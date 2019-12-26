20 случаев, когда люди наплевали на общественные предрассудки и поступили по-своему

В одном магазине моего города есть уголок, где можно купить чай и шаурму. Сюда зашел дедушка, возраст которого сложно определить. Зубов у него почти не было. Он попросил выбрать ему что-то мягонькое и чай. Ему помогли, а когда он протянул деньги, я услышала: «Кушайте на здоровье, ничего не нужно». После ему еще принесли салфетки. Стало так приятно и тепло на душе! © In.l / pikabu

В США перед самым Рождеством в суд пришла целая толпа детсадовцев. Их однокашник в тот день переживал волнительное событие: его усыновляли. Судья украсила свою мантию разноцветной гирляндой и даже разрешила мальчику стукнуть судейским молотком. © Ryan Prior / CNN

Ехал по ночной трассе на мотоцикле ночью со скоростью 60 км/ч, потому что ничего не было видно: фара одна, а посадка у мотоцикла низкая. Впереди черная дорога: не поймешь, то ли там тень, то ли яма. Устал сильно, хотелось доехать побыстрее. Время от времени меня обгоняли разные машины. Но какая-то большая фура не стала обгонять. Просто ехала сзади, подсвечивая дорогу своими фарами. Дорога сразу стала видна как днем, скорость подросла, ехать стало веселее. К сожалению, не успел поблагодарить. © Yarzai / pikabu