в AdMe.ru считаем, что чудеса должны случаться не только под Новый год, и хотим вдохновить вас на добрые дела историями сегодняшних героев.
- Во 2-м классе отправили нас всех на медкомиссию. Через несколько дней прямо посреди урока в класс зашла школьная медсестра: «У всех все нормально, у Ивановой глисты». Я в слезы. Урок пришлось прервать. Меня обступили одноклассники: кто-то протягивал носовой платок, кто-то гладил по голове, кто-то рассказывал, что и у него глисты были, а у кого-то вши нашлись. © Bakkara / pikabu
- Вспоминаю свой выпускной. Не было денег совсем, даже на костюм. Сказал одноклассникам, что на выпускной не пойду. Они пытались уговорить. За пару дней до вечера сказали, что за меня уже все оплачено (скинулся весь класс). Насчет костюма попросили не волноваться: все парни придут в простой одежде. Я рассказал родителям. Они удивились, взяли денег в долг и купили мне костюм и туфли, чтобы никто из одноклассников не шел на жертвы. Выпускной прошел замечательно. © SteFanio / pikabu
- Когда мой отец находился в хосписе, там работала уборщицей одна женщина. Она была единственной, кто поддерживал меня и помогал оформить документы. Даже медсестры ушли. А она сидела со мной до самого конца, хотя я была для нее просто незнакомкой. © MacklinYouSOB / pikabu
- Я работала медсестрой. Как-то мы забрали тяжелого пациента с места автомобильной аварии. Согласно нашей политике, его нужно было отвезти в ближайшую клинику. Но там не было нужного оборудования. Чуть дальше находилась больница с необходимой техникой. У него оставался крохотный шанс выжить, и я решила ехать туда. Пациента спасли, а меня не уволили, но отчитали. © rethinkwhatisthere / reddit
«Люди стояли в очереди 2 часа, чтобы заплатить за электричество. Мама разозлилась, что-то сказала им — и вдруг все операторы прекратили болтать и принялись за работу! Через несколько минут все счета были уже оплачены».
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В одном магазине моего города есть уголок, где можно купить чай и шаурму. Сюда зашел дедушка, возраст которого сложно определить. Зубов у него почти не было. Он попросил выбрать ему что-то мягонькое и чай. Ему помогли, а когда он протянул деньги, я услышала: «Кушайте на здоровье, ничего не нужно». После ему еще принесли салфетки. Стало так приятно и тепло на душе! © In.l / pikabu
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В США перед самым Рождеством в суд пришла целая толпа детсадовцев. Их однокашник в тот день переживал волнительное событие: его усыновляли. Судья украсила свою мантию разноцветной гирляндой и даже разрешила мальчику стукнуть судейским молотком. © Ryan Prior / CNN
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Ехал по ночной трассе на мотоцикле ночью со скоростью 60 км/ч, потому что ничего не было видно: фара одна, а посадка у мотоцикла низкая. Впереди черная дорога: не поймешь, то ли там тень, то ли яма. Устал сильно, хотелось доехать побыстрее. Время от времени меня обгоняли разные машины. Но какая-то большая фура не стала обгонять. Просто ехала сзади, подсвечивая дорогу своими фарами. Дорога сразу стала видна как днем, скорость подросла, ехать стало веселее. К сожалению, не успел поблагодарить. © Yarzai / pikabu
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Вечером возвращался с работы. Подхожу к метро, меня останавливает пьяная девушка: «Не могли бы вы на мой телефон позвонить? Никак не найду». Звоню, трубку берет мужчина. Оказывается, она выронила телефон в такси, и водитель сможет его привезти, но не раньше, чем через 40 минут. Не бросать же пьяную в беде, веду ее в кафе отпаивать кофе. Девушка кофе выпила и уснула, через полчаса приехал таксист. С ним девушка уехала домой. © NeoProducer / pikabu
«Папа: „Нет, мы не будем кормить бездомную кошку!“ Тоже папа: „Я сделал во дворе кошачий домик и поставил туда камеру, чтобы мы знали, что кошка в безопасности“».
- Мы жили большой семьей: бабушка с дедушкой, мама, 2 ее сестры и я. Мама работала и отдыхала вне дома. Бабушка трудилась на заводе с 6 до 8. Дед был дальнобойщиком. Одна тетя наслаждалась жизнью, а другая занималась мной. Одним из самых ярких воспоминаний было то, как мы с ней лепили снеговика. Мне было лет 5, ей — 13. Мы слепили его, разукрасили и одели. Когда я утром вышла на улицу, вместо снеговика была груда снега. Я залетела домой в слезах. Тетя пошла посмотреть, а потом позвала меня. Она показала мне следы, идущие от места, где был снеговик, до школы, что стояла рядом с домом, и сказала, что он захотел учиться, а эта груда снега просто с крыши упала. Вроде такая мелочь, но я очень благодарна ей. © Emmochka7186 / pikabu
- Соседский мальчишка спросил, могу ли я помочь ему испечь печенье ко дню рождения его мамы. Мы провели вместе 3 часа и даже украсили их. © Flo-2311 / reddit
- Работаю почтальоном. Оплачиваю неоплаченные почтовые сборы, наклеиваю недостающие марки на конверты и никому об этом не говорю. © abcdkirby / reddit
- Как-то знакомые попали в настоящую финансовую яму. Я собрал конверт денег и бросил его в почтовый ящик. Анонимно. Денег было не очень много, но даже эти крохи для них в то время значили больше, чем для меня. © Crumbselect56 / reddit
«Слепили с ребенком снеговика. Честно говоря, он был довольно страшный. На следующее утро выходим на улицу и видим, что кто-то доработал наше творение!»
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Увидел в окно, как кто-то суетится возле моей машины, будто бензин сливает. Пулей вылетаю и вижу беременную женщину. Она испуганно кричит: «Не бейте, пожалуйста! Я просто наклонилась понюхать бензин. Очень захотелось. Ваша машина ближе всех оказалась». «Ну блин, окей!» — подумал я. © dda7 / pikabu
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Видел, как на улице офицер подошел к бродяге и дал ему $ 20, чтобы купил что-нибудь поесть. К сожалению, я не знаю его имени. Просто будьте уверены, что у нас есть и хорошие полицейские! © skimansr / reddit
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Филиппинский серфер во время соревнований увидел, что его соперник начал тонуть. Несмотря на то, что золотая медаль была у него почти в кармане, он бросился спасать товарища и прославился на весь интернет. © Alief Esmail / worldofbuzz
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В 3-м классе собирали деньги на новогодние подарки и чаепитие, а мои родители не смогли сдать. Так что после уроков я должна была уйти, но не успела: чья-то мама отвела меня за руку в класс. Мы попили чай, пришло время подарков. Моя мама боялась, что мне не дадут подарка и я сильно расстроюсь. Но оказалось, что мне тоже купили. Позже, когда деньги появились, мама вернула их той женщине. © Kolotuha / pikabu
«Я только что въехал в новую квартиру и рассказал коллеге, что там очень холодно, а у нас всего 1 одеяло. В обед он вышел, а вернулся уже с этим».
- Как-то ночью я задержалась на работе и не успела на последнюю электричку. Телефон разрядился. На улице был ливень. Я смирилась, что мне придется идти домой пешком. Когда шла по трассе, остановился парень и предложил подвезти. Я напряглась: мало ли что может произойти. Но у него зазвонил телефон: его жена только что родила. Сомнения исчезли. Он меня подвез, а я напоила его чаем. Теперь мы дружим семьями. © Trupti Patwardhan / quora
- В группе в садике было много детей, которых няни возили на личных автомобилях. И вот пришла пора скидываться на подарки к Новому году. Договорились сложиться по ₽ 5 000. После собрания к воспитательнице подошла одна из богатых мам и спросила, есть ли в группе дети из простых семей и сколько. Сдала за них на подарки и попросила их родителям ничего о сборе денег не говорить. © Orada / pikabu
- Мы расписывались с мужем дважды: на своей родине в Индии и официально уже в Австралии. Все было скромно: он надел старый костюм, а я дешевое платье. В честь праздника мы пошли покупать торт. Пока нам его украшали, мы ждали, а когда подошло время платить, продавец сказал, что торт уже оплачен! Оказывается, это сделала пожилая супружеская пара (они тоже были в магазине и слышали, как мы говорим о свадьбе). К сожалению, они попросили продавцов не говорить об оплате и тихо ушли, а мы не успели их поблагодарить. © Supreet Kaur / quora
- Мой дядя получил зарплату и спрятал ее в старой тетрадке своего сына, чтобы жена не нашла. Утром он ушел, а когда вернулся, выяснил, что жена отнесла все старые тетради на свалку. Дядя едва не лишился ума и не спал всю ночь. На следующий день в дверь постучал нищий, который нашел тетрадку, а в ней деньги, и не смог не вернуть их хозяину. © Bishnu Dev Panda / quora
Расскажите и вы о добром поступке, который вам удалось совершить.